Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Brabus Mercedes-Benz Classe G Brabus: potenza estrema

È bastato un attimo per trasformare l’alba di un tranquillo viale di scorrimento in un dramma che ha lasciato dietro di sé feriti, interrogativi e il dolore di un’intera comunità. Sull’asfalto di Viale Fulvio Testi, poco dopo le 6:30 del 16 novembre, si è consumato uno scontro violentissimo tra una Mercedes Classe G Brabus e una Opel Corsa. Il bilancio è pesante: tre feriti e un morto. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale: secondo le prime ricostruzioni, la Classe G Brabus potrebbe aver perso il controllo, ribaltandosi su sé stessa nell’impatto.

Quando il potere diventa un’arma

Dietro a questa tragedia, non c’è soltanto la fatalità di un incidente, ma anche il richiamo inquietante di un’auto estremamente potente e sofisticata nelle mani di un guidatore molto giovane. La Mercedes in questione non è una Classe G qualunque: si tratta di una G Brabus, con specifiche da super-SUV. Parliamo, con ogni probabilità, di una Brabus G800, una versione da circa 800 CV. Il motore è un V8 da 4.0 litri con doppio turbo, potenziato con il kit Brabus PowerXtra B40S-800. Il risultato è impressionante: 800 CV di potenza e una coppia di circa 1.000 Nm, valori riservati a veicoli della categoria ultra sportiva.

La trasmissione è affidata a un cambio automatico a 9 marce, abbinato alla trazione integrale 4MATIC, per distribuire la forza su tutte le ruote. In accelerazione, questa G Brabus non è da meno di molte supercar: 0–100 km/h in circa 4,1 secondi. Eppure, nonostante la massa elevata del veicolo, la velocità massima è limitata elettronicamente a 240 km/h, probabilmente per ragioni di sicurezza o per preservare la stabilità. A tutto ciò si aggiunge uno scarico ad alte prestazioni con valvole attive: modificabile tra modalità “sport” e “comfort”, regala un suono imponente ma può anche moderare la potenza sonora se necessario. Tutti elementi che hanno contribuito a scatenare una tragedia.

Un equilibrio fragile

Non si può ignorare il paradosso: un’auto di lusso estremo, progettata per dominare la strada, finisce per diventare una minaccia nelle mani di un guidatore inesperto. Le specifiche della Mercedes Classe G Brabus sono straordinarie, ma proprio per questo, richiedono rispetto, equilibrio e padronanza. Nonché una certa dose di esperienza, come ci ricorda il Codice della Strada, che impedisce ai neofiti del volante di sedere al posto di comando di bolidi di questo genere.

La struttura della Classe G è robusta, il telaio è concepito per resistere, ma non è indistruttibile. Quando un’auto con così tanta potenza subisce un urto violento, il rischio di danni strutturali è notevole: come testimoniato dall’incidente di Viale Fulvio Testi, dove alcuni elementi si sarebbero staccati a causa dell’alta velocità. La domanda che sorge spontanea è dolorosa: aveva senso affidare un mezzo del genere a un ventenne? Con tutto il rispetto per la libertà di ciascuno, il binomio gioventù con super SUV è intrinsecamente rischioso. Non basta la tecnica: serve una cultura della responsabilità, una consapevolezza della potenza che si maneggia. Certo, non tutti gli incidenti sono dovuti all’arroganza della velocità, ma quando la guida di un 4×4 da 800 CV finisce in tragedia, non si può non riflettere sul confine tra libertà e forza distruttiva.