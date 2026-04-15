Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Lotus Lotus al Milano Design Week

Il capoluogo lombardo si prepara a ospitare tra una settimana uno degli eventi più spettacolari dell’anno. Il Fuorisalone non si concentra in un unico punto, ma rappresenta un insieme di eventi, mostre e installazioni diffusi su tutto il territorio, organizzati da importanti brand, istituzioni culturali, studi di progettazione, università e realtà indipendenti.

La Settimana del Design si svolgerà nei principali distretti di Milano tra cortili storici, palazzi istituzionali, ex aree industriali, hub culturali e quartieri che abbracceranno migliaia di appassionati. Una possibilità unica per osservare da vicino a Brera, Tortona, Isola, 5Vie e Durini delle opere d’arte anche su quattro ruote. I principali marchi automobilistici presenteranno delle vetture di ultima generazione, concept e nuove tecnologie in arrivo.

Tradizione rispettata

La kermesse è nata nei primi anni ’80, sotto la spinta di aziende e showroom milanesi che durante la settimana del Salone facevano affari nel cuore della city. Un evento che, unito alla fiera di Rho, anima il pubblico interessato al design. Svolgendosi a Milano in concomitanza con il Salone del Mobile offre l’opportunità di spaziare tra le opere di arredamento e quelle culturali. Le auto, da sempre status symbol per gli italiani, saranno al centro degli interessi dei visitatori.

Audi sarà presente al Fuorisalone 2026 per il tredicesimo anno di fila con l’Audi Design Hub negli spazi di Portrait Milano, dove lo studio Zaha Hadid Architects esporrà l’installazione architettonica “Origin”, ispirata al design dalla Concept C. Per gli appassionati di F1 ci sarà in bella mostra la monoposto F1 R26 dell’Audi Revolut F1 Team, oltre alla RS 5 con powertrain ibrido plug-in da 639 CV.

Cupra, Main Partner del Fuorisalone 2026, esporrà la full electric Raval e, in Piazza XXV Aprile, il concept Beyond the Known per enfatizzare il nuovo linguaggio stilistico della Casa spagnola appartenente al Gruppo Volkswagen. FIAT farà capolino con l’installazione “Ciao futuro!”, uno spazio organizzato presso Magna Pars (quartiere Tortona) che narra l’evoluzione della Nuova 500 del 1957 e della Panda degli anni ‘80 disegnata da Giorgietta Giugiaro.

Ufficio Stampa Stellantis

Spazio alla passione

Quattro esemplari di Topolino Corallo personalizzati saranno esposti nel segno del brand Gallo. Già svelata la prima livrea, multicolor con interni a righe colorate, mentre le altre tre (dedicate alla barriera corallina, al pesce palla e a un tema floreale astratto) verranno mostrate la prossima settimana. Alla Milano Design Week debutterà la Hyundai Ioniq 3, hatchback elettrica derivata dalla Concept Three. Al Fuorisalone sarà allestita l’esposizione Unfold Story, presso la Torneria Tortona, focalizzata sullo stile e la filosofia del marchio coreano.

Kia con “Resonance of Opposites” esporrà la mostra intitolata Journey of Reflection, al Museo della Permanente ed esplorerà il processo creativo interno del brand con Journey of Projection, visitabile al Salone dei Tessuti. Italdesign allestirà alla kermesse milanese uno spazio per la Honda NSX Tribute, il Concept Pop.Up Next (2018) e lo pneumatico Vredestein Quatrac Pro 2, oltre alla Nissan GT-R50 (2019) nella mostra “10 auto uniche per 10 anni di storia” del Salone Auto Torino.

Marchi sportivi

Lotus, alla Talent House di Via Tortona, mostrerà la Theory 1, concept che riprende il DNA della Eleven, Type 72 ed Esprit, insieme a una monoposto iconica di F1. Mini e lo stilista Paul Smith sveleranno un’installazione nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda di Via Manzoni, una Colour Theory Room interattiva e una Listening Room con registrazioni vocali di Sir Paul. Skoda presenterà la B-SUV alla spina Epiq ancora camuffata, con carrozzeria rivestita da una superficie 3D rifinata a mano.

Pininfarina, in via Tortona, accenderà i riflettori sulla hypercar Battista Nino Farina da 1.900 CV, con la livrea Rosso Nino dedicata al primo campione del mondo di Formula 1, e la Honda HP-X del 1984, concept restaurato che ha anticipato le linee della NSX. In anteprima cadranno i veli anche sulla JAS Tensei, GT curata da Pininfarina su base Honda NSX anni ’90 con carrozzeria in fibra di carbonio.