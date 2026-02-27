Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ci sono luoghi che, più di altri, sanno custodire l’eco di imprese leggendarie, dove il profumo dell’asfalto e l’odore della neve si mescolano al mito delle corse. Monte Carlo è certamente uno di questi. Nel cuore del Principato, il motorsport non è solo una competizione, ma un capitolo fondamentale di una storia scritta con audacia e agilità. È proprio qui che, nel 1965, la leggendaria Mini Cooper S compì un’impresa destinata a restare scolpita nel tempo: guidata da Timo Mäkinen e dal copilota Paul Easter, la piccola vettura britannica trionfò al Rally di Monte Carlo, sfidando le condizioni meteorologiche più estreme grazie a una tecnologia d’avanguardia e a una maneggevolezza senza pari. Oggi, sessant’anni dopo, quel successo rivive in una veste contemporanea con la nascita della MINI 1965 Victory Edition.

Due anime, una sola passione

Questa edizione speciale non è solo un tributo estetico, ma una reinterpretazione delle prestazioni che hanno reso celebre il marchio. MINI ha deciso di declinare questa leggenda in due varianti distinte, capaci di soddisfare sia i puristi del motore termico sia i pionieri della mobilità sostenibile. La MINI John Cooper Works endotermica sprigiona una potenza di 231 CV (170 kW) con una coppia di 380 Nm, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. Per chi invece guarda al futuro senza rinunciare all’adrenalina, la All-Electric MINI John Cooper Works alza l’asticella: con una potenza che tocca i 258 CV (190 kW), la variante a zero emissioni brucia lo 0-100 in appena 5,9 secondi, promettendo quel “go-kart feeling” che è ormai firma indelebile del brand.

Un design che parla di corse

L’estetica della Victory Edition è un perfetto equilibrio tra fascino vintage e modernità tagliente. La carrozzeria si veste dell’iconico Chili Red, un colore che evoca immediatamente i polverosi tracciati dei rally degli anni Sessanta. Una Stripe decorativa bianca attraversa la vettura dal cofano fino al posteriore, sottolineandone il profilo sportivo, mentre il tetto a contrasto in Glazed White, dotato di vetro panoramico, crea un gioco cromatico elegante e dinamico.

Ma è nei dettagli che si nasconde la vera celebrazione della vittoria del 1965. Su entrambi i lati spicca con orgoglio il numero “52” in bianco, un riferimento diretto al numero di gara della Cooper S originale. Sul montante C, un raffinato sticker riporta l’anno della vittoria, il 1965, mentre i cerchi in lega da 18 pollici — JCW Lap Spoke Bicolore per la versione termica e JCW Mastery Spoke neri per l’elettrica — assicurano una guida sicura su ogni superficie, completati da coprimozzi flottanti di ispirazione rallystica.

Un abitacolo sospeso nel tempo

Varcare la soglia della MINI 1965 Victory Edition significa immergersi in un’atmosfera esclusiva. I battitacco accolgono il conducente con la scritta “1965” in bianco su fondo rosso e nero, mentre all’interno della portiera una dedica speciale ricorda lo storico rally monegasco. L’ambiente, dominato dai toni dell’antracite scuro e del rosso tipici della palette JCW, è costellato di richiami alla tradizione. La scritta “1965” compare con discrezione sulla razza del volante sportivo e sul vano portaoggetti della console centrale, trasformando ogni viaggio in un tributo quotidiano a Mäkinen e Easter.

Questa serie speciale, che preserva la tipica cura artigianale MINI, sarà disponibile per gli appassionati europei a partire da maggio 2026. La MINI 1965 Victory Edition non è dunque solo un’auto, ma un ponte teso tra la gloria di un passato leggendario e l’innovazione di un futuro che corre veloce, proprio come quella piccola Cooper S tra i tornanti innevati di Monte Carlo.