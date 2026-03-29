Ufficio Stampa Mercedes-Benz La nuova Mercedes-Maybach Classe S celebra i 140 anni della Stella con motori V8 elettrificati

A Sindelfingen si sono superati. Nell’anno in cui la Casa tedesca celebra i 140 anni dall’invenzione dell’automobile, la divisione Maybach traccia i confini del futuro digitale con la nuova Mercedes-Maybach Classe S. L’ammiraglia per eccellenza alza gli standard tecnologici e di personalizzazione attraverso un aggiornamento profondo perché il vero lusso, più che ostentazione, è un’oasi di tranquillità e grazia hi-tech, ma anche di artigianalità, un aspetto qui mai messo in discussione. Come dichiarato da Ola Källenius, attuale numero uno del Gruppo Mercedes-Benz, la vettura consolida l’espansione del segmento top-end, dove il valore tecnico intrinseco della Stella e l’eleganza intramontabile di Maybach si incontrano.

I prezzi dell’ammiraglia tedesca

Scomodare il nome di Maybach elimina qualsiasi preoccupazione nella mente del potenziale cliente, competente abbastanza da conoscerne la storia e i valori che ne accompagnano ogni produzione. La quasi totalità degli esemplari riceve personalizzazioni, destinate a incidere sul costo finale, tuttavia per la nuova gamma 2026 la soglia d’ingresso mette in chiaro fin dal principio l’esclusività dei contenuti tecnici e digitali introdotti.

Sebbene il listino ufficiali vari in base ai mercati e alla tassazione locale, la Mercedes-Maybach Classe S MY26 è ordinabile in Europa dal 25 marzo con un prezzo di partenza a partire da 215.000 euro per la versione S580, spinta dal motore V8 elettrificato. Cifre importanti dettate sia dai materiali sia dall’integrazione del nuovo sistema operativo MB.OS, nonché da una meccanica completamente riprogettata per le future normative sulle emissioni.

E se la potenza non è abbastanza? Niente paura: esiste la versione S 680 con il leggendario motore V12 (disponibile solo in mercati selezionati) o con l’evoluzione dell’otto cilindri M 177 Evo. Il costo aumenta fino a superare i 260.000, prima di attingere all’infinito catalogo Manufaktur, in cui quasi nessuna Maybach è uguale all’altra. Il programma Manufaktur Made to Measure permette una personalizzazione pressoché illimitata. Con una palette di oltre 150 vernici esterne e 400 colori per gli interni, i clienti possono letteralmente creare un pezzo unico. Interessante la nuova vernice nera con particelle di vetro che, sotto la luce solare, crea un effetto “polvere di stelle”. Attraverso il nuovo Visualiser, i futuri proprietari possono vedere la loro visione prendere forma in 3D prima ancora che inizi la fabbricazione nella Factory 56 di Sindelfingen.

Il ritorno della Stella “flottante”

L’impatto visivo della nuova Maybach Classe S si rivela scultoreo. La griglia radiatore Maybach è cresciuta del 20% e, per la prima volta, presenta una cornice luminosa che accoglie il guidatore con un raffinato gioco di luci. Il dettaglio destinato però a far innamorare i collezionisti riguarda i cerchi forgiati: la Stella Mercedes-Benz al centro del mozzo è montata su un sistema a cuscinetti che la mantiene sempre perfettamente verticale, anche quando il veicolo è in movimento. Un richiamo visivo alla stabilità e alla nobiltà del marchio.

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I gruppi ottici sono impreziositi da accenti color oro rosa, mentre la carrozzeria può essere ordinata nella nuova ed elegantissima tinta Nautic Blue metallic, ora disponibile anche per il pacchetto Night Series, che predilige dettagli in cromo scuro per un look più contemporaneo e misterioso.

“Cocooning” e tecnologia MB.OS

Entri nell’abitacolo e ti chiudi il mondo alle spalle. Le porte comfort automatiche si aprono e chiudono con un tocco sul display o un gesto, introducendo gli occupanti in quello che Mercedes definisce effetto “cocooning”. Il debutto del sistema operativo MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) decreta un punto di svolta. Integrato col Mbux di quarta generazione, il sistema si avvale di un’Intelligenza Artificiale generativa evoluta, sviluppata con partner come Google e Microsoft (integrando ChatGPT 4o e Gemini). Il Superscreen domina la plancia con superfici in vetro continuo, ma il tocco Maybach emerge soprattutto dai quadranti, dalle le grafiche in oro rosa e con una trama richiamante l’alta gioielleria.

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Per la prima volta, Maybach propone un interno completamente privo di pelle. La configurazione “stormy grey” utilizza il tessuto Mirville, una miscela di lino e poliestere riciclato che offre una sensazione tattile naturale e pregiata, dimostrando che il lusso moderno può essere anche consapevole a livello ambientale. Non mancano ovviamente i tocchi classici come la consolle centrale in legno di rovere a poro aperto, il vano refrigerato da 10 litri per lo champagne e le Flûte Robbe & Berking placcate in argento, con supporti dedicati che le stabilizzano durante la marcia.

Potenza fluida ed elettrificazione

Guardando sotto il cofano, la nuova Classe S offre il meglio della tecnologia motoristica di Stoccarda. La gamma, ottimizzata per garantire prestazioni fluide e silenziose, vede al vertice la S 680. In Europa monta il V8 M 177 Evo da 450 kW (612 CV) con tecnologia mild-hybrid a 48V, capace di eguagliare la fluidità del precedente V12 grazie a nuovi alberi di equilibratura. La variante S 580, equipaggiata con un V8 da 395 kW, rappresenta la via di mezzo ideale tra brio e comfort.

Infine, la S 580 e (plug-in hybrid) unisce un sei cilindri in linea a un potente motore elettrico, erogando circa 100 km di autonomia a zero emissioni, così da accedere ai centri urbani più esclusivi senza rinunciare alla silenziosità assoluta. Il comfort di marcia è garantito dalle nuove sospensioni pneumatiche Airmatic intelligenti. Il sistema riceve dati “Car-to-X” dal cloud: se un’auto che precede rileva una buca o un’irregolarità, la Maybach prepara gli ammortizzatori in tempo reale per annullare l’impatto prima ancora di toccarlo.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes‑Benz Group AG, ha spiegato al lancio:

“Da 105 anni, il nome Maybach rappresenta il punto di riferimento per l’eccellenza automobilistica. Con il lancio della nuova Mercedes-Maybach Classe S, questa eredità prosegue raggiungendo nuovi livelli di esclusività e comfort. Grazie al sistema MB.OS basato su intelligenza artificiale, eleviamo ulteriormente l’esperienza digitale del cliente. La Mercedes-Maybach Classe S rappresenta il prossimo punto culminante del più ampio programma di lancio prodotti nella storia della nostra azienda. Mercedes-Maybach costituisce un pilastro strategico fondamentale per l’espansione del nostro segmento top-end”

La produzione in serie nella Factory 56 di Sindelfingen partirà ad aprile 2026. Nel complesso, dove l’artigianalità del laboratorio Manufaktur incontra l’efficienza digitale dei processi produttivi più moderni al mondo, prende forma un oggetto che sfida il tempo.