Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Michelotto Michelotto GRUPPO 4 Tributo: con lei rinasce un mito italiano

C’è un pezzo importante della storia dell’automobilismo italiano che continua a vivere nelle officine di Padova. A cinquant’anni dall’omologazione sportiva della Ferrari 308 Gruppo 4, Michelotto celebra la propria eredità con una vettura completamente nuova, progettata e costruita in Italia: la Gruppo 4 Tributo.

Presentata nei chiostri di Palazzo Moroni, la berlinetta nasce dall’iniziativa di AC Motorsport e dalla collaborazione con Michelotto Group, responsabile dello sviluppo tecnico e industriale. Non è una semplice reinterpretazione estetica del passato, ma una sportiva contemporanea che recupera alcune caratteristiche ormai rare: motore aspirato, cambio manuale da competizione e costruzione estremamente leggera.

Da Padova ai circuiti di tutto il mondo

La storia comincia con Giuliano Michelotto, fondatore dell’azienda che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali del motorsport italiano. Nelle sue officine sono nate vetture da competizione derivate da modelli celebri, tra cui la Lancia Stratos e la Ferrari 308 Gruppo 4.

Proprio quest’ultima segnò una svolta nei rapporti con Maranello. Durante lo sviluppo, Enzo Ferrari incoraggiò personalmente Michelotto a proseguire il lavoro, dando impulso a un percorso tecnico destinato a consolidarsi nei decenni successivi.

Il bilancio sportivo dell’azienda padovana comprende oltre 700 vetture da corsa progettate e costruite, con 1.495 vittorie, 85 campionati nazionali, 216 titoli internazionali e 44 mondiali. L’idea del nuovo progetto è maturata durante una cena organizzata dall’imprenditore Francesco Calzavara, fondatore di AC Motorsport, insieme ad alcuni protagonisti dell’avventura americana della Ferrari F40 Competizione.

Da quell’incontro, sostenuto anche da Giorgio Gomiero, CEO di Michelotto Group, è nata la volontà di trasformare cinquant’anni di esperienza italiana in un’automobile capace di restituire le sensazioni delle grandi sportive analogiche.

V8 aspirato, 380 CV e cambio a innesti frontali

La meccanica segue una filosofia precisa. Dietro l’abitacolo trova posto un V8 aspirato da 3,4 litri, disposto trasversalmente in posizione centrale-posteriore, con bancate a 90 gradi e distribuzione a quattro alberi a camme. Il propulsore sviluppa 380 CV a 8.250 giri/min, con una coppia massima dichiarata di 37 kgm (362,85 Nm). L’alimentazione utilizza un sistema di iniezione elettronica calibrato per benzina a 98 ottani.

La potenza raggiunge le ruote posteriori attraverso un cambio manuale a cinque rapporti con innesti frontali, una soluzione di derivazione agonistica. Sono previste otto differenti serie di rapporti per adattare la trasmissione alle caratteristiche del percorso. Il peso dichiarato è di appena 950 kg, misurato con i liquidi a livello ma senza carburante. Ne deriva un rapporto di circa 2,5 kg per cavallo, ottenuto senza ricorrere all’elettrificazione.

Telaio da corsa e carrozzeria in materiali compositi

La struttura utilizza un telaio tubolare con elementi ellittici, pannelli compositi e rollbar integrato. Anche la carrozzeria a due posti è realizzata interamente in materiale composito, con ampi cofani apribili per facilitare gli interventi meccanici.

Le sospensioni adottano triangoli sovrapposti su entrambi gli assi, con ammortizzatori e barre stabilizzatrici regolabili. Lo sterzo a cremagliera privilegia una risposta diretta, mentre l’impianto frenante comprende pinze a quattro pistoncini e dischi anteriori da 345 mm.

I cerchi da 18 pollici montano pneumatici Pirelli Trofeo RS. Nell’abitacolo trovano posto sedili con struttura composita, rivestimenti in Alcantara e cinture a quattro punti. Lunga 4,23 metri, con un passo di 2,34 metri, la vettura è stata concepita per offrire emozioni sia su strada sia in circuito.