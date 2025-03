La nuova Mercedes CLA è pronta a far parlare di sé come la più tecnologica mai prodotta dal marchio di Stoccarda. Inoltre ha un'autonomia davvero da primato

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes CLA da record: ha una tecnologia da urlo

La nuova Mercedes CLA ha già fatto breccia nei cuori di tanti appassionati per le sue novità tecnologiche. Si tratta, infatti, della prima vettura ad adottare il nuovo Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB-OS). Questo la rende la Mercedes più intelligente di sempre. Ogni singola vettura, grazie ad un supercomputer, è collegata al Mercedes-Benz Intelligent Cloud, così da poter aggiornare costantemente le funzioni del veicolo.

Questa vettura 100% elettrica, riduce del 40% l’impronta di carbonio rispetto al modello precedente. Sul mercato arriveranno per prime la CLA 250+ (consumo tra 14,1-12,2 kWh/100 km) e la CLA 350 4MATIC (consumo tra 14,7-12,5 kWh/100 km). Un’auto questa, che nella variante 250+ riesce ad avere un’autonomia di ben 792 km nel ciclo combinato WLTP. Quest’ultima è particolarmente indicata per chi percorre grandi distanze.

Ricarica super veloce

La versione 350 4MATIC da 260 kW, invece, è perfetta per chi predilige la sportività grazie ad uno scatto che passa da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La velocità massima, invece, si attesta sui 210 km/h. Questa variante inoltre si appoggia ad un motore elettrico anteriore da 80 kW, che si attiva solo quando c’è bisogno di maggiore trazione così da allungare l’autonomia della vettura che in questo caso si attesta sui 771 km nel ciclo WLTP.

Dal punto di vista della piattaforma scelta, la nuova CLA è basata su quella MMA con trasmissione a due rapporti, uno dei quali pensato per la percorrenza autostradale. Grazie all’architettura da 800 volt, inoltre si riesce a recuperare sino a 325 km di autonomia in appena 10 minuti. Con l’EQ Technology, infatti, prende una potenza di ricarica a corrente continua di 320 kW. Per quanto concerne gli accumulatori, la CLA 250+ può essere dotata sia di batteria a litio ferro fosfato da 58 kWh, che quella al nichel manganese e cobalto da 85 kWh. Quest’ultima è la stessa che monta invece la CLA 350 4MATIC.

Tanta sicurezza e un nuovo modello in arrivo

Su questa Mercedes CLA però non latita di certo la tecnologia. La navigazione ad esempio è basata su Google Maps. L’azienda californiana, infatti, ha sviluppato una partnership con il costruttore di Stoccarda che ha dato vita anche ad una delle prime integrazioni di Gemini su Google Cloud, che serve per i servizi di conversazione a bordo del veicolo.

Ai soliti sistemi di sicurezza ormai imposti per legge in Europa si affiancherà come optional il MB.DRIVE ASSIST, nello specifico, grazie a questa aggiunta, la vettura è in grado di riconoscere pedoni o comunque ostacoli, curvare nella maniera corretta e fermarsi davanti ad un semaforo rosso. Insomma un altro piccolo tassello verso quella guida autonoma che da tempo si rincorre. Le sorprese però non sono finite di certo qui.

Mercedes, infatti, attraverso un comunicato stampa ha anche annunciato il lancio di una versione ibrida entro fine anno con tre diversi livelli di potenza. Si tratterà di una versione con tecnologia a 48 volt e motore elettrico integrato nella trasmissione. Grazie all’architettura modulare dei modelli CLA, Mercedes riesce ad offrire alla propria clientela la massima flessibilità in ambito di propulsori. Anche per quest’ultima vettura, i clienti potranno optare per trazione anteriore o trazione integrale 4MATIC. Il prezzo non è stato ancora annunciato per nessuna delle versioni, ma probabilmente per quella base il costo oscillerà tra i 40 e 60mila euro.