Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Salone di Parigi: tutte le novità proposte da Mercedes-Benz

Mercedes-Benz arriverà al Salone di Parigi 2026 con una delle presenze più articolate della manifestazione. Dal 12 al 18 ottobre la Casa tedesca porterà nella capitale francese nuovi modelli, sportive AMG e diverse proposte elettriche, sfruttando l’appuntamento anche per celebrare i 140 anni dell’automobile.

Il programma comprende nomi importanti della gamma Mercedes, dalla nuova GLA alla GLE, passando per la Classe S. Ma uno dei modelli destinati ad attirare maggiormente l’attenzione sarà il nuovo VLE completamente elettrico, sviluppato per combinare grande abitabilità e percorrenze elevate.

La partecipazione al Salone diventa così una fotografia della trasformazione in corso a Stoccarda: motori tradizionali ed elettrificazione continueranno a convivere, mentre tecnologia, digitalizzazione e prestazioni attraverseranno segmenti molto diversi tra loro.

Dalla GLA alla Classe S

L’elenco delle novità previste a Parigi parte dalla nuova Mercedes GLA, modello strategico per la presenza del marchio nel settore dei SUV compatti. Accanto a lei troveranno spazio la nuova GLE e soprattutto la nuova Classe S, chiamata ancora una volta a rappresentare il vertice della gamma per comfort e tecnologia.

Non mancherà la componente sportiva. Mercedes-AMG porterà infatti la CLA 45 e la nuova AMG GT Coupé 4, ampliando una presenza che non sarà quindi concentrata esclusivamente sull’elettrificazione.

A completare il quadro ci saranno anche la CLA Shooting Brake e la Classe A Edition 140, quest’ultima legata direttamente alle celebrazioni dell’anniversario. Mercedes utilizzerà dunque il Salone francese per mostrare contemporaneamente l’evoluzione dei modelli più accessibili e quella delle proprie vetture di rappresentanza e ad alte prestazioni.

Il VLE promette oltre 700 km

Una delle anteprime più significative sarà però il Mercedes VLE elettrico, un modello pensato per rispondere sia alle esigenze delle famiglie sia a quelle dell’utilizzo professionale. La configurazione consentirà di trasportare fino a otto persone, mantenendo l’attenzione su comfort e abitabilità.

Ancora più significativo è il dato annunciato per la percorrenza: Mercedes indica un’autonomia superiore ai 700 chilometri. Il VLE assume quindi un ruolo particolare nella strategia elettrica del costruttore, portando la propulsione a batteria in un segmento nel quale capacità di carico, spazio per i passeggeri e autonomia rappresentano elementi determinanti.

Parigi offrirà inoltre spazio ad altre due importanti novità a zero emissioni: la Classe C elettrica e la nuova GLC elettrica. La presenza contemporanea di questi modelli mostra quanto l’offerta a batteria sia destinata ad allargarsi anche all’interno delle famiglie storicamente centrali per Mercedes.

Un anniversario lungo 140 anni

Il Salone di Parigi arriva in un anno simbolico. Nel 1886 Carl Benz depositò infatti il brevetto della Patent-Motorwagen, la prima automobile nella storia dell’umanità. Nel 2026 Mercedes-Benz celebra quindi il 140° anniversario di quella tappa che ha cambiato il corso delle vite di tutti noi.

La ricorrenza offre alla Casa un collegamento naturale tra passato e futuro. Da una parte la Classe A Edition 140 richiama esplicitamente l’anniversario; dall’altra modelli come VLE, Classe C e GLC elettriche mostrano la direzione imboccata per i prossimi anni.

Dal 12 ottobre, dunque, lo stand Mercedes riunirà SUV, berline, sportive ed elettriche. Una presenza particolarmente ampia, nella quale il VLE con oltre 700 km dichiarati rappresenterà uno dei segnali più evidenti della nuova fase tecnologica del marchio.