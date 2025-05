Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa MINI MINI Countryman diventa un'auto per la Dakar

C’è chi, parlando di MINI, pensa a una piccola compatta urbana. Poi c’è chi, come X-raid e delta4x4, decide di stravolgere ogni convenzione e portare la Countryman fin dentro l’universo dell’off-road estremo. Nasce così un progetto che non solo reinterpreta la crossover inglese, ma la trasforma in un vero mezzo da spedizione, pronto ad affrontare le sfide più dure, dalla steppa alla sabbia.

Da crossover a regina del deserto

Il primo passo di questa metamorfosi ha preso forma con un kit dedicato, sviluppato da X-raid, team noto nel mondo dei rally raid, e da delta4x4, storico specialista tedesco delle preparazioni off-road. Il pacchetto iniziale incrementa l’altezza da terra di 20 mm, monta cerchi Klassik_B Rugged da 17 pollici con pneumatici 235/60 R17 adatti a tutte le condizioni climatiche e impreziosisce la carrozzeria con tocchi di colore arancio X-raid su cofano, fiancate e portellone. L’effetto finale? Una MINI decisamente più aggressiva e pronta per lo sterrato, disponibile sia in versione benzina che diesel.

Ma il progetto non si è fermato qui. Sulla scia del successo del primo kit, delta4x4 ha svelato sul proprio profilo Instagram una versione ancora più radicale, battezzata non a caso Dakar. Un nome che evoca subito la maratona motoristica più dura del mondo, e che non è stato scelto a caso: la Countryman, in questa configurazione, porta davvero con sé il DNA dei veicoli impiegati nella leggendaria corsa nel deserto.

Le modifiche parlano chiaro: l’altezza da terra è aumentata di ben 50 mm, la larghezza cresce di 100 mm, e i nuovi cerchi da 18 pollici calzano pneumatici Loder AT #1 da 255/55 R18, pensati per affrontare ogni terreno con sicurezza. E poi c’è l’estetica, che urla robustezza da ogni dettaglio: bull-bar anteriore, fari supplementari su frontale e tetto, portapacchi attrezzato con box portaoggetti e attrezzatura da spedizione. Ogni elemento è funzionale, ogni aggiunta è pensata per resistere alle condizioni più estreme.

Look da rally e spirito d’avventura

Il fascino di questa Countryman elaborata non sta solo nella sua scheda tecnica. Il progetto Dakar è un omaggio al legame tra MINI e il mondo dei rally raid, un richiamo alle esperienze di X-raid con le MINI All4 Racing che hanno dominato più volte il Rally Dakar. Ecco quindi che, anche partendo da una Countryman di serie, è possibile ottenere un mezzo che non sfigurerebbe tra le dune saudite.

L’arancio X-raid, già distintivo sulla versione “mild”, qui diventa marchio di fabbrica, soprattutto se abbinato al tetto in tinta. Il risultato è una MINI che conserva la personalità del marchio, ma che guarda lontano – lontanissimo -dal traffico urbano e dalle vetrine dei centri commerciali.

Verso nuove sfide

Con progetti come questo, MINI conferma la sua natura versatile e sorprendente. La Countryman Dakar non è solo una provocazione estetica, ma una dimostrazione concreta di come un’auto nata per la strada possa trasformarsi in qualcosa di radicalmente diverso con la giusta preparazione.

Al momento, delta4x4 e X-raid non hanno rilasciato dettagli su un’eventuale produzione in serie di questa versione estrema, ma la curiosità è alta. Per i puristi dell’off-road e per i fan della MINI più ribelle, la Dakar rappresenta una visione affascinante: un crossover che, finalmente, non teme il fango.