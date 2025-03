In occasione della Milano Design Week 2025, Fiat e Gallo hanno collaborato per un modello esclusivo di Topolino. Scopriamo nel dettaglio le nuove livree

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Media Press Stellantis Milano Design Week 2025, Fiat presenta la Topolino Gallo

Il 4 luglio 2023, insieme al lancio della Nuova 600, la Fiat ha svelato la Topolino 100% elettrica. Realizzata insieme alla Citroën Ami e alla Opel Rocks-e, la microcar riprende il nome dello storico modello presentato alla metà degli anni ’30. Con il lancio della Topolino, i tecnici della Fiat hanno potuto sbizzarrirsi in livree audaci. I clienti della Casa torinese possono acquistare l’entry level elettrica in svariate vesti.

La nuova Topolino è caratterizzata da uno stile simmetrico. Vanta un motore elettrico da 6 kW che garantisce un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h. L’auto è omologata come ciclomotore e può essere guidata già a 14 anni. Le batterie da 5,5 kWh sono poste sotto il pianale. La microcar rappresenta la scelta ideale per coloro che vogliono un mezzo agile nel traffico e comodo nei parcheggi.

Topolino e Gallo danno vita a una collaborazione coloratissima

Milano ha acceso i riflettori sulla Topolino full electric vestita da Gallo con quattro diversi stili. La prima livrea è un omaggio alle storiche righe multicolor Gallo, rielaborate con il colore Verde Vita di Topolino, garantendo un’alternanza cromatica concepita per un maggiore dinamismo e vitalità. Nel corso della Milano Design Week, prevista dall’8 al 13 aprile, verranno svelate le altre 3 livree Gallo. Le anticipazioni parlano di una vivace colorazione bicolor, una con dei simpatici pois e una fantasia geometrica della collezione PE 2025. Le vetture saranno esposte nel cuore pulsante del capoluogo meneghino nel Durini Design District, presso il negozio Gallo di via Durini 26.

Si tratta di una fusione tra design, energia green e fantasia, che punta a creare opere d’arte su ruote, con un’alternanza cromatica studiata nel dettaglio. Gallo è sinonimo di qualità e innovazione nel settore delle calze. La collaborazione, all’insegna della sostenibilità, porterà tra le strade di Milano quel pizzico di eleganza e originalità che, in termini cromatici, oggi manca all’automotive. Durante la Design Week, le quattro vetture Fiat circoleranno per Milano, trasformandosi in un manifesto visivo del progetto.

Un nuovo approccio alla e-mobility, sancito da una collaborazione artistica inedita. Gallo ha deciso di arricchire la sua collezione con una limited edition di calze in morbido cotone, definito “un must-have da collezione su cui la Topolino multicolor sfreccia colorando la città”. Le calze Design Week 2025 si potranno trovare, a partire dal 7 aprile, solo nelle boutique Gallo di Milano, presso Via Manzoni 16, Via Durini 26, Corso Vercelli 31 – presso il corner di Rinascente, negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e sul sito gallo1927.com.

Le caratteristiche della Fiat Topolino

Gli interni della microcar sono minimal, riprendendo quelli della Citroën Ami da cui la vettura deriva. L’abitacolo è caratterizzato da due sedili simmetrici, di cui solo quello del guidatore è scorrevole. Al centro del cruscotto spicca un supporto per lo smartphone, attraverso cui è possibile controllare l’infotainment della Topolino.

A bordo lo spazio è ottimo per due adulti, e davanti ai piedi del passeggero può essere alloggiato anche un piccolo trolley. Risultano scomodi i sedili: due strapuntini piuttosto piccoli per due persone alte. Non sono previsti i sistemi elettronici di sicurezza. Larga appena 140 cm e lunga 254, la Topolino è perfetta nel caos delle nostre giungle urbane, risultando scattante e facile da guidare.