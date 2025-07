Il marchio anglo-cinese è in netta crescita. Lo dicono i numeri e le ultime due proposte che sono arrivate in occasione del Goodwood Festival of Speed

Ufficio Stampa MG Dalla Cina arrivano la IM5 e il SUV IM6

Debuttare in occasione di una kermesse così speciale per gli inglesi è emblematico dell’obiettivo della MG. La strada è tracciata nel Vecchio Continente, sfruttando il know-how asiatico. I due nuovi modelli elettrici dal marchio IM, ancora non conosciuto dagli appassionati europei, ha un senso di rivalsa. Dopo anni di sofferenza con fallimenti annunciati e in alcuni casi arrivati, diversi marchi inglesi stanno vivendo un rinascimento a tutto tondo. La berlina IM5 e il SUV IM6 portano sul mercato del Regno Unito il brand cinese IM.

IM sta per “Intelligence in Motion” ed è una joint venture tra SAIC Motor, gruppo in cui rientra il brand MG, il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba e la società Zhangjiang Hi-Tech. Il modello che potrebbe avere più spazio in Europa è proprio il SUV IM6. In Cina è già in commercio con il nome di IM LS6. L’auto a ruote alte presenta una lunghezza di 4,9 metri, quindi tra la Tesla Model Y e la Model X, e un’altezza di 1,66 metri, mostrando uno stile sinuoso, quasi da SUV coupé e con un Cx di 0,23. Sul piano estetico non ha un singolo dettaglio che non riporti alla mente la diretta concorrenza asiatica, ma con un proliferare di SUV di ogni genere e dimensioni creare un modello originale sta diventando una sfida sempre più difficile.

Le caratteristiche dei nuovi modelli

MG ha proposto i dati delle vetture: il SUV sfoggia una batteria che raggiunge i 100 kWh, scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi. L’architettura elettrica a 800 volt consente ricariche ultra veloci, fino anche a 396 kW. I due motori elettrici dovrebbero offrire una potenza massima di 787 CV, oltre alla trazione integrale. Nel Regno Unito i prezzi partiranno da circa 41.000 euro sino ad arrivare a 61.465 euro. Il motivo? L’auto è curata nei minimi dettagli con finiture tecnologiche e lussuose che includono assistenti alla guida evoluti come il Rainy Night Mode e il parcheggio automatico One Touch Park Assist. Lo schermo dell’infotainment ultra-HD da 26,3″ offre un touchscreen da 10,5″, con quattro altoparlanti Sky Speakers.

La IM5, invece, è una berlina full electric a 5 porte che ricorda la versione a ruote alte per stile e tecnologie. Il design è curvo e moderno, offrendo un Cx di 0,226.; la IM5 ha un prezzo base di 39.450 sterline (45.755 euro al cambio attuale), mentre la IM6 parte da 47.995 sterline (55.666 euro). L’architettura a 800 volt garantisce tempi di ricarica veloci, con un tempo dichiarato di 17 minuti per la ricarica della batteria dal 10% all’80%. L’accumulatore di bordo è offerto da 75 kWh o quello da 100 kWh della Long Range; quest’ultima dovrebbe avere il doppio motore, la trazione integrale Hurricane e la potenza di 787 CV per 3,2 secondi nello 0-100. Nel Regno Unito i prezzi della IM5 partono da 39.450 della versione standard e arrivano alle 48.495 sterline della Performance, ovvero fino a 56.246 euro.

MG sotto i riflettori

Al suo ritorno al Goodwood Festival of Speed, la MG Cyberster ha lasciato i fan a bocca aperta con una nuova combinazione di colori. Progettata da Jozef Kaban, vicepresidente del design SAIC di MG, la Cyberster Black ha sfoggiato dettagli cromati a interni completamente neri, creando un forte impatto visivo. Il concept Cyber X, invece, ha manifestato il nuovo linguaggio stilistico della MG, garantendo uno sguardo al futuro della mobilità elettrica. La sfida alla Tesla è stata lanciata, vedremo come risponderà Elon Musk.