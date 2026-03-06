Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Mercedes Mercedes CLA Hybrid: più tecnologia e comfort

Dopo aver inaugurato il nuovo modello di CLA con l’elettrico è giunto il momento di riparlare di ibrido. Mercedes presenta così un’offerta che si completa con un mild hybrid a tre livelli di potenza, un nuovo quattro cilindri turbo e la possibilità della trazione integrale 4Matic.

Il modello mantiene l’eleganza della variante elettrica, con forme affusolate e una grande componente tecnologica, ma la vera qualità si nota nel comfort di guida dove si comporta da vera premium.

Come cambia

Rispetto alla variante elettrica l’estetica rimane pressoché identica, con la sola griglia frontale a differenziare la versione a batteria da quella ibrida. La volumetria filante si impreziosisce di dettagli tecnologici, come i nuovi fari con firma luminosa a stella sia davanti che dietro e la griglia dedicata composta da un pattern che richiama anche qui lo stemma della casa.

All’interno ritroviamo la plancia nascosta dietro la grande pannello lucido che ingloba l’MBUX Supercreen con i tre display dedicati a cockpit, infotainment e uno schermo dedicato al passeggero.

Il risultato è un ambiente tecnologico ma raffinato, con materiali di qualità e accostamenti cromatici curati. L’impressione generale è la stessa della sorella vincitrice del premio Car of The Year 2026, con un abitacolo moderno e progettato per offrire un elevato livello di comfort nei lunghi viaggi.

La nuova gamma propulsore ibrida

Niente più diesel sotto al cofano della nuova CLA, ma spazio al dowsizing con un nuovo motore quattro cilindri turbo da 1,5 litri, tanto compatto da riuscire a occupare lo stesso spazio che, nella versione elettrica, è destinato al piccolo vano di carico anteriore. La gamma si articola in tre livelli di potenza:

CLA 180 con 136 CV e 200 Nm di coppia;

CLA 200 con 163 CV e 250 Nm di coppia;

CLA 220 con 190 CV e 300 Nm di coppia.

Il sistema mild hybrid a 48 volt lavora in combinazione con il cambio automatico a otto rapporti. Grazie alla spinta dell’elettrificazione leggera da 22 kW, la CLA può viaggiare in modalità elettrica per piccoli tratti in città e sfruttare funzioni come il veleggiamento elettrico fino a circa 100 km/h.

Chi cerca la versione a trazione integrale 4Matic può scegliere tra le due versioni più potenti, in grado di assicurare un comportamento su strada impeccabile e un aiuto in caso di condizioni del terreno difficili.

Prezzi e allestimenti nuova Mercedes CLA Hybrid

La nuova Mercedes CLA nella variante mild-hybrid si posiziona ai vertici del segmento premium, portando un listino a partire da 47.296 euro per la versione base CLA 180 Advanced, che arriva fino a 62.777 euro per la versione top di gamma CLA 220 4Matic Premium Plus. In questa configurazione è incluso tra l’altro anche il sistema MBUX Superscreen con schermo Oled, un optional altrimenti disponibile a partire dal pacchetto Premium con un’aggiunta di oltre 5.000 euro

Sono infatti quattro gli allestimenti disponibili a listino: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Che possono essere impreziositi con altri pacchetti estetici o di equipaggiamento a seconda di gusti o necessità.

Per Mercedes si tratta di un tassello fondamentale nella transizione energetica: un modello che dimostra come l’elettrificazione possa assumere forme diverse, mantenendo intatto il carattere premium che da sempre distingue il marchio tedesco.