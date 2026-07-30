Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Mercedes Debutta la nuova Mercedes GLA

Design robusto, con una maggiore lunghezza di 15 cm rispetto al modello attuale, mascherina illuminata, autonomia fino a 657 chilometri e ricarica rapida, così Mercedes è pronta ad attirare i clienti verso l’acquisto della nuova GLA. Arriverà a novembre in tre versioni elettriche, mentre nel 2027 ci sarà spazio per il full hybrid a benzina. Più scelte con efficienti varianti high-tech a combustione elettrificata che segnano un sorpasso rispetto alle rivali compatte a due volumi premium.

La GLA mira a spiccare tra i competitor con una dotazione tecnologica di livello superiore. Il look slanciato, con un’altezza che diminuisce di 2 cm e con una distanza tra le ruote anteriori e posteriori che aumenta di 6, fino a quota 279 cm, ci consentono di apprezzare la pulizia delle linee. Il cofano alto e orizzontale, con il parabrezza inclinato e i passaruota ospitano cerchi fino a 20 pollici, trasmette un senso di semplicità che sotto certi aspetti riporta alla mente i SUV Alfa Romeo.

Dettagli innovativi

Mercedes ha fatto debuttare un nuova mascherina, che sulle varianti elettriche, presenta un pannello con struttura a rete con effetto vetro fumé, in alternativa non manca l’illuminazione a Led. Le opzioni elettriche e ibride si distinguono solo per il particolare della mascherina che è aperta per il raffreddamento del motore nella variante ibrida ed è illuminata e chiusa nella full electric. Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG, ha spiegato:

“La nuova GLA è progettata per emozionare i clienti ogni giorno. Facendo leva su 140 anni di innovazione, abbiamo realizzato la GLA più espressiva di sempre. Insieme a interni di nuova concezione, che offrono ancora più spazio e comfort, abbiamo ulteriormente elevato l’appeal di quello che è attualmente il nostro modello compatto più venduto”.

L’abitacolo modernissimo della Mercedes-Benz GLA offre fino a tre maxischermi e il sistema Mbux nella sua configurazione definitiva. Bastano i comandi vocali per gestire gran parte delle funzioni. Il display del quadro strumenti da 10,25″, lo schermo centrale da 14″ e, in opzione, quello da 14″ per il passeggero anteriore offrono la possibilità di interagire anche con l’intelligenza artificiale Gemini di Google. Il tunnel centrale risulta identico a CLA e GLG, così come la plancia. L’abitabilità è ottima, soprattutto per i passeggeri della seconda fila, dove con maggiore spazio si potranno godere viaggi in pieno relax. Cresciuta anche la capacità del bagagliaio, che sale a 410 litri (+70). In aggiunta sulla versione elettrica è disponibile un ampio frunk da 107 litri.

Ufficio Stampa Mercedes

Motorizzazioni e prezzi

Da novembre saranno lanciate solo tre varianti a motore elettrico. La GLA 200 da 165 kW/224 CV vanta una batteria al Lfp litio-ferro-fosfato con capacità energetica utilizzabile di 58 kWh. La GLA 250+ presenta una potenza di 200 kW/272 CV, mentre la GLA 350 4Matic a trazione integrale da 260 kW/353 CV è il top di gamma con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Queste ultime dispongono di una batteria Nmc nichel-manganese-cobalto da 85 kWh di capacità, per una autonomia massima dichiarata fino a 657 km.

Nel 2027 arriverà l’edizione con batteria Nmc da 71 kWh. La ricarica rapida in corrente continua DC è possibile presso stazioni a 800 volt, con una potenza fino a 320 kW, mentre in corrente alternata AC si arriva fino a 22 kW. Per chi volesse la versione ibrida, il quattro cilindri 1,5 litri turbo benzina è associato al cambio a doppia frizione otto rapporti, con l’aggiunta di un motore elettrico da 22 kW, mentre la batteria a 48 volt agli ioni di litio ha una capacità energetica fino a 1,3 kWh. Si possono scegliere 4 livelli di equipaggiamento, Style Line, Progressive Line, AMG Line e Ame Line Plus, oltre alla Night Edition che include le varianti sportive AMG Line e Night Package.

Ordinabile da oggi con prezzi che partono da 46.972 euro per la GLA 200 da 165 kW/224 CV, per poi salire a 52.706 euro per la GLA 250+ da 200 kW/272 CV sino ai 56.036 euro della GLA 350 con trazione integrale 4Matic e 260 kW/353 CV di potenza.