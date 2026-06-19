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Ufficio Stampa Mercedes Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026 und der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026 and the new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.

Mercedes-AMG ha aggiornato la sua gamma di SUV sportivi con il debutto delle nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+. Si tratta di un importante aggiornamento per la Casa tedesca che punta forte sul motore V8 biturbo come base di partenza di modelli in grado di offrire prestazioni elevate e un carattere sportivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

I nuovi SUV con il V8

Le nuove GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+ possono contare sulla spinta del motore V8 biturbo da 4.0 litri (si tratta dell’unità chiamata AMG M177 EVO, completamente aggiornata rispetto alle versioni precedenti) che può garantire una potenza massima di 612 CV e una coppia di 850 Nm.

L’azienda promette prestazioni superiori e maggiore efficienza, con una completa conformità alle normative internazionali più rigorose in materia di emissioni. Un elemento centrale del progetto è rappresentato dal nuovo albero motore a piano piatto, che riduce le masse rotanti e favorisce la rapidità di salita di giri, andando ad assicurare una risposta all’acceleratore ancora più precisa e diretta.

Per quanto riguarda la coppia massima, pari a 850 Nm, questa è disponibile in un intervallo di regime compreso tra 2.500 e 4.500 giri al minuto. Da segnalare che è presente un sistema di post-trattamento dei gas di scarico di ultima generazione, che include anche la presenza di un filtro antiparticolato, proposto di serie in tutti i mercati di commercializzazione.

Per ottimizzare al massimo le performance del motore V8 dei suoi SUV, Mercedes-AMG è intervenuta con una serie di accorgimenti tecnici, al sistema di iniezione, ai condotti di aspirazione e scarico, all’albero a camme di aspirazione e alla girante del compressore e ancora all’alloggiamento del turbo compressore.

Il motore M177 EVO si completa con la tecnologia mild hybrid con il sistema ISG 2.0 e una rete elettrica a 48 volt. Il sistema ISG, in particolare, è in grado di garantire 23 CV e 205 Nm di coppia come contributo aggiuntivo. Ricordiamo che di recente l’azienda ha lanciato una supercar elettrica da oltre 1.000 CV.

Per quanto riguarda le prestazioni, i numeri forniti dalla Casa sono i seguenti:

la GLE 63 S 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi;

la GLS 63 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi;

la velocità massima per i due SUV è pari a 280 km/h.

Michael Schiebe, Chairman of the Management Board di Mercedes-AMG GmbH, ha utilizzato queste parole per commentare il nuovo progetto della Casa tedesca: