Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz Il mitico Mercedes-Benz Classe G ritorna alle origini con la sua edizione speciale

La Mercedes-Benz G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s celebra un’epoca d’oro del mitico fuoristrada, rispondendo alla straordinaria richiesta generata dalla 500.000esima G-Class prodotta nel 2025. Questa serie speciale, rigorosamente limitata a sole 460 unità, rappresenta un omaggio alla prima versione della Classe G, la serie W 460, che negli anni ’80 conquistò gli appassionati con la sua ineguagliabile combinazione di capacità su strada e in fuoristrada, gettando le basi per la leggendaria storia di successo e il culto del “Geländewagen“.

Una versione esclusiva

Questa esclusiva edizione unisce la tecnologia e il comfort all’avanguardia con il fascino intramontabile degli anni ’80. Disponibile sia come G 450 d che come G 500, la G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s si distingue per il revival di colori e altri elementi di design che vengono dal passato. I clienti possono scegliere tra due livree nostalgiche, tra le prime opzioni di verniciatura che sono legate alla storia di questo 4×4:

MANUFAKTUR agave green solid : un verde terroso che irradia robustezza e un legame con la natura, sottolineando le eccezionali capacità fuoristrada della storica Classe G;

: un verde terroso che irradia robustezza e un legame con la natura, sottolineando le eccezionali capacità fuoristrada della storica Classe G; MANUFAKTUR Colorado beige solid: una calda tonalità sabbiosa che trasmette un senso di avventura e libertà, evidenziando il carattere versatile della Classe G negli anni ’80.

In armonia con la vernice storica, gli indicatori di direzione presentano il tipico colore arancione dell’epoca. A completare l’aspetto vintage, il frontale del veicolo, la griglia del radiatore, i paraurti, i passaruota allargati e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono rifiniti in night black magno, rievocando il look rustico della prima Classe G. La protezione sottoscocca è realizzata in nero. Inoltre, la G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s monta i classici cerchi in lega leggera a 5 razze.

Infine, la stella Mercedes sul cofano riprende il design dello storico emblema (oggi è cambiato nuovamente), con la scritta Mercedes-Benz e la corona d’alloro su sfondo blu. Il portellone posteriore è impreziosito da un pezzo originale degli anni ’80: il badge argentato con la scritta in nero “Mercedes-Benz” e una copriruota di scorta specifica per l’edizione.

Un equipaggiamento ricco

Selezionati dettagli di equipaggiamento della linea PROFESSIONAL Exterior assicurano un sorprendente look off-road a questo modello speciale. Questi includono parafanghi PROFESSIONAL anteriori e posteriori, griglie protettive PROFESSIONAL per i fari (per i fari oscurati) e pneumatici all-terrain. Oltre a una maniglia della portiera nera con logo in rilievo, è presente un proiettore del logo nello specchietto retrovisore esterno, che accoglie il conducente e il passeggero all’ingresso con la scritta illuminata “G – STRONGER THAN TIME” sul terreno.

Anche l’interno della G-Class Edition STRONGER THAN THE 1980s rende omaggio ai primi anni del fuoristrada tedesco. Il pannello centrale dei sedili in pelle nera è rivestito in tessuto grigio colomba, una scelta molto popolare all’epoca. I listelli sottoporta anteriori, poi, presentano la topografia del monte Schöckl vicino a Graz, mostrando il percorso di prova dove la Classe G ha dimostrato le sue eccezionali capacità fuoristrada a partire dal 1979.

Il tradizionale badge “Schöckl Proved” alla base del montante B è progettato in un classico stile anni ’80, raffigurando uno storico modello G nel rispettivo colore del veicolo. Ogni veicolo presenta anche la scritta “1 of 460” sulla consolle centrale, che sottolinea ulteriormente l’esclusività di questa Classe G. Un volante multifunzione in pelle Nappa, un tetto scorrevole in vetro e il Burmester 3D surround sound system completano l’equipaggiamento interno. Il prezzo è di circa 180.000 euro.