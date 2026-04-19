Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Lapas

Lepas, il nuovo marchio del Gruppo Chery, sarà tra i protagonisti della Milano Design Week 2026 dove sarà presente con una public exhibition, in programma tra il 21 e il 26 aprile. Il giorno prima, domani 20 aprile, il brand mostrerà in anteprima un modello destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato.

Si tratta di Lepas L6, modello che debutta in Europa a distanza di alcuni mesi dal debutto italiano del brand, avvenuto in occasione del Salone dell’Automobile di Torino con la presenza dell’ammiraglia L8. Il nuovo progetto avrà un’importanza strategica enorme per il futuro del brand che punta a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato italiano ed europeo.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un debutto importante

Lepas punta in alto: il brand vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista nel segmento premium del mercato europeo, puntando su un livello tecnologico molto alto ma anche su un design ricercato e, soprattutto, su quella che l’azienda chiama “nuova energia” e, quindi, su soluzioni elettrificate in grado di rispondere alle richieste degli automobilisti.

Si tratta di un progetto ambizioso che arriva in un momento particolare del mercato italiano, con vendite in forte crescita per elettriche e ibride e con un caro carburante che rende sempre più costoso utilizzare veicoli a benzina e diesel.

Gli obiettivi Lepas sono molto ambiziosi. L’azienda, infatti, ha chiarito di voler “abbattere le barriere tra tecnologia ed estetica” e di “trasformare la mobilità a nuova energia da un freddo insieme di tecnologie in un’esperienza raffinata e centrata sull’uomo“. Di conseguenza, il brand punterà su design, elettrificazione e su contenuti avanzati per conquistare i clienti italiani ed europei.

Un evento da non perdere

Chery Group, quindi, ha in programma il lancio di Lepas con un evento globale dedicato al design e che porterà al debutto europeo il nuovo modello L6. Si tratta di un SUV compatto che punta a interpretare in chiave contemporanea il concetto di mobilità efficiente.

Alla base del progetto c’è la tecnologia ibrida plug-in, sviluppata in modo tale da poter garantire prestazioni “brillanti” ma anche una mobilità efficiente oltre a un livello di comfort e sicurezza al top del mercato, per una combinazione destinata a rendere L6 un modello da seguire con attenzione.

Per il momento, le informazioni disponibili sono limitate, ma è chiaro che basterà attendere solo poche ore per scoprire tutti i dettagli su un modello e su un brand che vogliono diventare protagonisti del mercato italiano ed europeo.

Nei prossimi mesi, quindi, continueremo a seguire Lepas, modello dopo modello e annuncio dopo annuncio, per verificare di volta in volta le caratteristiche dei progetti sviluppati per l’Europa dal gruppo Chery e capire quali sono le reali potenzialità di crescita.

Molto dipenderà dall’equilibrio tra prezzo e contenuti. Trovare il giusto mix è fondamentale per poter conquistare la clientela europea e, soprattutto, per convincere i clienti italiani ad acquistare un nuovo modello di un brand al debutto sul mercato. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito.