La nuova Mini Countryman Untamed Edition punta su look dedicato, accessori da campeggio, pneumatici specifici e motorizzazioni anche elettriche

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Mini Mini Countryman Untamed Edition: la serie speciale per l’avventura

Un anno ricco di serie speciali, per omaggiare un compleanno che non capita tutti i giorni. 25 candeline per Mini che ora porta su strada una versione nata per l’avventura di uno dei suoi modelli più iconici. Si chiama Countryman Untamed Edition e porta con se dotazioni dedicate al fuoristrada con anche una vera e propria tenda da tetto dedicata, per trasformare questo SUV di successo in un piccolo fuoristrada premium.

Dedicata al fuoristrada (leggero)

Il nome, letteralmente “indomita“, racconta già da solo lo spirito di questa nuova versione. Al centro del progetto c’è la trazione integrale ALL4, abbinata ai nuovi pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus, sviluppati su misura e montati su esclusivi cerchi in lega da 19 pollici a cinque razze, pensati appositamente per affrontare fondi sterrati e terreni accidentati senza perdere il tratto distintivo del marchio.

Sulle versioni a trazione integrale, anche l’elettronica di bordo è stata ricalibrata: i sistemi ABS, DSC e lo sterzo servoassistito hanno ricevuto tarature specifiche per gestire al meglio l’aderenza garantita dalla gommatura tassellata.

Non manca l’attenzione pratica per chi ama viaggiare: la Countryman Untamed può trainare fino a 2.000 chilogrammi, mentre il tetto sopporta un carico fino a 75 chilogrammi durante la marcia e addirittura 300 chilogrammi a veicolo fermo, numeri che aprono a infinite possibilità di configurazione per weekend fuori porta.

Speciale anche nell’estetica

Il carattere più avventuroso della Untamed Edition si legge chiaramente anche dall’esterno. La calandra frontale adotta una nuova geometria verticale rifinita in tinta Dark Steel, la stessa colorazione ripresa dai nuovi elementi di protezione del sottoscocca, mentre pellicole protettive texturizzate vengono applicate a passaruota, minigonne laterali e Power Dome, proprio per evitare danni alla carrozzeria causati dal pietrisco.

Il logo esclusivo Untamed, posizionato sul montante posteriore, richiama con discrezione le vette montane, completando un’identità visiva pensata per non passare inosservata.

Tra le colorazioni disponibili al lancio figurano Hideaway Grey e Nomad Blue, a cui si aggiungeranno successivamente Nanuq White e Midnight Black, mentre da marzo 2027 debutterà anche la Nomad Blue Frozen, la prima verniciatura opaca mai introdotta nella produzione di serie Mini.

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Dotazione da camping

A rendere questa edizione speciale davvero adatta alla vita all’aria aperta ci pensa un catalogo di accessori pensato appositamente per chi ama dormire sotto le stelle. Tra gli optional disponibili spicca una tenda da tetto sviluppata in collaborazione con il marchio Autohome, pensata per trasformare la Countryman in un vero e proprio compagno di viaggio per i weekend in mezzo alla natura.

A completare l’offerta, una collezione di sedie pieghevoli e tavoli da campeggio realizzata insieme a Helinox, che combina funzionalità, leggerezza e massima trasportabilità mantenendo sempre il linguaggio stilistico distintivo della Untamed Edition.

Le edizioni speciali dei 25 anni

La scelta di lanciare proprio ora questa versione non è casuale: interpreta infatti una delle caratteristiche più forti e riconoscibili del marchio, ovvero la capacità di personalizzazione come forma di libertà individuale, filosofia che ha accompagnato Mini fin dal suo debutto italiano.

La gamma di motorizzazioni disponibili per la Untamed Edition è decisamente ampia, spaziando dal benzina 1.5 C da 170 CV fino al 2.0 S ALL4 da 218 CV, passando per il diesel 2.0 D da 163 CV, senza dimenticare le due declinazioni completamente elettriche, la E da 204 CV e la SE ALL4 da 313 CV.