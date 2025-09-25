Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Un’edizione limitata a soli 50 esemplari, destinata a pochi mercati selezionati, celebra l’eredità meccanica e artigianale della Mercedes-Maybach Classe S. Presentata ufficialmente il 23 settembre 2025 nello scenario del Forte Michelangelo di Civitavecchia, la nuova V12 Edition segna un ritorno consapevole alle origini del marchio, richiamando l’epoca dei primi Maybach Zeppelin, prodotti a partire dall’inizio del Novecento.

Il modello, sviluppato interamente all’interno del programma MANUFAKTUR, propone una serie di finiture specifiche che sottolineano l’unicità dell’edizione: dalla verniciatura bicolore, realizzata a mano, ai dettagli in oro massiccio 24 carati, fino agli interni rivestiti con materiali pregiati e lavorazioni su misura. Ogni esemplare richiede un processo di assemblaggio che privilegia la cura artigianale rispetto ai volumi produttivi, in linea con la filosofia Maybach.

Un V12 per pochi

Al centro di questa versione, naturalmente, rimane il motore V12, elemento distintivo della gamma Maybach fin dalle origini. In un panorama sempre più orientato verso l’elettrificazione, Mercedes-Benz decide di rendere omaggio a uno dei simboli più longevi della sua produzione termica, proponendo una meccanica destinata a restare riservata a una clientela ristretta ed esigente.

Il propulsore, accoppiato a soluzioni tecnologiche di ultima generazione per comfort e assistenza alla guida, garantisce prestazioni elevate in un contesto pensato più per il viaggio che per l’accelerazione. L’obiettivo resta invariato: offrire un’esperienza di guida fluida e silenziosa, in grado di valorizzare la natura esclusiva dell’auto.

Dettagli distintivi

La bicolore MANUFAKTUR, elemento estetico centrale di questa edizione, abbina tonalità studiate per riflettere la luce in modo differente a seconda dell’ambiente. La verniciatura richiede diversi giorni di lavorazione, con passaggi manuali che coinvolgono sia la stesura dei colori sia la finitura superficiale.

All’interno, l’abitacolo è rifinito con pelle trapuntata, impunture a contrasto e una selezione di inserti decorativi disponibili solo su questa versione. I badge identificativi dell’edizione sono inseriti in modo discreto ma riconoscibile, sia sulla plancia che nei battitacco retroilluminati. Completano la dotazione elementi decorativi placcati in oro 24 carati, visibili nei comandi secondari e nelle bocchette di ventilazione. Anche il logo Maybach sul montante posteriore è stato reinterpretato con una finitura dorata, disponibile esclusivamente per questa serie.

La presentazione al Forte Michelangelo

Per la première italiana, Mercedes-Maybach ha scelto una cornice storica come quella del Forte Michelangelo, a Civitavecchia, struttura risalente al Cinquecento affacciata direttamente sul Mar Tirreno. L’evento, riservato a una selezione di clienti internazionali e stampa specializzata, ha unito la presentazione statica dell’auto a una serie di esperienze immersive sul tema del lusso su misura, accompagnate da momenti dedicati alla storia del marchio.

Durante l’evento, Daniel Lescow, responsabile di Mercedes-Maybach presso Mercedes-Benz Group AG, ha sottolineato il valore simbolico dell’edizione, ricordando il legame tra questo modello e l’eredità dei Maybach Zeppelin:

“Questa versione celebra il nostro iconico motore V12. Offre un design personalizzato attraverso il programma MANUFAKTUR, riflettendo una tradizione che combina tecnologia avanzata e stile esclusivo”.

Disponibilità e mercato

La Mercedes-Maybach V12 Edition sarà prodotta in una tiratura di 50 unità numerate, destinate a mercati selezionati. Ogni vettura sarà configurabile tramite i canali Maybach dedicati, con accesso al programma di personalizzazione MANUFAKTUR che consente di adattare ulteriormente l’allestimento a seconda delle preferenze del cliente.

La casa madre non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale per il mercato europeo, ma l’intera produzione è attesa entro la fine del 2025, con le prime consegne previste a partire dal primo trimestre del 2026.