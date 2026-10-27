MG sarà partner del programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa" su NOVE fino a dicembre. Protagoniste MG3, ZS e HS Hybrid+, le più vendute del marchio

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Ufficio Stampa MG MG si lega a "Che tempo che fa" e ne diventa sponsor

MG Motor Italia punta sulla televisione per rafforzare la propria presenza nel mercato del Belpaese. Il marchio ha avviato una partnership con “Che tempo che fa”, noto programma condotto da Fabio Fazio in onda su NOVE, e l’accordo durerà fino a dicembre 2026. Al centro della collaborazione ci sarà la gamma Hybrid+ grazie ai tre modelli MG3, ZS e HS.

L’iniziativa coinvolgerà sia l’appuntamento domenicale delle 19.30 di “Che tempo che fa” che “Il tavolo di Che tempo che fa”, in onda il mercoledì sera alle ore 21.25. Una scelta che punta a far crescere ancora di più questi tre modelli che rappresentano già adesso il 61% delle vendite del brand di SAIC Motor.

MG3, ZS e HS Hybrid+: tre modelli per tre segmenti diversi

Le tre vetture scelte per la collaborazione con NOVE occupano posizioni differenti nei rispettivi segmenti di mercato. MG3 Hybrid+ è al terzo posto tra le compatte full hybrid del segmento B in Italia. Dimensioni contenute e praticità sono gli elementi sui quali si concentra la proposta di questo modello, puntando soprattutto sugli spostamenti urbani, senza rinunciare al comfort.

MG ZS Hybrid+ è invece al secondo posto nella classifica dei SUV di segmento B. Un’auto che punta sulla versatilità, non limitandosi alle strade urbane, ma capace di rispondere anche alle esigenze di chi necessita di percorrenze extraurbane. Infine vi è MG HS Hybrid+, al quinto posto nella classifica dei SUV di segmento C, l’auto più adatta delle tre a lunghi viaggi, ma che non dimentica la praticità anche all’interno delle città.

“Contenti, curiosi e divertiti”: l’accordo con Fabio Fazio

La collaborazione con “Che tempo che fa” rappresenta per MG un’occasione per associare la propria gamma a uno dei programmi più riconoscibili della televisione italiana. A convincere il marchio sono stati soprattutto la spontaneità, l’ironia e il dialogo che caratterizzano la trasmissione, come lo si può evincere dal virgolettato che si legge nel comunicato stampa ufficiale:

“Siamo molto contenti e curiosi, oltre che divertiti, da questa nuova opportunità di essere presenti con le nostre auto full hybrid in una delle trasmissioni più seguita della TV italiana. Tra i criteri di valutazione che applichiamo non può mancare la congruenza con il nostro DNA e con lo spirito con cui affrontiamo la quotidianità. Abbiamo trovato in “Che tempo che fa” l’ambiente ideale al nostro DNA: dialogo, apertura e ironia. Noi siamo concreti e lavoriamo per essere la risposta alle esigenze di chiunque si avvicini a MG”.

Crescita commerciale tramite la TV

L’obiettivo di MG è di raggiungere un pubblico trasversale, coerentemente con una gamma che comprende modelli e alimentazioni differenti. La presenza televisiva della gamma Hybrid+ si inserisce in un percorso di consolidamento del marchio che punta sulla diffusione delle motorizzazioni ibride per ampliare la propria visibilità e intercettare automobilisti con esigenze diverse.

MG non si limita solo al full hybrid, ma commercializza anche vetture a benzina ed elettriche, con un’offerta che include compatte, station wagon e SUV. La partnership proseguirà fino al termine dell’anno, dicembre 2026, e al momento non ci sono notizie riguardo a possibili rinnovi.