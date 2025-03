Il settore dell'usato è in salute in Italia, anche a causa dell'alto prezzo delle auto nuove. Ecco quali sono i modelli più ricercati fra quelli di seconda mano

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Le auto usate in Italia: un settore in salute

Le auto usate rivestono un ruolo di crescente importanza, dettato in gran parte dai costi sempre più elevati delle vetture nuove. Questa tendenza ha portato gli italiani a concentrare la propria attenzione su modelli di seconda mano ben caratterizzati. L’identikit ricade spesso su dimensioni compatte ed economicità di gestione, sebbene fra le più ricercate non manchino sorprese con la presenza di marchi premium tedeschi. Dunque, vediamo quali sono le vetture più gettonate fra l’usato in Italia.

Fiat Panda e 500 tra le più amate

Al vertice di questa classifica si colloca la Fiat Panda, l’auto più ambita nel mercato dell’usato italiano. Nata nel 1980 dalla matita di Giorgetto Giugiaro, la sua prima generazione (1980-2003) si distingueva per la sua essenzialità meccanica e l’iconica versione 4×4. La seconda serie (2003-2012) ha rappresentato un salto verso la modernità, culminato con il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2004. L’attuale terza generazione (dal 2012) ha ulteriormente affinato gli standard di sicurezza e tecnologia, pur mantenendo il collaudato motore 1.0 a tre cilindri e la sua proverbiale praticità. Nonostante alcuni difetti noti, come i materiali interni economici e un infotainment non sempre all’avanguardia, la Panda continua a dominare le piattaforme di compravendita dell’usato grazie alla sua affidabilità e convenienza.

A seguire, troviamo un’altra icona del Made in Italy, la Fiat 500, la seconda auto più ricercata. La sua antenata risale al lontano 1957, concepita come utilitaria economica e compatta, divenendo rapidamente una star nelle città e nei paesi. La prima generazione (1957-1975), con il suo motore posteriore e le dimensioni ridottissime, è stata una delle vetture a quattro posti più piccole al mondo. Il suo ritorno nel 2007 con una nuova generazione, ispirata al modello storico ma dotata di tecnologia moderna e trazione anteriore, ha riscosso un enorme successo. Considerata una “top Urban”, la 500 si posiziona su una fascia di prezzo leggermente superiore alla media, giustificata dal suo design retrò e dal suo appeal modaiolo. Le tre generazioni successive, inclusa la versione elettrica del 2020 (500e), continuano a evolvere, pur presentando alcune limitazioni in termini di spazio posteriore e rigidità dell’assetto.

La carica delle tedesche

Spostandoci oltreconfine, al terzo posto si attesta la Volkswagen Golf, un modello storico tedesco erede del Maggiolino. Lanciata nel 1974, ha rivoluzionato il mercato con l’adozione della trazione anteriore e del motore trasversale. Giunta alla sua ottava generazione (dal 2020), con oltre 35 milioni di unità vendute, la Golf ha subito una notevole evoluzione stilistica e tecnologica. Le diverse generazioni, dalla Mk1 (1974-1983) disegnata da Giugiaro all’attuale Mk8, hanno introdotto innovazioni significative come la GTI, la trazione integrale Syncro, gli airbag, il cambio DSG e motorizzazioni mild-hybrid e plug-in. Nonostante il successo dell’ultima versione (8.5), alcuni utenti hanno espresso perplessità riguardo ai comandi touch e a una qualità percepita inferiore rispetto alla precedente Mk7.

La quarta posizione è occupata dall’Audi A3, un’altra rappresentante dell’ingegneria tedesca. Questa hatchback premium compatta, nata nel 1996 e basata sulla stessa piattaforma della Volkswagen Golf, ha attraversato quattro generazioni profondamente diverse. La prima generazione (1996-2003) ha segnato il debutto di motorizzazioni benzina e diesel, con l’introduzione della trazione quattro sulle versioni più potenti. Le generazioni successive hanno visto un’evoluzione nel design, l’introduzione della versione Sportback a cinque porte, il cambio DSG, i fari full LED e motorizzazioni ibride plug-in e versioni sportive come la RS3. Nonostante alcuni problemi di affidabilità elettronica e usura precoce della frizione DSG in alcune serie, l’A3 si distingue per l’ampia gamma di motorizzazioni disponibili e per aver anticipato tecnologie poi diffuse su altri modelli Volkswagen.

Chiude la top 5

A chiudere la top 5 delle auto usate più ricercate in Italia troviamo la Mercedes Classe A, un modello della casa di Stoccarda lanciato nel 1997. Considerata inizialmente una monovolume compatta con un innovativo telaio a sandwich, la prima generazione fu protagonista di un noto “test dell’alce” che portò all’adozione del sistema ESP su tutti i modelli. La seconda generazione (2004-2012) ha mantenuto la stessa filosofia, migliorando sicurezza e comfort.

Con la terza generazione (2012-2018), la Classe A ha subito una trasformazione radicale, diventando una berlina compatta sportiva con un focus su tecnologia e design premium. L’attuale quarta generazione (dal 2018) evolve con un infotainment avanzato (MBUX), motorizzazioni elettrificate e interni di alta qualità, posizionandosi come l’auto più costosa tra le prime cinque. Tra i difetti segnalati si annoverano problemi al cambio CVT nelle precedenti generazioni e qualche guasto all’infotainment e difetti di assemblaggio nell’ultima serie.