La quinta generazione dell'iconico fuoristrada di Mitsubishi è ufficiale e si prepara a conquistare il mercato globale dopo alcuni anni di assenza

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Ufficio Stampa Mitsubishi Il fuoristrada ritorna dopo alcuni anni

Mitsubishi vuole ritornare protagonista del mercato globale dei modelli dedicati all’off-road e, per raggiungere questo obiettivo, ha scelto di puntare su un nome noto, affidabile e di grande successo: in queste ore, infatti, la Casa nipponica ha sollevato il sipario sulla Nuova Mitsubishi Pajero, quinta generazione di uno dei modelli più iconici dell’azienda e del segmento dei fuoristrada.

La vettura arriverà a distanza di qualche anno dall’uscita di produzione della versione precedente, andando a colmare un vuoto all’interno della gamma Mitsubishi.

Un modello che vuole stupire

La nuova evoluzione di Mitsubishi Pajero punta a conquistare il mercato, riprendendo la consolidata filosofia che ha contraddistinto il modello fin dalla prima generazione e che, secondo la Casa, è legata a una combinazione di fiducia, comfort e prestigio e, quindi, di capacità in fuoristrada, semplicità di guida e qualità premium.

Dal punto di vista tecnico, troviamo il sistema Super-All Wheel Control (S-AWC) di Mitsubishi Motors, che integra il controllo dell’accelerazione, della tenuta di strada in curva e della frenata per offrire un comportamento del veicolo preciso e intuitivo.

Da segnalare anche il sistema Super Select 4WD-II (SS4-II), per garantire il giusto equilibrio tra guida fuoristrada e semplicità di utilizzo, e un telaio a longheroni estremamente rigido e resistente, affiancato da sospensioni calibrate in modo tale da poter offrire la migliore aderenza su strada.

Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza che arriva a 492 cm, una larghezza di 193 cm, un’altezza di 191 cm e un passo di 287 cm. L’abitacolo include tre file e può ospitare fino a 7 passeggeri.

Il design frontale è ispirato al Kendo giapponese e integra fari a LED con firma a T e una griglia sdoppiata. Il fuoristrada riprende lo stile introdotto dalla concept car dello scorso anno e che abbiamo visto anche su altri modelli del brand.

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, al lancio, la nuova Pajero sarà commercializzata con una sola unità. La Casa ha scelto, infatti, un propulsore diesel quattro cilindri da 2.4 litri, con turbina a geometria variabile e con la possibilità di erogare fino a 204 CV e 480 Nm di coppia.

Il motore viene abbinato al cambio automatico a 8 marce. Nei prossimi mesi, però, la gamma crescerà ancora ed è previsto il debutto di una versione ibrida, essenziale per un futuro solido al progetto in diversi mercati globali.

Keisuke Kishiura, Presidente e Direttore Operativo di Mitsubishi Motors, ha commentato in questo modo il debutto della nuova generazione dell’iconico fuoristrada:

“È il primo modello a concretizzare questa visione. In qualità di modello di punta, guiderà non solo la serie Pajero, ma l’intera gamma Mitsubishi Motors. Evoluto con un nuovo livello di raffinatezza, il nuovissimo Pajero è un SUV premium fuoristrada su cui i conducenti possono contare in qualsiasi situazione. Introdurremo il modello nei mercati di tutto il mondo in fasi successive e ci auguriamo che i clienti ne attendano con impazienza l’arrivo.”

Un lancio graduale

La nuova Mitsubishi Pajero sarà protagonista di un lancio globale con scadenze ben precise, con il modello che, inizialmente, sarà distribuito in Thailandia (dove viene anche prodotto), Giappone e Australia.

Dal prossimo anno fiscale, invece, le vendite saranno estese a un totale di circa 100 paesi. Mitsubishi non ha fornito l’elenco completo dei mercati di disponibilità del suo nuovo progetto, citando, però, le aree del Sud-est asiatico, dell’America Latina e del Medio Oriente come riferimenti per il futuro.

Maggiori dettagli sulla nuova generazione del fuoristrada saranno disponibili nel corso delle prossime settimane, con l’avvio della produzione e della distribuzione.