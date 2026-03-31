Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Addio in Ue al leggendario motore V12 di Mercedes-Benz

Il rombo profondo di un motore a dodici cilindri è stato spesso la colonna sonora di un’ingegneria che rasenta l’arte. Eppure, quel suono sta per diventare un ricordo da custodire per chi vive le strade del Vecchio Continente. Mercedes-Benz ha infatti ufficializzato l’interruzione della produzione del suo leggendario motore V12 per tutti i mercati dell’Unione Europea, segnando la fine di un’epoca per il non plus ultra dei propulsori della Stella.

L’unità biturbo da 6 litri, nota agli appassionati con la sigla “M 279”, è caduta vittima delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, in particolare dell’imminente standard Euro 7, che ha reso insostenibile il mantenimento di un propulsore così monumentale.

Chi saluterà il mitico V12

L’addio non riguarda solo i confini dell’Ue: la scure delle normative si abbatterà anche in quei Paesi che aderiscono al Certificato di Conformità Europeo (CoC), come Islanda, Liechtenstein e Norvegia, oltre a mercati extra-europei di grande rilievo come l’India. Per decenni, possedere una berlina V12 è stato un simbolo di prestigio ineguagliabile, ma oggi la logica industriale e ambientale impone un cambio di rotta drastico.

Investire nell’elettrificazione di un propulsore così complesso e destinato a un prodotto di nicchia come la Maybach Classe S non avrebbe avuto senso economico, portando la casa di Stoccarda a preferire una strategia diversa per la sua clientela più esigente.

Al posto del nobile dodici cilindri, Mercedes-Benz ha scelto di puntare su un V8 aggiornato, che diventerà il nuovo vertice della piramide nelle versioni di punta nei mercati europei e in India. Questo nuovo motore non accetta compromessi sul piano della forza bruta: è capace di erogare una potenza straordinaria di 450 kW (603 CV), pareggiando di fatto le prestazioni dell’attuale V12 e garantendo, secondo l’azienda, un comfort di guida degno del marchio Maybach.

Lo scisma del V12

Tuttavia, il mondo dell’auto vivrà d’ora in avanti una sorta di scissione geografica. Se l’Europa saluta il V12, i principali mercati di Maybach come Stati Uniti, Cina e Medio Oriente continueranno a produrlo e a offrirlo. In un curioso paradosso commerciale, il nome S680 continuerà a essere utilizzato globalmente per identificare l’ammiraglia: tuttavia, mentre in alcune regioni sotto il cofano batterà il V8, in altre rimarrà il leggendario dodici cilindri.

Negli Stati Uniti, in particolare, la S680 manterrà un vantaggio prestazionale tangibile: il suo V12 erogherà 621 CV e una coppia di 900 Newton-metri, superando il nuovo V8 sia in potenza che in spinta. Il panorama delle berline di ultra-lusso si sta restringendo drasticamente. La Bentley Flying Spur ha già abbandonato il suo W12, e nomi storici come la Volkswagen Phaeton o l’Audi A8 con lo stesso frazionamento sono ormai parte della storia automobilistica.

Anche BMW ha mandato in pensione il suo V12 con la scorsa generazione della Serie 7, lasciando quasi esclusivamente a Rolls-Royce (con i modelli Ghost e Phantom) l’onore di rappresentare questa architettura motoristica. In questo scenario di estrema scarsità, la nuova Maybach Classe S S680 con motore V12, pur con un prezzo stimato di circa 250.000 dollari, potrebbe paradossalmente risultare la scelta più accessibile tra le poche dodici cilindri rimaste sul mercato globale.

Una bella eccezione

C’è però un’eccezione che conferma la regola e che lega ancora Mercedes all’altissima prestazione artigianale. Sebbene la divisione sportiva AMG abbia abbandonato il badge “65” da anni, il cuore Mercedes V12 continua a battere in una delle hypercar più esclusive del mondo: la Pagani Utopia, che utilizza l’unità “M 158” nata ad Affalterbach. È un ultimo baluardo di resistenza meccanica in un mondo che vira deciso verso l’efficienza, un tributo a un’era di eccessi e perfezione che in Europa, dal 2026, potremo solo ammirare da lontano.