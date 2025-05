Fonte: Ufficio Stampa MG Le novità di MG in arrivo nel 2025

Negli ultimi anni, MG ha costruito passo dopo passo una presenza sempre più solida nel mercato europeo. Il marchio anglo-cinese, dopo aver conquistato l’attenzione con una serie di modelli full electric dal prezzo competitivo, ha deciso di puntare anche sul mondo dell’ibrido, dove la combinazione tra efficienza, autonomia e praticità si fa sempre più importante. Oggi MG propone alcune alternative interessanti per chi cerca SUV compatti o medi senza rinunciare alla comodità e ai consumi contenuti, ma durante il 2025 sono previste ulteriori novità, vediamo quali.

Una gamma in piena espansione: i modelli oggi sul mercato

La gamma ibrida di MG attualmente sul mercato si articola in tre modelli ben distinti, pensati per rispondere a diverse esigenze di mobilità. Si parte dalla MG ZS Hybrid+, un SUV compatto a suo agio tanto in città quanto nei contesti familiari, che punta tutto su semplicità d’uso ed efficienza nei consumi. Salendo di segmento si trova la MG HS Plug-in Hybrid, pensata per chi cerca più spazio e potenza, con la comodità della ricarica elettrica e un’autonomia urbana davvero utile. Infine c’è la nuova MG3 Hybrid, una citycar grintosa e moderna, che riesce a sorprendere per reattività e dotazione tecnologica nonostante le dimensioni contenute. Tre proposte diverse, ma accomunate da un approccio concreto e accessibile alla mobilità ibrida.

MG ZS Hybrid+

La MG ZS Hybrid+ è un SUV compatto pensato per un utilizzo quotidiano, familiare e urbano. Il sistema full hybrid combina un motore a benzina 1.5 aspirato da 104 CV (77 kW) a ciclo Atkinson con un motore elettrico da 95 CV (70 kW), per una potenza complessiva di 143 CV (105 kW). Il cambio automatico multimodale a 3 rapporti gestisce con fluidità il passaggio tra le due motorizzazioni, mentre – a livello di prestazioni – l’auto accelera da 0 a 100 km/h in circa 10 secondi e raggiunge una velocità massima di 175 km/h.

Non necessita di ricarica alla presa: l’energia viene recuperata in frenata e decelerazione, con la batteria agli ioni di litio che è integrata sotto il pianale, in modo da non ridurre lo spazio dell’abitacolo o del bagagliaio. I consumi si attestano sui 4,7 litri/100 km nel ciclo WLTP.

Esteticamente la ZS Hybrid+ mantiene le linee pulite della versione benzina, con una calandra frontale chiusa e fari full LED, mentre i cerchi in lega da 17” montano pneumatici 215/55, ideali per l’uso misto città-strada. Nella media le misure, parliamo di 4,32 metri in lunghezza, 1,80 m in larghezza, 1,65 m in altezza, dove a bordo lo spazio è ben distribuito, con una buona abitabilità per quattro adulti e un bagagliaio da 448 litri.

Gli interni offrono sedili comodi, rivestiti in tessuto o similpelle a seconda degli allestimenti, e un design lineare ma moderno. Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo touchscreen da 10,1”, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, affiancato da un cruscotto digitale da 7”. Tra gli ADAS presenti: mantenimento di corsia, cruise control adattivo, frenata automatica e rilevamento stanchezza.

MG HS Plug-in Hybrid

Rinnovata nel 2024, la MG HS Plug-in Hybrid è un SUV di segmento C progettato per chi cerca spazio, potenza e autonomia in elettrico. Il nuovo modello adotta una configurazione PHEV con un motore a benzina 1.5 turbo da 162 CV (119 kW) e un motore elettrico da 122 CV (90 kW). La potenza complessiva è di 258 CV (190 kW), che permette lo scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi con una velocità massima di 190 km/h.

La batteria da 16,6 kWh, posizionata sotto il pianale posteriore, permette un’autonomia in modalità elettrica pura di circa 52 km WLTP, con tempistiche di ricarica che richiedono 4-5 ore in AC (lenta) e poco meno di 2 ore in DC (rapida). Dal punto di vista del design, il restyling ha portato un frontale più moderno con griglia tridimensionale e fari full LED, con cerchi in lega da 18” che montano pneumatici 235/50, ottimizzati per il comfort e la stabilità.

L’auto misura 4,61 metri di lunghezza, 1,87 m di larghezza, 1,68 m di altezza e lo spazio interno è abbondante; per il bagagliaio si parla di una capienza di 448 litri. A bordo, l’abitacolo è rifinito con materiali morbidi e inserti lucidi, con il cruscotto che ospita due display: uno digitale da 12,3” per la strumentazione e uno centrale dedicato alla gestione dell’infotainment da 10,1”. A bordo è presente un impianto audio a 6 altoparlanti, mentre i sistemi di assistenza alla guida includono frenata d’emergenza, assistente di corsia, riconoscimento segnali stradali e monitoraggio angoli ciechi.

MG3 Hybrid

Novità assoluta nel segmento B, la MG3 Hybrid è una city car full hybrid pensata per la mobilità urbana, senza però rinunciare a un pizzico di grinta. Il sistema di propulsione unisce un motore a benzina 1.5 litri da 102 CV (75 kW) con un’unità elettrica da 136 CV (100 kW), per una potenza combinata di 194 CV (143 kW), che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi netti e una velocità massima di 170 km/h.

La batteria, posizionata nel tunnel centrale, è piccola e leggera, pensata per la marcia in elettrico fino a 3-4 km in città, con un consumo medio dichiarato di 4,4 l/100 km, con emissioni contenute sotto i 100 g/km di CO₂. Design sportivo e compatto, con fari affilati, profilo basso e cerchi in lega da 16” con pneumatici 195/55, mentre come dimensioni vanta 4,11 m di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,50 m di altezza.

Internamente troviamo un ambiente giovane, ben rifinito, con sedili ergonomici e una buona abitabilità generale, dove il sistema infotainment prevede due display da 10,25” ciascuno, uno per la strumentazione e uno centrale, connessi via MG iSmart. L’audio è gestito da un impianto base a 4 o 6 altoparlanti a seconda dell’allestimento.

In arrivo nel 2025: le nuove ibride MG che allargheranno la gamma

Il 2025 sarà un anno cruciale per MG, che ha annunciato l’ampliamento della gamma con nuovi modelli ibridi e PHEV inediti. L’obiettivo è quello di consolidare la propria posizione in Europa, offrendo soluzioni ancora più mirate alle esigenze del pubblico: dai SUV più sportivi a proposte familiari. Tra design aggiornati, nuove piattaforme e miglioramenti nella gestione dell’energia, ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

MG HS C

Il nome ufficiale non è ancora stato confermato, ma la nuova generazione della MG HS, identificata internamente come HS C, debutterà nella prima metà del 2025. La piattaforma su cui è stata sviluppata è completamente nuova, più leggera e modulare, pensata per ospitare sistemi ibridi plug-in di nuova generazione.

La motorizzazione principale dovrebbe essere un 1.5 turbo benzina a ciclo Miller da circa 180 CV (132 kW), abbinato a un motore elettrico da 130 CV (96 kW), per una potenza combinata di oltre 260 CV (191 kW) e coppia superiore ai 400 Nm, per uno 0-100 km/h in 6,5 secondi e velocità massima di 200 km/h. La batteria da 18,6 kWh, posizionata sotto il pavimento, garantirà oltre 70 km di autonomia in modalità elettrica. Ricarica lenta in circa 6 ore, rapida in meno di 50 minuti.

Gli interni promettono finiture di qualità superiore, sedili ventilati e massaggianti, e un sistema infotainment con doppio display curvo da 12,3”. Il pacchetto ADAS sarà completo: guida assistita di livello 2, parcheggio automatico, radar 360° e molto altro.

Design più dinamico, con fari a LED sottili, nuova griglia frontale e cerchi da 19” con pneumatici 245/45, la nuova HS PHEV andrà a posizionarsi come alternativa più tecnologica e raffinata rispetto all’attuale modello, puntando anche a un target più giovane e attento alla connettività. Le dimensioni previste sono di 4,70 m di lunghezza, 1,89 m di larghezza, 1,68 m di altezza, peso intorno a 1.850 kg, mentre il prezzo dovrebbe variare tra i 36.000 e i 38.000 euro.

MG One Hybrid

Atteso al debutto europeo nel secondo trimestre del 2025, l’MG One sarà un SUV dal piglio sportivo e dinamico, pensato per i giovani e ci aspettiamo che sarà una delle più vendute. Sotto il cofano, un motore 1.5 turbo da 160 CV (118 kW) e un motore elettrico da 100 CV (74 kW), per un totale di 225 CV (165 kW) complessivi, in grado di compiere un’accelerazione 0-100 km/h in 7,5 secondi e raggiungere la velocità massima di 190 km/h.

La batteria da 11 kWh, posizionata centralmente, offrirà un’autonomia elettrica di circa 45 km, mentre i tempi di ricarica stimati sono 5 ore in AC e 35 minuti in DC. Stile sportivo, tetto spiovente, cerchi da 18 o 19”, altezza ridotta. Dimensioni compatte: 4,55 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza, 1,62 m di altezza, peso sui 1.600 kg. Gli interni saranno giovanili, con colori vivaci, illuminazione ambientale, doppio display da 10 e 12”, sistema audio premium e sarà disponibile anche con Head-Up Display e assistente vocale intelligente. Prezzo stimato: da 28.000 euro.

MG7 Hybrid

Ultimo, ma non per importanza, il debutto della MG7 Hybrid, una fastback sportiva con ambizioni premium. Prevista per l’autunno 2025, monterà un motore ibrido plug-in con base 2.0 turbo da 204 CV (150 kW) abbinato a un motore elettrico da 170 CV (125 kW), per una potenza combinata di oltre 300 CV (220 kW). Accelerazione 0-100 km/h in circa 6 secondi, velocità massima limitata a 210 km/h e grazie alla batteria da 21 kWh offrirà circa 75 km di autonomia elettrica, con tempistiche per una ricarica completa stimate in 6 ore in AC, 40 minuti in DC.

Interni lussuosi, doppio display curvo da 33” totali, finiture in pelle, audio surround e ADAS avanzati con guida assistita di livello 2+, la nuova MG7 Hybrid avrà linee esterne eleganti e muscolose, con spoiler retrattile posteriore e cerchi fino a 20”, mentre come misure sarà lunga 4,88 m, larga 1,88 m, alta 1,45 m, con peso superiore ai 1.900 kg. Prezzo previsto: da 42.000 euro.