Mercedes guarda al futuro della mobilità, con il sistema MB.DRIVE che sarà disponibile in Germania già da fine 2026 e che garantirà una guida senza mani

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Mercedes e la guida senza mani: sistema MB.DRIVE fino a 130 km/h

Il passaggio dai sistemi tradizionali di mantenimento della corsia e regolazione adattiva della velocità a piattaforme capaci di gestire manovre sempre più articolate rappresenta uno dei principali fronti di sviluppo dell’industria automotive. In questo scenario si inserisce Mercedes-Benz, che annuncia un’importante evoluzione della propria offerta tecnologica con l’introduzione di nuove funzionalità di guida assistita, capaci di operare senza che il conducente debba mantenere le mani sul volante.

La novità riguarda la famiglia MB.DRIVE e si articola in tre componenti principali: Hands-free Assist, Proactive Lane Change Assist e MB.DRIVE ASSIST PRO. La commercializzazione seguirà una strategia progressiva. In Germania le funzioni Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist debutteranno entro la fine del 2026, mentre negli Stati Uniti la distribuzione inizierà nel corso del 2027. Per MB.DRIVE ASSIST PRO bisognerà invece attendere la prima metà del 2027.

Hands-free Assist

La tecnologia Hands free-Assist permette al conducente di togliere le mani dal volante durante la marcia in autostrada, arrivando fino a 130 km/h. Si tratta di un’evoluzione significativa rispetto ai sistemi di assistenza longitudinale e laterale convenzionali, perché amplia le condizioni nelle quali il veicolo può gestire accelerazione, frenata e direzionalità senza un intervento manuale continuo.

La gestione elettronica si basa sull’integrazione delle informazioni provenienti dai sensori di bordo e sulle capacità della piattaforma di interpretare l’ambiente circostante. Il sistema deve riconoscere la geometria della carreggiata, seguire il percorso, valutare la posizione degli altri veicoli e mantenere una traiettoria coerente con le condizioni del traffico. L’obiettivo è ridurre il carico di lavoro del conducente, soprattutto nei trasferimenti autostradali più lunghi.

Proactive Lane Change Assist

Il progetto di Mercedes per Proactive Lane Change Assist permette di avviare ed eseguire il cambio di corsia senza che il conducente debba impartire un comando specifico o confermare ogni singolo spostamento laterale. Gli scenari considerati comprendono il superamento di un veicolo più lento e il posizionamento nella corsia corretta in vista dell’uscita autostradale.

Un’evoluzione importante rispetto al Lane Change Assist, con la piattaforma Mercedes che punta a integrare la pianificazione del percorso con la gestione dinamica della circolazione. Rimane fondamentale la valutazione delle condizioni di sicurezza, controllando la presenza di veicoli nelle corsie adiacenti, le distanze disponibili e la situazione del traffico prima di eseguire la manovra.

MB.DRIVE ASSIST PRO

Il salto tecnologico più significativo riguarda MB.DRIVE ASSIST PRO, una piattaforma che estende l’assistenza alla guida ben oltre gli scenari autostradali. Il sistema è progettato per accompagnare il conducente lungo l’intero percorso impostato nel navigatore, intervenendo anche in contesti urbani complessi. La sua attivazione avviene attraverso un comando sul volante, con la navigazione già impostata.

Una volta attivata, la tecnologia può supportare varie operazioni che normalmente avrebbero bisogno del controllo continuo da parte del conducente: cambi di corsia, svolte agli incroci, arresti e ripartenze ai semafori. MB.DRIVE ASSIST PRO mira a coordinare diverse funzioni di controllo del veicolo con le informazioni relative al percorso e al contesto stradale. La piattaforma deve quindi elaborare una quantità molto più ampia di dati, combinando percezione ambientale, interpretazione segnaletica e pianificazione delle traiettorie. Non si può parlare ancora di guida autonoma, dato che il conducente mantiene la responsabilità di conduzione e deve rimanere pronto a intervenire.