Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Mercedes Svelata la Mercedes CLA Shooting Brake full electric

Un colosso come Mercedes non vuole piegarsi all’idea che le innovative proposte 100% elettriche non possano far gola ai progressisti green. I numeri della gamma a zero emissioni non sono ancora in linea con le aspettative, tuttavia per invertire la rotta è stata presentata una station wagon dal sapore retrò, almeno nelle linee. L’obiettivo dei vertici della Casa teutonica è quello di coinvolgere una clientela dal palato fine che apprezza lo spazio a bordo e vuole distinguersi nella moda dilagante dei SUV.

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake vanta la stessa lunghezza della sorella berlina, poco più di 4 metri e 70, una larghezza 1,85 m e una altezza di 1,47 m. Rispetto alla serie precedente ha un passo più ampio – che ora misura 2,79 m – per una abitabilità ottima. Il bagagliaio ha una capacità di 455 litri, a cui vanno aggiunti sulla versione elettrica i circa 100 litri extra del frunk. Da ogni angolazione si percepisce eleganza, con il posteriore bombato e le maniglie a filo carrozzeria che attribuiscono un look filante. Il tetto spiovente scende gradualmente verso la coda, rendendo ancora più sinuoso il movimento ondulatorio delle fiancate. Spicca un piccolo spoiler ben integrato proprio sopra il lunotto.

Le caratteristiche della nuova SW tedesca

La Shooting Brake si differenzia dalla berlina per un terzo vetro, quello tra i montanti B e C, con una forma più allungata. I gruppi ottici sono uniti tra loro con una striscia LED che risalta nella notte. Gli interni sono molto più curati rispetto alla serie precedente. Sia sul piano stilistico che tecnologia la vettura è all’avanguardia. Dietro il volante la strumentazione digitale da 10,25″ è associata a un grande head-up display con realtà aumentata che proietta le informazioni direttamente sul parabrezza e a un display centrale da 14″.

A lasciare a bocca aperta è il nuovo tetto panoramico, il più grande di sempre su una Mercedes, con tanti minuscoli loghi retroilluminati a ricreare l’effetto del cielo stellato. Lo spazio a bordo rende confortevole la seduta per 4 adulti. I sedili sono abbattibili di serie con configurazione 40:20:40. I materiali sono di ottima qualità ed è prevista una personalizzazione massima nella scelta dei colori delle finiture. In una prima fase uscirà in versione 100% elettrica con due motorizzazioni disponibili: la 250+ a singolo motore da 270 CV e la 350 4MATIC a trazione integrale da 350 CV. Due anche le potenze della batteria, da 58 kWh e da 85 kWh, con il primo che si farà attendere e uscirà in una seconda fase.

Attesa per il listino prezzi

L’architettura da 800V garantisce una fase di ricarica dalle performance top con un picco di 320 kW in corrente continua e di 22 kW in alternata. In base ai dati emessi dalla Mercedes occorrono appena 10 minuti per caricare 310 km di autonomia, con la percorrenza massima che su entrambe le versioni supererebbe i 700 km. La CLA Shooting Brake può trainare fino a 1.500 chilogrammi con trazione posteriore e fino a 1.800 chilogrammi con trazione integrale.

La gamma Mercedes sarà rivoluzionata nei prossimi tempi, ciò nonostante non sono ancora emersi i prezzi delle varie versioni della prima SW elettrica. Partendo dal presupposto che la berlina, nella variante base 250+ in allestimento Advanced, parte da 56.665 euro, ci aspettiamo dei prezzi anche superiori. La qualità si paga, soprattutto quando è full electric. Il lancio sul mercato europeo della CLA Shooting Brake con tecnologia EQ è previsto per marzo 2026.