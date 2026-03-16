Spazio per sette e anima elettrificata: Mercedes-Benz lancia in Italia la nuova gamma GLB con trazione 4MATIC e un’architettura digitale d’avanguardia

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Nuova Mercedes-Benz GLB Hybrid: anche a 7 posti

Si apre ufficialmente il sipario sulla nuova Mercedes-Benz GLB nell’attesa variante mild hybrid, che approda sul mercato italiano con un prezzo d’attacco fissato a 49.516 euro. Non è solo un aggiornamento di listino, ma il debutto di una vettura che punta a coniugare l’efficienza elettrificata con quella versatilità estrema che ha reso questo SUV compatto un punto di riferimento per le famiglie numerose e per chi cerca spazio senza rinunciare a un’estetica di carattere. Questo perché è disponibile anche una variante a 7 posti.

Lo stile

Il design della nuova GLB mantiene quel look da vera off-road che ne definisce l’identità, unendo linee robuste a una funzionalità che va ben oltre la semplice bellezza estetica. La vera magia avviene, però, una volta saliti a bordo: l’abitacolo è stato rivoluzionato e adesso ospita l’innovativo Superscreen, una superficie tecnologica che trasforma la plancia in un centro di comando intuitivo.

La flessibilità rimane il suo asso nella manica, con una configurazione intelligente che permette di passare da cinque a sette posti, offrendo spazi generosi e soluzioni pensate per supportare il guidatore in ogni istante.

Il motore: tre livelli di potenza

Sotto il cofano, l’ingegneria di Stoccarda propone un nuovo motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.5 litri, un gioiello di efficienza sviluppato per massimizzare il risparmio senza sacrificare la brillantezza. Il segreto di questo propulsore risiede nel ciclo Miller, un processo di combustione raffinato che, grazie alla chiusura anticipata delle valvole di aspirazione, abbatte le perdite per pompaggio e consente di raggiungere un elevato rapporto di compressione di 12:1.

Questa soluzione si rivela particolarmente efficace nei carichi parziali, le situazioni tipiche della guida urbana ed extraurbana, permettendo alla versione GLB 180 di registrare consumi incredibilmente contenuti, inferiori ai 6 litri per 100 chilometri.

La cura del dettaglio tecnico è maniacale: il basamento è interamente in alluminio e le canne dei cilindri vantano il sofisticato rivestimento NANOSLIDE per minimizzare gli attriti. Il sistema di sovralimentazione si affida a un turbocompressore con turbina segmentata, mentre il percorso dell’aria è stato reso il più compatto possibile per una risposta istantanea.

Notevole è anche l’adozione di un compressore elettrico del refrigerante a 48 volt — tecnologia derivata direttamente dal potente motore M 256 — che permette di climatizzare l’auto anche quando il motore termico è spento o durante le fasi di veleggiamento elettrico.

La gamma si declina in tre livelli di potenza — 136, 163 e 190 CV — tutti supportati da un modulo elettrico a 48 Volt capace di erogare un overboost di 22 kW (circa 30 CV) nei momenti di necessità,. La fluidità di marcia è garantita sia per le versioni a trazione anteriore che per quelle dotate dell’efficace sistema integrale 4MATIC.

Listino prezzi

Per quanto riguarda la personalizzazione, Mercedes ha strutturato l’offerta su quattro linee di allestimento:

Advanced;

Advanced Plus;

Premium;

Premium Plus.

Queste versioni sono studiate non solo per offrire il massimo comfort, ma anche per proteggere il valore residuo del veicolo nel tempo. Il listino per l’Italia è chiaro: si parte da 49.516 euro per la versione d’ingresso, la GLB 180 in allestimento Advanced da 136 CV.

Salendo di potenza e contenuti, il prezzo si adegua alla ricchezza degli equipaggiamenti delle varianti da 163 e 190 CV e delle trazioni integrali. La forbice si chiude con la 220 GLB 4Matic che arriva a 57.373 euro.