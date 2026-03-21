Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis 20.000 euro bastano: le citycar da scegliere nel 2026

Il mercato dell’auto è cambiato e se fino a pochi anni fa con 15.000 euro si poteva scegliere tra diverse utilitarie ben accessoriate, oggi la soglia dei 20.000 euro rappresenta il nuovo punto di ingresso per chi cerca una citycar nuova. Proprio con l’aumento dei prezzi, le citycar continuano a essere una fascia di mercato fondamentale. Sono le più accessibili e al tempo stesso le più facilmente utilizzabili per muoversi nel traffico e parcheggiare senza stress.

Ma nel 2026 non sono più solo auto relegate all’ambiente cittadino: molte offrono sistemi di assistenza alla guida evoluti, motorizzazioni ibride leggere, elettriche o addirittura full hybrid. Abbiamo selezionato otto modelli che rappresentano il meglio del segmento sotto (o appena sopra) i 20.000 euro. Alcune restano fedeli alla tradizione, altre guardano al futuro con l’elettrificazione. Tutte, però, hanno un obiettivo comune: rendere la mobilità urbana semplice, accessibile e, perché no, anche piacevole.

Fiat Pandina (da 15.950 euro)

Partire dalla Panda è quasi obbligatorio. O meglio, dalla Pandina, come viene oggi chiamata nella sua versione aggiornata. È un simbolo italiano, un punto di riferimento che da anni domina le classifiche di vendita. Il segreto del suo successo è rimasto invariato: la Panda è l’ideale della semplicità, praticità e robustezza. L’età ha costruito il mito, mentre le dimensioni compatte la rendono agilissima in città, ma la posizione di guida rialzata offre una visibilità superiore rispetto alla media.

Il motore mild hybrid è pensato più per l’efficienza che per le prestazioni, ma in ambito urbano svolge il suo lavoro senza problemi. I consumi sono contenuti e i costi di gestione tra i più bassi della categoria. Non è la più tecnologica né la più raffinata, ma è quella che meglio interpreta l’idea di auto tuttofare. E per molti automobilisti, è ancora la scelta più sensata.

Fiat 500 Hybrid (da 20.900 euro)

Sforiamo leggermente il budget, ma la Fiat 500 merita comunque un posto in questa lista. Perché qui il discorso cambia: la praticità lascia il posto allo stile. La 500 Hybrid punta tutto sul design iconico, reinterpretato in chiave moderna. È compatta, elegante, riconoscibile ovunque. Rispetto alla Panda sacrifica qualcosa in termini di spazio interno e praticità, ma restituisce un’esperienza più chic.

Il motore mild hybrid è lo stesso della Pandina, quindi le prestazioni sono pacate, così come i consumi. Dentro si respira un’atmosfera più curata, con dettagli che strizzano l’occhio al mondo fashion. È la citycar perfetta per chi vive la città anche come espressione di sé, non solo come necessità di spostamento.

Kia Picanto (da 17.800 euro)

La Kia Picanto è una delle alternative più solide alle icone italiane. Negli anni si è ritagliata uno spazio importante grazie a un mix convincente di qualità, affidabilità e dotazione. Il design è moderno, con un frontale deciso e linee più dinamiche rispetto al passato. Dentro sorprende per l’attenzione ai dettagli: materiali migliorati, infotainment intuitivo e una ricca dotazione già dalle versioni base.

Le motorizzazioni benzina sono semplici ma efficienti, perfette per l’uso urbano. Non punta sulle prestazioni, ma su una guida facile e rassicurante. Il vero punto di forza è l’equilibrio generale: costa il giusto, offre molto e mantiene bassi i costi di gestione. Una scelta intelligente per chi cerca concretezza e un pizzico di tecnologia in più.

Ufficio Stampa Kia

Hyundai i10 (da 18.500 euro)

La Hyundai i10 è probabilmente una delle citycar più complete oggi sul mercato. Il design è personale, con linee geometriche e dettagli moderni. L’abitacolo è sorprendentemente spazioso per la categoria, con una buona abitabilità anche per chi siede dietro.

Sul fronte tecnologico offre molto: sistemi di assistenza alla guida avanzati, infotainment connesso e una dotazione che spesso supera quella delle rivali dirette. Alla guida è stabile e confortevole, con un comportamento maturo anche fuori città. I motori benzina sono efficienti e adeguati all’uso quotidiano. È la citycar per chi non vuole rinunce: piccola fuori, ma grande dentro.

Toyota Aygo X (da 20.850 euro)

Anche qui siamo leggermente sopra i 20.000 euro, ma l’Aygo X merita la menzione. Perché rappresenta qualcosa di diverso: una citycar full hybrid. La posizione di guida rialzata, il look robusto e le dimensioni compatte la rendono perfetta per chi cerca un’auto urbana ma con un pizzico di spirito crossover.

Il recente aggiornamento ha portato all’adozione di una motorizzazione full hybrid, un unicum in questa fascia di prezzo. Il risultato? Consumi bassissimi, soprattutto in città, dove si viaggia spesso in modalità elettrica. Non è la più spaziosa, ma è una delle più originali. E per chi guarda ai costi nel lungo periodo, l’ibrido fa la differenza.

Leapmotor T03 da (18.900 euro)

Tra le elettriche economiche, la Leapmotor T03 è una delle sorprese più interessanti. Arrivata relativamente da poco in Europa, ha conquistato rapidamente il mercato grazie a un rapporto prezzo/contenuti difficile da battere. Le dimensioni compatte la rendono perfetta per la città, ma è l’autonomia a stupire: superiore alla media del segmento, permette di affrontare anche tragitti più lunghi senza troppi pensieri.

Dentro offre una dotazione ricca, con display digitali, sistemi di assistenza alla guida e un livello di tecnologia che fino a pochi anni fa era impensabile in questa fascia di prezzo. Non ha il blasone dei marchi storici, ma è commercializzata in Europa da Stellantis. È una delle scelte più razionali per chi vuole passare all’elettrico senza spendere una fortuna e i numeri di vendita lo hanno dimostrato.

Renault Twingo e-Tech Electric (da 19.500 euro)

La Twingo E-Tech Electric rappresenta una reinterpretazione moderna di un’icona. Compatta, agile e completamente elettrica, è pensata per la città in ogni dettaglio. Il motore da 82 CV garantisce uno scatto brillante ai semafori, mentre la batteria da circa offre un’autonomia di 263 km più che sufficiente per l’uso quotidiano grazie alla tecnologia LFP.

Il vero punto di forza è la maneggevolezza: raggio di sterzata ridottissimo, dimensioni contenute e una facilità di guida che la rende perfetta per le grandi città, così come lo stile legato al passato ma estremamente moderno. È una citycar che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato.

Dacia Spring (da 17.900 euro)

Chiudiamo con la Dacia Spring, una vettura che punta sull’elettrico concreto. Le prestazioni non sono brillanti, così come l’autonomia rispetto ad altre elettriche, ma per l’uso urbano è più che sufficiente. E soprattutto, permette di godere di un buono spazio a bordo nonostante le dimensioni e il pacco batterie. Centimetri e peso sulla bilancia ridotto la rendono agile nel traffico, mentre i costi di gestione sono tra i più bassi in assoluto. Non è un’auto per tutti, ma per chi ha esigenze chiare e vuole massimizzare il risparmio dell’elettrico è una scelta intelligente.