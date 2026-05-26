Abbiamo selezionato i migliori crossover del 2026 tra citycar rialzate, full hybrid ed elettrici con prezzi e caratteristiche per ogni esigenza

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock I migliori crossover del 2026: i 10 modelli da comprare

I crossover continuano a dominare le preferenze degli automobilisti italiani. Non è difficile capire perché: questi modelli riescono a mettere d’accordo chi vuole una posizione di guida comoda e rialzata con chi non vuole rinunciare alla praticità di un’auto da città, senza dover sostenere i costi di esercizio più alti che spesso accompagnano i SUV veri e propri.

In questo scenario sempre più affollato, però, orientarsi non è semplice. Le proposte sul mercato sono decine, i prezzi variano moltissimo da un segmento all’altro e le motorizzazioni si moltiplicano. Abbiamo selezionato i dieci migliori crossover del 2026, scegliendo modelli che coprono fasce di prezzo diverse ma che condividono un denominatore comune: un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Toyota Aygo X

Lanciata nel 2022 e aggiornata nel 2026 con il passaggio al motore full hybrid da 116 CV, la Toyota Aygo X è la crossover più compatta del mercato. Solo 3,77 metri di lunghezza, un design originale con tanto di tetto a contrasto, e una filosofia tutta proiettata sull’uso urbano. La novità più importante di questa generazione è proprio il motore: più potente di 44 cavalli rispetto al vecchio 1.0 a benzina, e soprattutto molto più efficiente, con consumi dichiarati sotto i 4 litri per cento chilometri. Il listino parte da 20.850 euro, ma non è difficile trovarla con offerte sotto i 20 mila euro.

Kia Stonic

La nuova Kia Stonic si presenta sul mercato con un look profondamente rinnovato rispetto alla generazione precedente e un abitacolo che fa un deciso salto in avanti in termini di digitalizzazione. Sotto il cofano troviamo il 1.0 T-GDi da 100 CV nella versione d’accesso e il mild hybrid da 115 CV per chi vuole qualcosa di più. Il prezzo di partenza è di 22.800 euro nell’allestimento Urban con motore benzina. Una proposta ben posizionata nella fascia B, con la garanzia Kia a sette anni che continua a rappresentare un valore aggiunto concreto rispetto alla concorrenza e certifica il valore di una vettura affidabile.

Dacia Sandero Stepway

Il restyling 2026 ha portato una nuova impronta estetica più definita su tutta la gamma Dacia, compresa Sandero, con contenuti tecnologici aggiornati e una scelta motori che vede come protagonista il tre cilindri bifuel Eco-G 120 a GPL. La versione Stepway si distingue dalla Streetway per le protezioni esterne in materiale riciclato Starkle, i retrovisori e le maniglie nere, le barre longitudinali sul tetto e uno schermo da dieci pollici con Apple CarPlay. Il listino parte da 16.500 euro, confermando la Stepway come uno dei crossover con il rapporto prezzo/valore più alti in Italia nel 2026. Il motore a GPL aggiunge poi un vantaggio reale sui costi di percorrenza quotidiani, trasformando quella che potrebbe sembrare una scelta di risparmio iniziale in una scelta oculata anche sul lungo periodo.

Toyota Yaris Cross

4.18 metri di lunghezza, trazione anteriore, full hybrid da 116 CV e consumi che in città si attestano su valori difficilmente raggiungibili da qualsiasi concorrente termica. La guida è silenziosa, la motorizzazione matura e ben testata, e la qualità costruttiva percepita si avvicina a quella di auto di segmento superiore. Il prezzo di partenza è di 29.600 euro, una cifra che la posiziona nella fascia alta dei crossover di segmento B, giustificata però dalla tecnologia a bordo e da costi di gestione contenuti. Non è il crossover più spazioso ma per chi percorre molti chilometri in ambiente urbano o misto, l’efficienza del sistema ibrido Toyota è quasi imbattibile.

Hyundai Kona

La Hyundai Kona è cresciuta parecchio con l’ultima generazione: più lunga di dieci centimetri rispetto alla versione precedente, con un abitacolo che finalmente mette d’accordo chi siede davanti e chi sta dietro, e un bagagliaio da 466 litri che la avvicina concretamente alle rivali di segmento C. Il design è netto, con superfici pulite e un frontale riconoscibile che ha preso le distanze dalle linee più aggressive del passato. La gamma include motori a benzina, full hybrid e versione elettrica. Nella versione 1.0 T-GDi da circa 26.000 euro, la Kona è una delle proposte meglio bilanciate del segmento, con cinque anni di garanzia di serie, una dotazione di sicurezza attiva già completa nella versione base e un’immagine da crossover moderno che non delude né alla guida né al parcheggio.

Ford Puma

Quando è stata presentata ha spaccato il mercato, proponendo dopo anni un ritorno di una vettura amata, in veste sportiva ma rialzata. Oltre all’estetica tante soluzioni intelligenti, come ilMegaBox sotto il pavimento del bagagliaio da 80 litri che può essere lavato con un tubo e torna utilissimo nella vita quotidiana. Il bagagliaio è da 456 litri, ma la flessibilità aggiuntiva la rende una delle compatte più pratiche del mercato. Il motore EcoBoost mild hybrid da 125 CV è brillante e consuma bene, con una guida che sa essere piacevole soprattutto nelle versioni ST-Line. Il listino parte da 28.250 euro, un posizionamento leggermente alto rispetto alle concorrenti dirette..

Toyota C-HR

La Toyota C-HR si è sempre distinta per lo stile più audace della gamma crossover giapponese e l’ultima generazione ha alzato ulteriormente l’asticella. Le linee sono tagliate, quasi da concept car, con un lunotto stretto e una coda che non passa inosservata. Ma non è solo questione di estetica: sotto al cofano troviamo un doppio ibrido disponibile in configurazione da 140 e 220 CV, porta la C-HR su un livello di efficienza e fluidità difficilmente replicabile dalla concorrenza termica. Con un prezzo di partenza di 36.250 euro per la versione full hybrid, 37.450 euro per la versione plug-in , va a competere con rivali come la Honda HR-V e la Mazda CX-30.

Mazda CX-30

La Mazda CX-30 è la proposta più vicina al concetto di crossover premium. Gli interni sono curati nei minimi dettagli, con materiali di qualità superiore alla media del segmento e una filosofia progettuale che si traduce in una guidabilità coinvolgente e mai affaticante. Il motore di riferimento è il 2.0 Skyactiv-G mild hybrid da 140 CV con il cambio manuale a sei rapporti, con un listino che parte da 28.950 euro. Per chi vuole qualcosa di più, c’è la variante Skyactiv-X con compressione variabile, unica nel suo genere. Non è la più spaziosa della categoria, ma per chi mette la qualità e l’estetica davanti allo spazio, la CX-30 è ancora una delle referenze del segmento.

Honda HR-V

Terza generazione, nuova filosofia. La Honda HR-V ha abbandonato il diesel e il turbobenzina tradizionale per puntare tutto sul sistema e:HEV full hybrid da 131 CV, un powertrain a due motori elettrici che funziona quasi come un’auto elettrica in città e gestisce il motore termico come un generatore sui percorsi più veloci. Il risultato è una guida silenziosa, progressiva ed efficiente. Il prezzo di listino parte da 34.500 euro, che con i contributi in caso di permuta può scendere facilmente sotto i 30 mila euro.

Cupra Tavascan

Per chi vuole un crossover elettrico, la Cupra Tavascan porta la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen alla sua forma più sportiva. Per il 2026 Cupra ha introdotto una nuova versione d’ingresso da 190 CV con batteria da 58 kWh e circa 435 chilometri di autonomia dichiarata WLTP, che porta il prezzo di accesso alla gamma nella fascia tra i 45.000 e i 50.000 euro, una soglia inferiore rispetto alla versione Endurance da 77 kWh che parte da 52.800 euro.