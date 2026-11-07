La nuova Mercedes GLA è in arrivo, ma il modello uscente ha ancora qualcosa da offrire: due motori disponibili, tanti accessori e un vantaggio economico

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Mercedes-Benz Tribute Edition, la serie speciale di Mercedes-Benz GLA

Non sempre l’arrivo di una nuova automobile significa che quella precedente abbia esaurito gli argomenti per farsi comprare. Anzi, qualche volta succede il contrario. Mercedes-Benz lo sa bene e, mentre prepara il ricambio generazionale della GLA, ha deciso di concedere un ultimo spazio alla versione che gli italiani conoscono già. Si chiama GLA Tribute Edition e non nasconde la propria natura: è una serie speciale della generazione uscente, con parecchi accessori e condizioni commerciali studiate per attirare chi non sente il bisogno di avere necessariamente l’ultima novità in garage. Il vantaggio cliente dichiarato arriva fino a 10.500 euro. Una cifra interessante, anche se per capire quanto convenga davvero bisogna guardare alla configurazione e alle condizioni dell’offerta.

Il canto del cigno

C’è una ragione precisa dietro questa operazione. La GLA, almeno sul mercato italiano, ha un peso che Mercedes-Benz non può ignorare. La casa attribuisce al modello circa un terzo dei propri volumi di vendita nazionali, una quota considerevole per un solo SUV.

E quando un’automobile vende così tanto, accompagnarla all’uscita senza perdere clienti diventa importante quasi quanto presentare quella destinata a sostituirla. La nuova generazione è stata svelata nel luglio 2026, con un’offerta iniziale completamente elettrica e l’arrivo delle varianti ibride previsto nel 2027. Le prime consegne europee delle versioni elettriche sono attese da novembre.

La Tribute Edition appartiene invece alla GLA che conosciamo da anni. Non cambia piattaforma, non introduce motori inediti e non anticipa le tecnologie della sua erede. Mercedes ha scelto una strada più concreta: prendere una configurazione già ricca e renderla interessante soprattutto dal punto di vista dell’equipaggiamento.

Dentro c’è parecchio, fuori si riconosce subito

Il punto di partenza è l’allestimento AMG Line Extra, che dà alla GLA un aspetto più sportivo rispetto alle versioni meno accessoriate. Ci sono il pacchetto Night, con i suoi particolari scuri, e i cerchi AMG da 19 pollici. Chi vuole esagerare un po’ può scegliere quelli da 20 pollici neri, disponibili come optional.

Per la carrozzeria Mercedes ha selezionato tre tinte metallizzate: Nero Cosmo, Argento high-tech e Grigio Montagna. Niente colori particolarmente eccentrici, dunque, ma una scelta piuttosto coerente con l’immagine del marchio. Il tetto panoramico è uno degli elementi che possono fare la differenza nella vita quotidiana, soprattutto per chi viaggia spesso con passeggeri posteriori.

Poi ci sono accessori meno appariscenti, ma probabilmente più utili. I fari MULTIBEAM LED adattano l’illuminazione alle condizioni di marcia, mentre il DISTRONIC aiuta a mantenere la distanza dal veicolo davanti. Completa il quadro il climatizzatore automatico COMFORTMATIC. Una dotazione che punta a rendere la vettura appetibile senza costringere il cliente a passare troppo tempo nel configuratore.

Due motori, nessuna rivoluzione tecnica e un’offerta da valutare

Sotto il cofano non ci sono sorprese. La Tribute Edition viene proposta nelle versioni GLA 180 a benzina e GLA 200 d diesel, lasciando al cliente la scelta tra due alimentazioni tradizionali. Il diesel, in particolare, resta un’opzione da considerare per chi affronta abitualmente lunghi viaggi. La benzina può invece adattarsi meglio a percorrenze differenti, anche se la convenienza dipende sempre dall’utilizzo effettivo.

Il dato destinato ad attirare maggiormente l’attenzione è comunque quello economico. Mercedes parla di un vantaggio cliente che può raggiungere 10.500 euro, non di uno sconto identico per tutti gli acquirenti. La differenza conta: prima di valutare l’offerta bisogna verificare quali condizioni permettano di ottenere il beneficio massimo.

Rimane poi una scelta personale. Aspettare la nuova GLA significa orientarsi verso un progetto più recente, con caratteristiche e motorizzazioni differenti. La Tribute Edition offre invece una strada diversa: acquistare un modello conosciuto, ben accessoriato, approfittando delle condizioni previste per questa fase finale della sua carriera.