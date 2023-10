Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa MINI La nuova MINI Countryman SE All4 non ha problemi in offroad

La MINI Countryman è un modello che ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone grazie alla sua versatilità, al suo stile inconfondibile e alle sue dotazioni molto ricche. Non soltanto i giovani l’hanno scelta come compagna d’avventura, ma anche altre fasce di età non hanno saputo resistere all’appeal di questo veicolo a ruote alte.

L’ultimissima generazione di Countryman è una delle più piacevoli new entry di questo scorcio finale di 2023, ma ancora più succulenta è la sua versione SE ALL4. Quest’ultima viene mossa da due possenti motori elettrici, posizionati rispettivamente sull’asse anteriore e su quello posteriore, per garantire una trazione integrale dalla motricità irresistibile, anche sui terreni accidentati e sconnessi. Provare per credere.

Look senza tempo

La Countryman ha una fisionomia ben precisa, distinguibile e personale. I designer del brand di origine britannica, con l’ultima generazione, non hanno voluto stravolgere una silhouette amabilmente aggraziata, ma hanno apportato delle modifiche tali da renderla più moderna e accattivante. Le superficie scolpite e i tratti minimali si sposano perfettamente con un veicolo dalle molteplici anime, che sa muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino quanto in offroad. Riempiono l’occhio i cerchi in lega da 20”, ottimizzati aerodinamicamente con il proprio disegno.

L’ambizione della MINI crossover, già anticipata il mese scorso, è proprio quella di danzare tra la polvere, il fango e tutte le criticità che si possono incontrare in un sentiero non battuto, senza tuttavia dimenticare il comfort. Le sue dimensioni non sono generose (4.433 mm di lunghezza, 1.843 mm di larghezza e 1.656 mm di altezza), ma c’è spazio per tutto e in cinque si viaggia comodi.

L’abitacolo, poi, ruota intorno alla presenza del display OLED rotondo, che è il centro focale della vettura. Ha un diametro di 240 mm e una superficie in vetro di alta qualità, e serve per controllare contemporaneamente i sistemi di infotainment e di assistenza. Attraverso il nuovo MINI Operating System 9, tutte le funzioni della vettura possono essere gestite in modo intuitivo tramite il touch o l’assistente vocale.

Carattere da vera MINI

Il cliente che acquista MINI non disprezza le performance e soprattutto vorrebbe stringere tra le mani un’auto dinamica e molto tagliente tra le curve. Con la nuova Countryman SE ALL4 questo appetito viene soddisfatto, perché a muovere le ruote ci sono due motori elettrici dalla potenza di 230 kW/313 CV, con una coppia di 494 Nm. Affidandoci ai freddi numeri, il veicolo britannico registra uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mentre la velocità massima è di 180 km/h. La potente batteria ha un contenuto energetico di 66,45 kWh, mentre l’autonomia è intorno ai 470 chilometri.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

Con la ricarica rapida a corrente continua fino a 130 kW, servono appena 30 minuti per caricare la batteria dal 10% all’80%. I clienti possono ottimizzare il processo di ricarica in ogni istante tramite impostazioni di chiara lettura e visualizzare il tutto tramite la MINI App. La ricarica può essere intrapresa e completata entro un orario di partenza prestabilito e l’ambiente interno può essere climatizzato alla temperatura desiderata, con un semplice clic da remoto. Poi, se un giorno non si volesse usare l’auto, c’è sempre la primissima bici di MINI, appena nata.

Per la prima volta, la nuova MINI Countryman SE ALL4 può essere ricaricata con il sistema Plug & Charge, che riconosce le stazioni di ricarica pubblica senza autorizzazione. Infine, su questa versione top di gamma c’è anche il Driving Assistant Professional, che consente la guida parzialmente automatizzata di livello 2 su percorsi di tipo autostradale. Questo permette di staccare le mani dal volante fino ai 60 km/h. Il futuro è già sotto ai nostri occhi.