MG, BYD, DR e Leapmotor conquistano il mercato italiano con SUV, ibride ed elettriche economiche ricche di tecnologia e accessori

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa MG Auto cinesi sotto i 20 mila euro: le sorprese del mercato

L’ingresso cinese nel mercato europeo ha cambiato le regole del gioco. I nuovi marchi stanno conquistando quote di mercato sempre più importanti anche in Italia, grazie a una formula molto semplice: tanto equipaggiamento, design moderno e prezzi competitivi. Soprattutto nelle fasce entry level, i costruttori cinesi sono riusciti a inserirsi in uno spazio lasciato scoperto da molti brand europei. Con il risultato che ora citycar, SUV compatti e perfino elettriche sono proposte a cifre che la concorrenza fatica a contrastare.

Tra sigle nuove, marchi emergenti e modelli ancora poco conosciuti, orientarsi però non è semplice. Per questo abbiamo selezionato alcune delle auto cinesi più interessanti acquistabili oggi in Italia con un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro.

MG3

Tra le auto cinesi che stanno facendo più rumore nel mercato europeo c’è senza dubbio la MG3. Il marchio di origine britannica, oggi controllato dal colosso cinese SAIC, ha trovato una formula estremamente convincente: una compatta dal look moderno, spaziosa quanto basta e soprattutto proposta a prezzi molto aggressivi. La versione benzina parte da circa 15.490 euro, diventando una delle compatte più economiche del mercato. Ma il vero punto di forza è la variante full hybrid, proposta da 19.490 euro, capace di mettere pressione anche a modelli ben più blasonati.

Dal punto di vista estetico la MG3 punta su linee sportive e moderne, con fari affilati e una presenza su strada che la fa sembrare di fascia di prezzo superiore rispetto al listino richiesto. Anche dentro sorprende per la dotazione tecnologica, con infotainment ampio, compatibilità smartphone e una buona quantità di ADAS già inclusi. Per chi cerca una vettura urbana economica ma moderna, è probabilmente una delle scelte più interessanti.

DFSK Glory 500

Chi desidera invece un SUV dalle dimensioni generose senza spendere una fortuna potrebbe guardare alla DFSK Glory 500. Un modello che punta tutto sul rapporto spazio/prezzo. Con un listino che parte da 16.500 euro, offre dimensioni da vero SUV compatto, con una carrozzeria rialzata e un abitacolo molto spazioso. Il design segue i gusti europei, con linee piuttosto sobrie ma moderne, mentre gli interni cercano di trasmettere una sensazione di comfort superiore rispetto alla fascia di prezzo.

Il motore benzina non punta sulle prestazioni, ma garantisce costi di gestione relativamente contenuti e una guida semplice, pensata soprattutto per l’utilizzo quotidiano. È una di quelle auto che attirano chi vuole tanto spazio e praticità spendendo il meno possibile.

DR3

Il marchio italiano che importa dalla Cina, ormai è diventato una presenza fissa sulle strade italiane. Merito di una strategia molto precisa: SUV dal look moderno, prezzi accessibili e alimentazioni tradizionali o GPL. La DR3 rappresenta perfettamente questa filosofia. Parte da 17.900 euro nella versione benzina, mentre la variante bifuel GPL arriva a 19.900 euro. Ed è proprio il GPL uno degli elementi che ha decretato il successo del marchio in Italia, soprattutto per chi percorre tanti chilometri.

Dal punto di vista estetico la DR3 ha un look deciso, con frontale aggressivo e dettagli che strizzano l’occhio al mondo SUV premium. Dentro non manca praticamente nulla: schermo centrale, strumentazione digitale e tanti accessori spesso optional su modelli europei più costosi. Non è un’auto pensata per la sportività, ma punta tutto sulla convenienza e sulla praticità quotidiana.

EMC Quattro

Meno conosciuta rispetto ad altri marchi, EMC sta cercando di ritagliarsi uno spazio nel mercato italiano grazie a modelli semplici ma accessibili. La EMC Quattro parte da 17.700 euro e si presenta come un crossover compatto dall’impostazione molto razionale. Le linee sono moderne senza essere troppo appariscenti, mentre l’abitacolo offre una buona abitabilità per famiglie e utilizzo quotidiano.

L’obiettivo qui non è stupire con scenografie, stile accattivante o tecnologia estrema, ma offrire un’auto concreta a un prezzo competitivo. Una filosofia che ricorda quella delle auto coreane di qualche anno fa, quando Hyundai e Kia iniziarono la loro ascesa in Europa, che sono ormai diventate parte integrante dell’offerta da anni.

MG ZS

La MG ZS è probabilmente uno dei SUV cinesi più diffusi in Italia. E il motivo è semplice: costa relativamente poco ma offre tanto. La versione benzina parte da 18.450 euro, cifra che la rende estremamente competitiva rispetto ai SUV europei della stessa categoria. Lo spazio interno è uno dei punti forti, così come la facilità di guida e la dotazione tecnologica.

Il design è moderno ma equilibrato, senza eccessi stilistici. Dentro si trova un ambiente semplice ma ben organizzato, con schermo centrale e sistemi di assistenza alla guida già inclusi. La ZS ha avuto il merito di rendere MG un marchio credibile anche in Europa, grazie a una proposta concreta e senza complicazioni.

Leapmotor T03

Tra le elettriche economiche più chiacchierate del momento c’è senza dubbio la Leapmotor T03. Una citycar che ha conquistato rapidamente il mercato italiano grazie a un mix quasi imbattibile tra prezzo, tecnologia e autonomia urbana.

Parte da circa 18.900 euro e offre un equipaggiamento sorprendentemente ricco per la categoria. Inoltre, la partnership con Stellantis per la distribuzione europea ha contribuito a dare maggiore fiducia al marchio e gestire in modo più efficiente tutta la parte di logistica e ricambi.

Le dimensioni compatte la rendono perfetta per il traffico cittadino, ma l’autonomia consente anche qualche spostamento extraurbano senza troppe ansie. Dentro sorprende per la presenza di schermi digitali, sistemi ADAS e un’impostazione molto moderna, quasi da auto di segmento superiore. È una delle vetture che meglio rappresentano il nuovo corso delle elettriche cinesi: accessibili, tecnologiche e pensate per un pubblico giovane.

BYD Dolphin Surf

BYD è uno dei colossi mondiali dell’auto elettrica e sta accelerando fortemente anche in Europa. Tra i modelli più interessanti sotto i 20.000 euro c’è la Dolphin Surf. La versione d’ingresso parte da circa 19.750 euro e offre un’autonomia dichiarata di 356 km grazie alla batteria più piccola della gamma. Numeri che iniziano a rendere l’elettrico davvero utilizzabile anche per chi non vuole spendere cifre elevate.

Lo stile è moderno e personale, con linee morbide e dettagli futuristici. Ma il vero punto di forza è la tecnologia: BYD produce internamente batterie e componenti elettronici, riuscendo così a mantenere prezzi competitivi. Anche l’abitacolo trasmette una sensazione più “europea” rispetto a molte concorrenti cinesi di qualche anno fa, con buona qualità percepita e sistemi digitali avanzati.