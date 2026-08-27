Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Mitsubishi Mitsubishi Pajero: il grande fuoristrada nipponico sta tornando

Per gli appassionati del fuoristrada è una di quelle notizie capaci di accendere immediatamente l’attenzione. La Mitsubishi Pajero è pronta a tornare. La Casa giapponese ha infatti annunciato che il prossimo 2 settembre sarà svelata la quinta generazione di uno dei modelli più rappresentativi della propria storia.

Per il momento Mitsubishi ha scelto di mantenere il massimo riserbo. Nessun dettaglio tecnico ufficiale, nessuna anticipazione sulle motorizzazioni e poche immagini diffuse alla vigilia del debutto. Una strategia che contribuisce ad aumentare l’attesa attorno a un nome che, per decenni, è stato sinonimo di avventura, affidabilità e capacità in fuoristrada.

Un vero fuoristrada, non un SUV

In un mercato sempre più orientato verso crossover e SUV stradali, la nuova Pajero sembra voler restare fedele alle proprie origini. Le prime informazioni confermano infatti l’utilizzo del telaio a longheroni derivato dal pickup Mitsubishi Triton, una soluzione tecnica che continua a rappresentare il punto di riferimento per chi cerca robustezza e capacità di affrontare percorsi impegnativi.

A questo si aggiungerà la trazione integrale Super All-Wheel Control, uno dei sistemi più evoluti sviluppati dal marchio giapponese per garantire prestazioni elevate anche sui terreni più difficili. La produzione sarà affidata allo stabilimento thailandese, mentre in alcuni mercati il modello continuerà a essere commercializzato con la denominazione Montero.

Diesel sì, ma l’ibrido è sempre più probabile

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le motorizzazioni. Mitsubishi non ha ancora ufficializzato la gamma propulsori, ma gli indizi permettono già di delineare uno scenario piuttosto chiaro. La piattaforma è stata progettata per ospitare un motore diesel, una scelta che conferma la volontà di mantenere intatte le qualità da veicolo da lavoro e da grande viaggiatore.

Allo stesso tempo, appare sempre più probabile l’arrivo di una variante ibrida a benzina, sviluppata per rispettare le future normative sulle emissioni e ampliare il bacino di potenziali clienti. Una soluzione che consentirebbe alla Pajero di continuare a essere competitiva anche nei mercati più sensibili al tema dell’elettrificazione, senza rinunciare alle caratteristiche che l’hanno resa celebre.

Un ponte tra passato e futuro

Mitsubishi sembra aver lavorato anche sul fronte dell’identità. Tra gli elementi che richiameranno la tradizione spicca il ritorno del Multi Meter, reinterpretazione digitale degli storici strumenti dedicati alla guida in fuoristrada presenti sulla prima generazione lanciata nel 1982.

Un dettaglio simbolico ma significativo, che testimonia la volontà di costruire un collegamento diretto tra il nuovo modello e una storia lunga oltre quarant’anni.

Un nome che ha fatto la storia

Il peso della Pajero nella storia Mitsubishi è difficile da sottovalutare. Dal lancio della prima serie nel 1982, il modello ha superato quota 3,3 milioni di esemplari venduti nel mondo, diventando uno dei pilastri della crescita internazionale del marchio.

A consolidarne la leggenda hanno contribuito anche i successi sportivi. La Pajero è infatti una delle vetture più vincenti nella storia della Dakar, competizione nella quale ha conquistato sette vittorie, costruendo una reputazione che ancora oggi la rende un punto di riferimento tra gli appassionati dell’off-road più autentico.

Assente dai listini dal 2021, la Pajero si prepara ora a tornare in un mercato profondamente cambiato. Il 2 settembre sapremo se Mitsubishi sarà riuscita nell’impresa più difficile: riportare in vita un’icona senza tradirne lo spirito originale.