La MG GO! debutterà nel 2027 e segna una nuova fase per il marchio, che punta su design emozionale, identità britannica e nuove tecnologie

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa MG MG GO!, la compatta elettrica che rilancia il marchio

Quale cornice migliore del Goodwood Festival of Speed per presentare le ambizioni future di MG. La casa inglese segna un ritorno in grande stile, accompagnato da due concept che raccontano in modo piuttosto esplicito dove il marchio vuole andare. Il palcoscenico è iconico e il messaggio è chiaro: MG punta a diventare qualcosa di più di un’alternativa economica nel panorama dei SUV elettrici.

La presentazione al Goodwood

Il Goodwood Festival of Speed 2026 è stato l’occasione scelta da MG per svelare due concept car che disegnano la direzione futura del marchio: la MG GO! e la MG Cyber Concept. Due progetti distinti per segmento e ispirazione, ma uniti da un obiettivo comune dichiarato con chiarezza dal vicepresidente del design globale Jozef Kaban: creare auto capaci di generare un legame emotivo immediato, prima ancora di essere guidate. È un cambio di registro significativo per MG, che negli ultimi anni aveva puntato soprattutto sulla competitività di prezzo. Ora, senza rinunciare al valore, si vuole aggiungere carattere, riconoscibilità e identità chiaramente British. Le MG, come ha detto lo stesso Kaban, devono smettere di essere auto meramente razionali.

La MG GO! è la protagonista principale di questa storia. È una compatta elettrica pensata per il mercato europeo, curata interamente dal centro stile MG di Londra sotto la guida del direttore del design Carl Gotham. Le forme rimandano esplicitamente ad alcuni dei modelli più amati della storia del marchio, su tutti la MGB GT degli anni Sessanta e Settanta: un richiamo al passato che non vuole essere nostalgia fine a sé stessa, ma un punto di partenza per costruire qualcosa di nuovo e riconoscibile in un segmento affollato come quello delle compatte. Il passaggio dalla concept alla produzione di serie è previsto per il 2027, con destinazione primaria il mercato europeo.

Anche MG Cyber Concept

L’altro protagonista del palcoscenico di Goodwood è la MG Cyber Concept, che percorre una strada diversa ma complementare rispetto alla GO!. Se la piccola compatta guarda al patrimonio stilistico del marchio, il Cyber Concept rappresenta qualcosa di più muscolare e aggressivo: è lo studio di un grande SUV elettrico ad alte prestazioni, ispirato alla storica EX181, l’auto con cui MG aveva stabilito record di velocità a terra. Nessun dettaglio tecnico relativo al powertrain è stato rivelato per nessuna delle due concept, né sono stati mostrati gli interni, ma in questa fase non è quello il punto.

La tecnologia SolidCore

Accanto alle due concept, Goodwood è stata anche l’occasione per MG di confermare un passo avanti concreto sul fronte delle batterie. La tecnologia SolidCore, già annunciata in precedenza, viene estesa ai futuri modelli con motorizzazione Plug-in Hybrid+.

La SolidCore è una batteria a stato semi-solido: una soluzione intermedia tra gli attuali accumulatori agli ioni di litio con elettrolita liquido e le batterie completamente allo stato solido, che restano ancora lontane dalla produzione su larga scala. La struttura interna garantisce una risposta di potenza più rapida e una gestione dell’energia più efficiente rispetto alle batterie tradizionali, con un vantaggio concreto che si manifesta soprattutto nelle situazioni in cui i sistemi ibridi plug-in tendono a soffrire di più: batteria scarica e temperature esterne rigide.

I primi modelli a montare questa tecnologia saranno tre nuovi SUV nei segmenti B, C e D, tutti sviluppati coerentemente con la strategia “In Europe, for Europe” con cui MG vuole costruire veicoli calibrati sulle reali condizioni di guida del Vecchio Continente.