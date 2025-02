Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa MG Il brand MG parte con il botto nel primo mese dell'anno

In un car market sempre più variegato sono pochi i brand che possono sorridere a inizio 2025. MG sta vivendo una seconda giovinezza dopo il passaggio al colosso cinese SAIC Motors. Grazie alle sue risorse economiche, tra il 2010 e il 2011, il marchio MG venne rilanciato dal major del Paese del Dragone Rosso con una gamma di nuovi modelli, valorizzandone la storia e la mission ecologica.

Con un nuovo logo le automobili britanniche incominciarono ad essere assemblate sia in Cina per il mercato locale sia nel Regno Unito per quello europeo. La riapertura dello stabilimento di Longbridge rappresentò un evidente segnale della rinascita della Morris Garages. I primi modelli del nuovo corso furono la berlina MG 6, l’utilitaria MG 3 e la berlina media compatta con carrozzeria 5 porte MG 5. La GS fu la prima vettura del marchio ad usare la nuova piattaforma modulare sviluppata dalla SAIC. Anno dopo anno il listino si è allargato e i fatturati sono tornati a crescere nel segno delle motorizzazioni ibride ed elettriche.

MG, risultati straordinari nel 2025

E’ stato un primo mese dell’anno memorabile per il marchio appartenente al gruppo SAIC Motors con ben 4.152 vetture vendute (+56% vs 2024) e un 3% di quota mercato. La nuova gamma Hybrid+, già disponibile sui nuovi modelli MG3 e ZS, sta facendo gola a tantissimi italiani. Si tratta del miglior risultato possibile per il marchio MG che ha subito raggiunto la posizione numero 12 nella classifica italiana.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha annunciato: “Un inizio d’anno con l’acceleratore abbassato. L’impegno della squadra MG è costante e dopo un 2024 di grandissima soddisfazione siamo ripartiti con rinnovata concentrazione ed energia. La direzione è quella giusta, gennaio ci ha premiato con un risultato davvero straordinario, il miglior mese dall’inizio dell’avventura. Un grazie sincero a tutto il team, mi riferisco ovviamente ai colleghi e alla rete dei nostri partner“.

Il segreto del successo della gamma MG

In un mercato dove si cercano vetture affidabili e al giusto prezzo, un marchio che garantisca prestazioni, tecnologia e confort ha già vinto. L’intera gamma hybrid della MG risponde, pienamente, alle esigenze dell’italiano medio. La tecnologia innovativa, già disponibile su MG3 Hybrid+ e nuova MG ZS Hybrid+, arriverà anche sulla nuova MG HS. Con l’arrivo dell’estate, infatti, la gamma HS disporrà della tecnologia Hybrid+. Tutti i modelli vantano stile e tecnologia avanzata.

Nel mese di gennaio le due vetture Hybrid+ del brand si sono posizionate ai vertici delle rispettive categorie. La MG3 Hybrid+ ha ottenuto una quota del 24,4% tra le compatte full hybrid di segmento B. La nuova MG ZS Hybrid+ ha registrato una quota del 15,9% nonostante il sovraffollamento dei competitor. Il segreto? Performance brillanti e una grande efficienza nei consumi e nelle emissioni, grazie a una dotazione generosa di kilowatt sia nella batteria che nel motore elettrico. Oltre alla potenza, a bordo di una MG non manca una dotazione di sicurezza top con l’MG Pilot che offre i più avanzati dispositivi di assistenza alla guida. L’anno appena iniziato vedrà un ulteriore ampliamento della gamma MG. Si attendono due nuovi SUV a zero emissioni, nei segmenti B e C.