La crescita del brand MG non si arresta e nel mese di febbraio ha registrato dei dati record. La diffusione in Italia è sempre più massiccia

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa MG I dati di crescita della MG in Italia

MG Motor ha celebrato il quarto compleanno nel Belpaese. Da quando il marchio inglese, di proprietà del colosso cinese SAIC Motor, ha fatto ritorno sul mercato nostrano si sono susseguiti continui primati di vendita. Nello scorso mese di febbraio ben 4.643 MG sono state immatricolate in Italia. Una crescita di oltre il 47% rispetto allo stesso periodo del 2024. I risultati positivi scaturiscono da una strategia molto persuasiva e da un supporto di una rete commerciale composta da professionisti di altissimo spessore.

Nel 2025 si è registrato il superamento del 3% di quota di mercato, proiettando MG al 12° posto nel ranking dei marchi automobilistici sul mercato italiano. Nelle prime tre posizioni vi sono i modelli ZS, HS e MG3. Le vetture rappresentano la colonna portante della gamma. La nuova proprietà asiatica è stata in grado di rivoluzionare l’immagine del brand britannico, proponendo modelli a benzina, ibridi ed elettrici dal prezzo competitivo.

Volano le vendite di MG in Italia

A inizio 2007 alcuni modelli con marchio MG hanno cominciato a uscire dagli stabilimenti cinesi, dando nuova linfa alla Morris Garages. La MG ZS 1.5 litri è tra le preferite degli italiani con i suoi 4 cilindri e 106 CV. Sono state vendute ben 3.177 MG ZS solo nel mese di febbraio, arrivando al terzo posto tra i B SUV a benzina. Il modello più venduto da MG dal 2021 è scelto per il suo ampio abitacolo che accoglie cinque passeggeri, per muoversi comodamente sia nelle nostre giungle urbane che in percorsi extraurbani, nel pieno della sicurezza.

La MG3 Hybrid+ e la nuova MG ZS Hybrid+ sono state premiate al secondo posto delle rispettive categorie B Sedan e B SUV full hybrid nel mese di febbraio. La tecnologia MG ha permesso il raggiungimento di performance top e consumi efficienti, grazie a una dotazione notevole di kilowatt sia nella batteria che nel motore elettrico, il più potente del mercato nello specifico segmento. A bordo non manca il comfort e vi sono dotazioni che rispondono alle esigenze anche dei clienti più esigenti.

Il successo dell’Hybrid MG

Da sottolineare anche il successo della MG HS che ha ottenuto il secondo gradino tra i C SUV Plug-in. L’auto è costruita su nuova piattaforma per garantire una tecnologia full hybrid Plug all’avanguardia. La combinazione di un motore a benzina e due motori elettrici consente di arrivare a 100 km di autonomia in modalità elettrica con valori di CO2 medi combinati di 14 gr/km (WLTP). Il sistema permette anche una guida efficiente in modalità full-hybrid, garantendo un’autonomia di 1.000 km complessivi di cui ben 100 km in modalità full electric.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha dichiarato: “Sono orgoglioso e grato a tutto il team MG per questo nuovo record. Il 2025 è iniziato con un’energia straordinaria, abbiamo chiuso il 2024 con grande soddisfazione e siamo proiettati verso nuovi importanti traguardi. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento, ma la grinta che ci ha portato a questi risultati e la determinazione con cui affrontiamo le sfide sono due degli elementi che contraddistinguono la nostra squadra e la rete dei nostri partner“. Nel 2021 le nuove MG sono arrivate in Italia non facendo rimpiangere i vecchi modelli Made in UK.