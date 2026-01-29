Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Ritorno in Italia per Mitsubishi

Il marchio giapponese ha scelto la Pista ACI Vallelunga di Lainate (MI) per la sua nuova era in Italia. Mitsubishi torna dopo l’uscita di scena in Europa a causa di una pesante crisi economica. Il produttore era stato costretto a dire addio a un mercato essenziale a causa anche degli effetti della pandemia di Covid-19, che avevano impattato sui numeri. Nonostante l’impegno per garantire ai clienti lo stesso livello di offerta, proposizione e consulenza di sempre, il brand aveva subito una forte contrazione alle nostre latitudini.

L’ingresso ufficiale di Bassadone Automotive Group rappresenta l’inizio di un nuovo corso per Mitsubishi nel nostro Paese. In occasione della presentazione sono stati svelati e testati i principali modelli che verranno commercializzati in Italia: Outlander PHEV, Grandis MHEV e HEV, Eclipse Cross BEV e la nuova Gamma ASX. Negli anni precedenti l’Europa ha rappresentato una quota marginale delle vendite complessive di Mitsubishi, ma un nuovo capitolo apre a scenari positivi.

Obiettivo tornare ai fasti del passato

Bassadone Auto Italia, neonata società creata appositamente e rientrante nel potente Gruppo Bassadone Automotive Group, offrirà 40 punti vendita e oltre 100 centri di assistenza post vendita. Le vetture che verranno proposte in esclusiva vantano dimensioni e caratteristiche differenti, allo scopo di abbracciare una clientela esigente. La ASX 2026 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un SUV adatto alla città. La vettura a ruote alte è costruita sulla base della Renault Captur, presentando un frontale accattivante completamente ridisegnato, in linea con il DNA Mitsubishi.

Gli interni della nuova ASX sono curati con una strumentazione digitale moderna, display centrale da 10,4″ e una qualità discreta. Sotto al cofano ci sono i motori 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 115 CV, un 1.3 mild hybrid e il 1.8 full hybrid. Ci sarà spazio anche per un GPL da 120 CV, lo stesso lanciato sulla Captur. Il listino parte da 24.900 euro, che diventano 20.900 con l’offerta lancio. Arriverà per marzo 2026.

Ufficio Stampa Mitsubishi

Gamma variegata

La Mitsubishi Eclipse Cross 2026 è l’unica full electric della Casa. Il crossover di 4,48 metri di lunghezza riprende la meccanica della Renault Megane E-Tech. Il punto forza è lo spazio e la capacità di carico del bagagliaio compresa tra 545 e 1.670 litri. È proposta con un motore elettrico anteriore da 220 CV, spinto da una batteria da 87 kWh, per un’autonomia dichiarata pari a 635 km. La potenza massima di ricarica è di 22 kW in corrente alternata e 150 in continua, per passare dal 15 all’80% della capacità degli accumulatori in 37 minuti. Il lancio è previsto per settembre con 4 allestimenti e prezzi ancora da annunciare.

Gli altri due modelli sono il SUV Grandis e il Mitsubishi Outlander PHEV. Due nomi noti che oggi prendono le forme di due robusti bestioni, ma in passato il Grandis era un monovolume commercializzato nei primi anni 2000. Con il trend in ascesa dei SUV il marchio nipponico punta sul frontale Dynamic Shield tipico della Casa nipponica. Le forme sono regolari, per non compromettere l’abitabilità, con rimandi alla Renault Symbioz. Il cuore pulsante è 1.3 turbo benzina mild hybrid (manuale o automatico) o il 1.8 full hybrid da 160 CV, entrambi abbinati alla trazione anteriore.

La nuova gen dell’Outlander punta su un motore ibrido plug-in costituito da un 2.4 benzina e due elettrici, uno per asse, spinti da una batteria da 22,7 kWh, per un’autonomia in modalità elettrica pari a 86 km, che diventano più di 100 nel ciclo urbano. Disponibile nelle concessionarie a metà febbraio la Mitsubishi Outlander 2026 ha un costo di partenza fissato a 46.900 euro.