Al MIMO 2026 il colosso cinese amplia la propria presenza in Italia con i debutti di Chery, iCAUR e Lepas, affiancati dalle novità plug-in hybrid e range-extender destinate al mercato europeo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Chery Al MIMO 2026 ampia vetrina per Chery e i suoi nuovi marchi

In occasione del MIMO 2026, lo scenario dell’Autodromo Nazionale di Monza diventa il palcoscenico di una trasformazione epocale per il Gruppo Chery. La presenza del grande colosso cinese in Italia, finora legata esclusivamente al marchio OMODA & JAECOO, evolve ufficialmente in una struttura multimarca che punta a coprire ogni esigenza di mobilità elettrificata attraverso il debutto di tre nuovi brand e una serie di anteprime nazionali di assoluto rilievo.

La famiglia Chery e le anteprime Tiggo

Il marchio Chery fa il suo ingresso ufficiale sul suolo italiano portando in anteprima nazionale due SUV plug-in hybrid destinati alle famiglie: il Tiggo 8 e il Tiggo 9. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il sistema Super Hybrid, che combina un motore benzina 1.5 TGDi a una propulsione elettrica avanzata.

Nello specifico, il Chery Tiggo 9 PHEV si presenta come un SUV di grandi dimensioni a sette posti, capace di sprigionare una potenza complessiva di 428 CV e una coppia di 580 Nm, garantendo una trazione integrale intelligente e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Gli interni sono un concentrato di lusso e tecnologia, con pelle Nappa, display centrale da 16 pollici e un impianto audio SONY a 14 altoparlanti.

Il “fratello minore”, il Tiggo 8 PHEV, offre invece 279 CV e una batteria da 18,4 kWh, distinguendosi per un pacchetto ADAS completo e una telecamera a 540° con simulazione della trasparenza. La commercializzazione di questi modelli è prevista tra il terzo e il quarto trimestre del 2026.

iCAUR e la rivoluzione Range-Extender

Una delle novità più sorprendenti del MIMO è il debutto di iCAUR, brand dedicato a SUV a nuova energia con una spiccata vocazione fuoristradistica. Il modello d’apertura per l’Italia, atteso per l’inizio del 2027, è il V27: un SUV imponente lungo oltre cinque metri dotato di sistema range-extender (REEV). Questa tecnologia permette al veicolo di superare i 1.000 km di autonomia complessiva, abbinando un’ottima capacità di guado (fino a 600 mm) a una struttura di sicurezza denominata Star Armor, composta per oltre il 76% da acciai alto-resistenziali e leghe di alluminio.

Lepas: il design al servizio della città

Per la clientela urbana attenta all’eleganza, il Gruppo ha schierato il marchio Lepas, con i modelli L6 e L8. Il SUV Lepas L8 sarà il primo a debuttare, essendo già ordinabile da luglio 2026 con un’autonomia totale dichiarata superiore ai 1.000 km e un consumo di appena 2,2 l/100 km.

Il Lepas L6, presentato come SUV compatto, sarà disponibile sia in versione plug-in hybrid che 100% elettrica, quest’ultima capace di un’autonomia di 450 km e di una ricarica rapida dal 30 all’80% in soli 22 minuti.

Il consolidamento di OMODA & JAECOO

Mentre i nuovi marchi si presentano al pubblico, OMODA & JAECOO consolida il proprio successo in Italia, forte di oltre 17.000 immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2026. Al MIMO sono stati portati in prova i modelli della gamma Super Hybrid, tra cui spiccano i nuovi Jaecoo 5, 7 e 8 e le ammiraglie Omoda 7 e 9. Particolare attenzione è stata rivolta alla Omoda 9 SHS-P Aurora Edition, una serie limitata in 1.000 esemplari caratterizzata da una tinta esclusiva Aurora Green e prestazioni da vera sportiva, con oltre 500 CV e uno scatto 0-100 km/h in 4,9 secondi.

Con questa imponente esposizione multimarca, Chery Group non solo celebra il proprio passato recente ma traccia una roadmap chiara per il prossimo biennio, posizionandosi come un attore centrale nella transizione energetica dell’automobile in Italia.