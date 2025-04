Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Mercedes si prepara a dare inizio a una nuova era con il debutto della Van Electric Architecture. Si tratta di una nuova architettura modulare, flessibile e scalabile, con cui la Casa tedesca punta a “ridefinire il concetto di van per uso privato” andando a concentrarsi sul segmento del lusso e su quella che la stessa azienda definisce come “Private Lounge“. Si tratta di un nuovo approccio molto interessante che viene anticipato oggi dalla show car Mercedes Vision V e da un comunicato che rappresenta un vero e proprio manifesto degli obiettivi dell’azienda. Il progetto rappresenta un’anticipazione di quello che sarà il futuro del brand in un segmento che, da tempo, già lo vede grande protagonista.

Un’anticipazione del futuro

La nuova Vision V, come sottolineato in apertura, è una show car che rappresenta una “lussuosa ed elegante limousine con autista” e che punta a ridefinire un segmento di mercato unendo la tradizione di Mercedes con un nuovo stile ricercato e con contenuti premium. Il design del progetto è un vero e proprio mix tra elementi iconici, che da tempo caratterizzano le produzioni dell’azienda, e innovazione. Il modello presenta una porta “a portale”, posizionata sulla fiancata destra, e una pedata retrattile illuminata.

All’interno c’è un’ampia area di seduta, chiamata Private Lounge, arricchita da rivestimenti in pelle Nappa bianco cristallo e seta bianca scintillante. Ci sono anche finiture in legno scuro lungo le pareti laterali. Da segnalare anche uno schermo a scomparsa da ben 65 pollici, con possibilità di sfruttare la funzione split-screen. Questo schermo è posizionato sotto il pavimento ma, grazie a un apposito sistema automatico, viene sollevato una volta che le portiere sono chiuse e i passeggeri sono all’interno del van. Il tavolino centrale ha un pannello per la gestione dell’infotainment tramite comandi touch. Soluzioni di questo tipo potranno essere integrate su nuove generazioni di modelli come la Classe V.

Il punto di vista dell’azienda

Mercedes punta tantissimo su Vision V. Non si tratta di un semplice esercizio di stile ma di un vero e proprio simbolo degli obiettivi dell’azienda che ha deciso di utilizzare, per il futuro, solo la nomenclatura tradizionale. La Casa tedesca vuole dominare un segmento di mercato, come quello dei van di lusso per uso privato, che, potenzialmente, potrebbe avere enormi margini di crescita in futuro. Per raggiungere quest’obiettivo, Mercedes punta a dar vita a una famiglia di veicoli ispirati direttamente da Vision V. I target dell’azienda sono anticipati da Thomas Klein, Responsabile Mercedes-Benz Vans, che sottolinea come la nuova show car vada a definire “inediti standard in termini di design e comfort, con un’esperienza d’uso coinvolgente, offrendo al contempo una risposta soddisfacente alle più elevate esigenze dei nostri clienti”.

In merito allo stile del progetto, inoltre, Gorden Wagener, Chief Design Officer, Gruppo Mercedes-Benz AG, aggiunge: “Questa show car incarna la perfetta armonia tra lusso e design di un furgone, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il futuro“. Come confermano anche le parole dei manager della Casa tedesca, Vision V è solo l’inizio e non è certo un punto di arrivo. Dal prossimo anno, con l’arrivo della nuova architettura, l’azienda si prepara a dar vita a una gamma ricca e completa, in grado di diventare un riferimento assoluto di un nuovo segmento di mercato.