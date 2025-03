Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Non ci sarà una nuova Mercedes Classe A

Mercedes si prepara a dire addio alla Classe A. La vettura, che dal 1997 rappresenta la proposta entry level della gamma del marchio tedesco, non riceverà una nuova generazione, a causa della strategia che l’azienda intende portare avanti nel corso dei prossimi anni. Si tratta di una decisione che, inevitabilmente, è destinata a far discutere ma che era già stata anticipata da numerosi rumor nel corso degli ultimi mesi.

Addio alla Classe A

La conferma in merito alla scelta di dire addio alla Classe A è stata ufficializzata in queste ore. In occasione della presentazione della Nuova Mercedes CLA, modello che, di fatto, andrà a rimpiazzare la Classe A, Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes, ha confermato quanto già da tempo era circolato in rete. La Casa tedesca, dopo quattro generazioni, non realizzerà una nuova versione della sua compatta che uscirà di produzione nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta di una decisione legata a precisi target finanziari (Mercedes punta a spingere i suoi clienti verso modelli in grado di garantire profitti maggiori) oltre che alle richieste del mercato, sempre più orientato verso i crossover nel segmento dei modelli compatti come la Classe A. Per il momento, Mercedes non ha ancora comunicato una data per la fine della produzione della sua hatchback, che per molti anni è stata una delle Mercedes più richieste in Europa. Ulteriori aggiornamenti in tal senso arriveranno nelle prossime settimane. Il cambio di strategia si affianca all’addio alla sigla EQ.

Quattro generazioni

La Mercedes Classe A è stata lanciata, con la prima generazione, nel 1997. Il progetto, però, ha radici nel decennio precedente. Già negli anni 80, infatti, la Casa tedesca iniziò a lavorare all’idea di un modello compatto. La seconda generazione della Classe A è arrivata nel 2004, seguita poi dalla terza generazione nel 2012. Questo modello rappresentò un punto di svolta con il passaggio a un design più vicino a quello delle classiche hatchback. La quarta generazione, ancora in produzione, è stata svelata in occasione del Salone di Ginevra del 2018.

La nuova strategia

L’addio alla Classe A comporta anche la partenza di una nuova strategia per il segmento delle auto compatte. Mercedes intende puntare sulla CLA, un modello che arriverà, in futuro, anche in versione Shooting Brake. La gamma compatta di Mercedes comprenderà anche la GLA e la GLB ovvero un crossover, che richiama le linee della Classe A, e un SUV, più vicino ai modelli di segmento superiore nel design. Oltre alla Classe A, anche la Classe B non ha futuro nella gamma Mercedes. Tutti i nuovi modelli compatti saranno sviluppati a partire dalla piattaforma MMA, in grado di ospitare motorizzazioni elettriche e ibride. La CLA arriverà sul mercato nei prossimi mesi e sarà seguita dalla versione Shooting Brake. Nel 2026, invece, toccherà alla nuova GLB a cui seguirà la GLA di nuova generazione. Sarà il mercato a stabilire se la nuova strategia di Mercedes, con l’addio alla storica compatta Classe A, sarà o meno vincente.