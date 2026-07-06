Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio stampa Mazda Le migliori spider usate che puoi comprare senza spendere una fortuna

Una spider non si sceglie perché è una soluzione pratica, economica o efficiente. Si sceglie perché guidarla è un’esperienza che le berline e i SUV non sanno replicare, per quanto costosi siano. Il problema, tradizionalmente, è sempre stato il prezzo. Le cabrio nuove partono raramente sotto i 35.000 euro, e spesso si trovano ben accessoriate sopra i 50.000. Il mercato dell’usato, però, apre uno scenario completamente diverso: con 25.000 o 30.000 euro si accede a spider che, nuove, costavano il doppio. Auto iconiche, meccanicamente mature, con un valore residuo che sorprende positivamente chi le rivende dopo qualche anno.

Per questo abbiamo selezionato sette tra le migliori cabrio disponibili sul mercato italiano dell’usato nel 2026 con un budget massimo di 30.000 euro.

Mazda MX-5

Impossibile non partire da lei. La Mazda MX-5 è l’auto che ha reso le spider due posti a trazione posteriore un oggetto del desiderio democratico. Dal suo debutto nel 1989, la MX-5 ha dimostrato che la leggerezza, il bilanciamento e il piacere di guida valgono più di qualsiasi cavallo in eccesso.

Sul mercato dell’usato la situazione è articolata, e dipende molto da quanto si vuole spendere. Intorno ai 30.000 euro si trovano esemplari dell’ultimo restyling in condizioni quasi nuove, con pochi chilometri e la capote in perfetta efficienza. Scendendo a circa 20.000 euro, invece, si apre il mondo delle MX-5 con quasi una decina d’anni sulle spalle e meno di 100.000 chilometri: auto esteticamente sempre attuali che hanno dimostrato la loro affidabilità nel tempo.

BMW Z4

Con un budget tra i 25.000 e i 30.000 euro si trovano esemplari recenti nella versione sDrive20i da 184 CV, con una manciata di anni sulle spalle e chilometraggi contenuti: la combinazione ideale per chi vuole una Z4 aggiornata senza pagare il prezzo del nuovo. Il motore quattro cilindri turbo è brillante, la risposta ai bassi regimi è pronta e il cambio automatico ZF a otto rapporti è uno dei migliori della categoria.

Scendendo ulteriormente di prezzo, sotto i 20.000 euro, la Z4 comincia ad accumulare anni e chilometri: si trovano le versioni iniziali, con motori a volte diversi e interni meno aggiornati. Il piacere di guida rimane intatto, ma la tecnologia di bordo inizia a mostrare qualche anno. Una scelta ancora valida per chi mette la guida davanti a tutto il resto.

Audi TT

Fin dalla prima generazione, alla fine degli anni Novanta, la TT ha fatto della coerenza stilistica la sua caratteristica principale: riconoscibile, filante, con un abitacolo subito riconoscibile per l’assenza del display infotainment e i rotori digitali per il condizionatore.

Intorno ai 25.000 euro si trovano esemplari dell’ultima generazione con meno di 60.000 chilometri e propulsori che vanno dai 180 CV del 2.0 TFSI di base fino ai 230 CV delle versioni più potenti. In entrambi i casi si tratta di motorizzazioni collaudate, condivise con altri modelli del Gruppo Volkswagen e quindi con una rete di assistenza ampia e costi di manutenzione prevedibili.

Porsche Boxster

La Porsche Boxster è una macchina diversa dalle altre presenti in questa selezione. Non è un’auto per tutti, né nel senso dell’uso né in quello della manutenzione. Ma per chi ama davvero guidare, una Boxster rappresenta un’esperienza al di sopra delle rivali di fascia media.

Per restare sotto i 30.000 euro bisogna guardare alle generazioni dei primi anni 2000 con meno di 80.000 chilometri. Esemplari che esistono, si trovano e che meccanicamente, se ben mantenuti, continuano a offrire prestazioni e sensazioni da autentica sportiva tedesca. Il motore boxer centrale, il sei cilindri aspirato che è sempre stato il cuore della Boxster, è uno dei più belli da ascoltare e da usare, con una risposta ai regimi alti che poche auto sanno offrire a questo prezzo.

Un avvertimento doveroso, però: il costo di mantenimento e dei ricambi Porsche è elevato, significativamente superiore alla media. La revisione della capote, i service programmati, eventuali interventi meccanici: tutto costa di più rispetto a qualsiasi altra auto di questa selezione. Chi sceglie una Boxster usata sotto i 30.000 euro deve mettere in conto un budget di gestione adeguato.

Abarth e Fiat 124 Spider

La 124 Spider è nata da una partnership tra Fiat e Mazda che ha prodotto qualcosa di più interessante di quanto molti si aspettassero: un’auto con un carattere definito, costruita sulla stessa piattaforma della MX-5 ma con differenze significative nel telaio, nei motori e nel posizionamento commerciale.

La versione Fiat 124 Spider con il 1.4 MultiAir turbo da 140 CV si trova sul mercato dell’usato intorno ai 20.000 euro per esemplari con meno di 80.000 chilometri, una soglia accessibile per una spider dal carattere genuino e dal design che richiama esplicitamente le iconiche spider italiane degli anni Sessanta.

Per chi vuole qualcosa di più, la Abarth 124 Spider con il 1.4 da 170 CV sale di tono in modo deciso: assetto più rigido, scarico più arrogante, mappatura del motore orientata alla sportività. Intorno ai 30.000 euro si trovano esemplari con meno di 50.000 chilometri, spesso con allestimento Turismo o Record Monza con pacchetto sportivo incluso.

Mercedes SLK

La Mercedes SLK ha avuto una vita commerciale lunga e ben costruita, e il mercato dell’usato ne è la prova: si trovano esemplari in ottime condizioni a prezzi sorprendentemente accessibili, soprattutto considerando che stiamo parlando di una cabrio con il tetto rigido ripiegabile.

A poco più di 20.000 euro si trovano SLK con meno di 100.000 chilometri, prodotte tra il 2012 e il 2015, quasi sempre equipaggiate con il benzina da 184 CV. Motori collaudati, con una coppia generosa ai bassi regimi che rende la SLK piacevole da guidare nella vita quotidiana. L’interno ha quella qualità percepita che solo Mercedes sa mettere anche sulle versioni entry level: le plastiche sono morbide dove contano, la plancia è elegante e ordinata, e il tetto retrattile funziona con un’affidabilità che gli anni non hanno intaccato.

Chi cerca una cabrio premium tedesca senza arrivare ai prezzi di una Z4 recente, la SLK di questa generazione è probabilmente la risposta più equilibrata dell’intera selezione.

Alfa Romeo Spider

Chiudiamo con l’italiana di razza, che anche nelle sue versioni più mature continua a comunicare un’emozione visiva e sonora che appartiene alla cultura automobilistica italiana più autentica. L’ultima generazione dell’Alfa Romeo Spider, quella uscita di produzione intorno al 2010, si trova oggi sul mercato in un range di prezzo tra i 20.000 e i 25.000 euro per esemplari del 2009 e 2010 in buone condizioni. La gamma motori disponibile include sia propulsori benzina che diesel, con potenze intorno ai 200 CV: il JTS aspirato da 2.2 litri e il 3.2 V6 per i benzinisti convinti, il 2.4 JTDm per chi vuole coniugare coppia e consumi contenuti. Il diesel può sembrare fuori luogo su una spider, ma nella guida quotidiana la coppia ai bassi regimi lo rende più elastico e godibile del previsto.

La Spider basa sul pianale della Brera e condivide con essa quella linea firmata da Giorgetto Giugiaro che sembra non voler invecchiare mai. Non è un’auto senza difetti: i costi di manutenzione di un’Alfa di questa età richiedono un po’ di attenzione, ma per chi ama le auto con carattere e vuole una cabrio che racconta una storia, la Spider è ancora una delle proposte più convincenti.