Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa MG MG3, arriva anche la variante a benzina

La MG3, prodotta dal Gruppo SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation), si arricchisce di una nuova versione termica a benzina, affiancandosi alla già esistente versione full hybrid. Questa mossa strategica mira ad ampliare l’offerta della Casa automobilistica e a competere in un segmento di mercato particolarmente vivace, confrontandosi con modelli consolidati come la Dacia Sandero, la Renault Clio, la Toyota Yaris, la Peugeot 208 e la Opel Corsa.

MG3 a benzina, debutto in UK

Inizialmente disponibile nel Regno Unito, la versione a benzina della MG3 è destinata a sbarcare presto anche sul mercato italiano, dove si prevede possa riscuotere un buon successo grazie al suo prezzo competitivo e alle sue caratteristiche tecniche.

Sotto al cofano della MG3 agisce un classico motore termico a benzina e a quattro cilindri di 1.5 litri, in grado di erogare una potenza di 115 cavalli e una coppia massima di 148 Nm. Questo propulsore consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,8 secondi, un valore che la pone in linea con le dirette concorrenti. Sul fronte dei consumi, i dati ufficiali dichiarano una media di 6,1 litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 pari a 137 g/km.

È interessante notare come il motore 1.5 turbo benzina della MG3 derivi da quello già impiegato su altri modelli della gamma, come la MG ZS Classic. Tuttavia, le prestazioni offerte da questa unità sono inferiori rispetto alla versione Hybrid, che grazie alla combinazione di un motore a benzina e di un motore elettrico, sviluppa una potenza complessiva di 195 cavalli e una coppia di 425 Nm.

Questa differenza di potenza si traduce in una accelerazione più vivace per la versione ibrida, che scatta da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi, contro i 10,8 secondi della versione a benzina. Sul fronte della velocità massima, invece, la MG3 a benzina si distingue per i suoi 185 km/h, superiori ai 170 km/h del modello ibrido. Anche i consumi differiscono in maniera significativa, con la versione ibrida che si attesta a 4,4 litri ogni 100 km, contro i 6,1 litri della versione a benzina.

Differenze estetiche praticamente assenti

Dal punto di vista estetico, la MG3 a benzina non presenta differenze significative rispetto alla versione ibrida. Entrambe le versioni condividono lo stesso design esterno e interno, caratterizzato da linee moderne e accattivanti. L’abitacolo si conferma spazioso e funzionale, con un display dell’infotainment da 10,25 pollici e una strumentazione digitale da 7 pollici. La capacità del bagagliaio oscilla tra 293 e 983 litri, offrendo una buona flessibilità per il trasporto di bagagli e oggetti di vario genere.

Le dimensioni esterne, invece, rimangono invariate con una lunghezza di 4,11 metri, una larghezza di 1,79 metri e un’altezza di 1,50 metri, mentre il passo è di 2,57 centimetri. Un aspetto degno di nota è la riduzione del peso per la versione a benzina, che ferma l’ago della bilancia a 1.162 kg a secco, contro i 1.285 kg della versione full hybrid.

Il listino prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, nel Regno Unito la MG3 a benzina parte da 16.495 sterline, equivalenti a circa 19.900 euro. La versione Hybrid+ è venduta in Italia allo stesso prezzo. Oltremanica, la versione ibrida costa 18.495 sterline, circa 2.000 sterline in più rispetto alla versione a benzina, dunque, si prevede che il prezzo di partenza per il mercato italiano possa essere inferiore ai 18.000 euro.