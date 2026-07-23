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Ufficio Stampa Mercedes Il SUV di lusso si aggiorna

Fin dal suo debutto, avvenuto nel 2019, la Mercedes-Maybach GLS è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato, diventando un riferimento assoluto del segmento dei SUV di lusso.

Questo risultato è stato ottenuto grazie a un mix unico di prestigio, artigianalità e comfort di guida. Il modello ora si aggiorna e diventa ancora più completo, aggiungendo una serie di “perfezionamenti“.

La Casa, infatti, è intervenuta per rifinire un progetto già ricco di dettagli, in modo da renderlo ancora più esclusivo e interessante per la clientela.

Le novità

Aggiornare un modello già di altissimo livello, ricco di contenuti e con un livello d’eccellenza elevato non era facile. Per questo motivo, l’azienda si è concentrata sui dettagli, andando a ottimizzare il progetto con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello.

Da questa volontà nasce il nuovo design, con una firma luminosa che definisce lo stile esterno della vettura. Per la prima volta su una GLS, la scritta MAYBACH è sottilmente illuminata all’interno della cornice della griglia e, in alcuni mercati, anche la stella Mercedes sul cofano può essere illuminata.

Al posteriore troviamo un portellone ridisegnato. Ci sono anche nuove colorazioni come petrolio scuro non metallizzato, rosso patagonia metallizzato MANUFAKTUR e l’esclusiva finitura bicolore petrolio scuro non metallizzato/verde argento metallizzato.

Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, c’è una nuova opzione in pelle Nappa oltre a vari miglioramenti come gli altoparlanti surround aggiuntivi e le funzioni di massaggio estese per i sedili. La dotazione si arricchisce con un nuovo cerchio in lega leggera da 22 pollici con il caratteristico design a 20 fori che si affianca ai cerchi forgiati da 23 pollici.

Il SUV ha introdotto anche nuove misure di isolamento per migliorare il comfort a bordo. Per quanto riguarda il comparto tecnico, invece, sotto al cofano c’è spazio per il motore elettrificato a otto cilindri (M117 EVO) abbinato al cambio ISG 2.0.

Questo motore eroga una potenza massima di 450 kW con un boost di 17 kW e una coppia di 850 nm. Secondo la Casa, le prestazioni sono paragonabili a quelle di un motore a 12 cilindri ma con maggiore efficienza.

Il sistema di elettrificazione si avvale del generatore di avviamento integrato di seconda generazione, che rappresenta un sistema mild-hybrid a 48 volt. I progettisti hanno rivisto anche lo sterzo, con un rapporto di sterzata più diretto. Il sistema di infotainment di nuova generazione MBUX si basa sul Superscreen MBUX standard che combina tre display da 12,3 pollici.

Disponibilità

La Nuova Mercedes-Maybach GLS è già ordinabile in Cina. I clienti della Casa tedesca in Europa e negli Stati Uniti avranno la possibilità di completare l’ordine della nuova versione del SUV a partire dalla fine del mese di luglio 2026. È, quindi, questione di giorni per registrare il lancio europeo. Nei mesi successivi, il modello arriverà anche in altri mercati a livello globale. Ricordiamo che di recente è stata lanciata anche la versione Maybach della Classe S.

Markus Bauer, Responsabile Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz AG, ha commentato: