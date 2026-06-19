Mercedes-AMG ha aggiornato la sua gamma di SUV sportivi con il debutto delle nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+. Si tratta di un importante aggiornamento per la Casa tedesca che punta forte sul motore V8 biturbo come base di partenza di modelli in grado di offrire prestazioni elevate e un carattere sportivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.
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I nuovi SUV con il V8
Le nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+ possono contare sulla spinta del motore V8 biturbo da 4.0 litri (si tratta dell’unità chiamata AMG M177 EVO, completamente aggiornata rispetto alle versioni precedenti) che può garantire una potenza massima di 612 CV e una coppia di 850 Nm.
L’azienda promette prestazioni superiori e maggiore efficienza, con una completa conformità alle normative internazionali più rigorose in materia di emissioni. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dal nuovo albero motore a piano piatto, che riduce le masse rotanti e favorisce la rapidità di salita di giri, andando ad assicurare una risposta all’acceleratore ancora più precisa e diretta.
Per quanto riguarda la coppia massima, pari a 850 Nm, questa è disponibile in un intervallo di regime compreso tra 2.500 e 4.500 giri al minuto. Da segnalare che è presente un sistema di post-trattamento dei gas di scarico di ultima generazione, che include anche la presenza di un filtro antiparticolato, proposto di serie in tutti i mercati di commercializzazione.
Per ottimizzare al massimo le performance del motore V8 dei suoi SUV, Mercedes-AMG è intervenuta con una serie di accorgimenti tecnici, al sistema di iniezione, ai condotti di aspirazione e scarico, all’albero a camme di aspirazione e alla girante del compressore e ancora all’alloggiamento del turbo compressore.
Il motore M177 EVO si completa con la tecnologia mild hybrid con il sistema ISG 2.0 e una rete elettrica a 48 volt. Il sistema ISG, in particolare, è in grado di garantire 23 CV e 205 Nm di coppia come contributo aggiuntivo. Ricordiamo che di recente l’azienda ha lanciato una supercar elettrica da oltre 1.000 CV.
Per quanto riguarda le prestazioni, i numeri forniti dalla Casa sono i seguenti:
- la GLE 63 S 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi;
- la GLS 63 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi;
- la velocità massima per i due SUV è pari a 280 km/h.
Il commento dell’azienda
Michael Schiebe, Chairman of the Management Board di Mercedes-AMG GmbH, ha utilizzato queste parole per commentare il nuovo progetto della Casa tedesca:
“Il nostro V8 rappresenta un elemento centrale del nostro DNA prestazionale ed è il cuore ideale per le nuove GLE 63 S e GLS 63. Da anni il V8 è sinonimo di prestazioni straordinarie e gode di grande apprezzamento tra i nostri clienti. Con la nuova generazione M177 EVO abbiamo rivisto profondamente il propulsore, assicurandone la presenza nel nostro portafoglio prodotti anche nel lungo termine. Il risultato è un motore che conquista per la sua risposta pronta e dinamica, le elevate prestazioni e la marcata propensione a salire di giri, soddisfacendo al contempo normative sempre più stringenti a livello globale.”