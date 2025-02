Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz Mercedes-Benz e la sua gamma per neopatentati

Mercedes-Benz apre le porte della sua prestigiosa gamma al mondo dei neopatentati con una proposta di otto modelli che spaziano dai motori a combustione interna all’elettrico puro. Una bella soluzione che risponde ai cambiamenti introdotti dal nuovo Codice della Strada, che ha elevato il rapporto peso/potenza ammissibile per i neopatentati da 55 a 75 kW per tonnellata, con un limite massimo di potenza di 105 kW. Dunque, vediamo che cosa la Casa di Stoccarda ha in serbo per i giovani utenti della strada.

L’offerta di modelli di Mercedes-Benz

L’offerta include sei modelli a combustione interna e due full electric. Per chi preferisce le motorizzazioni tradizionali, sono disponibili Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, tutte con motori diesel e benzina mild-hybrid da 85 e 100 CV. Per chi invece desidera un’esperienza di guida all’avanguardia, sono disponibili le motorizzazioni 250+ di EQA ed EQB.

Le motorizzazioni tradizionali si distinguono per efficienza e dinamismo, grazie anche ai recenti aggiornamenti che hanno ibridizzato l’intera gamma di motori benzina. Questi motori sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt che supporta la fase di avvio con 10 kW di potenza in più. Durante la frenata, il sistema RSG recupera energia e carica la batteria da 48 volt, che può essere utilizzata per supportare il motore a combustione durante l’accelerazione. Il motore 180 d si distingue per l’efficienza, con consumi fino a 20 km/l e un’autonomia che può superare gli 800 km a seconda del modello.

Anche le elettriche disponibile per i neopatentati

I neopatentati, grazie alla riforma del Codice della Strada, possono sposare persino le full electric proposte da Mercedes-Benz. Il ventaglio di proposte, come anticipato, riguarda anche EQA ed EQB 250+, dotate di una batteria da 70,5 kWh che consente un’autonomia di oltre 500 km WLTP. Il gigante di Stoccarda pone grande attenzione alla tutela dei giovani guidatori, offrendo su tutti i suoi modelli un completo pacchetto di assistenza alla guida. Questo pacchetto contribuisce ad aumentare la sicurezza, soprattutto per i guidatori meno esperti.

“Al di là dei parametri legati a peso e potenza, che consentono oggi ai neopatentati la possibilità di guidare un’ampia scelta dei nostri modelli d’ingresso, è importante garantire ad un giovane, che per la prima volta si mette al volante di un’auto, i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva. Tutte le nostre auto, senza distinzione di segmento, beneficiano, di serie, di un completo pacchetto di assistenza alla guida, che rappresenta un forte contributo nell’accrescere la sicurezza, soprattutto di chi è meno esperto”, ha affermato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.

Per tirare le somme, Mercedes-Benz offre attualmente una vasta gamma di modelli per i neofiti della guida, combinando motorizzazioni tradizionali efficienti con tecnologie di ultima generazione e sistemi di sicurezza molto avanzati. Essendo questa una categoria “fragile”, a causa della scarsa esperienza, il costruttore teutonico ha infuso nei suoi veicoli una profonda attenzione alla sicurezza. Infine, l’ampia possibilità di personalizzazione rende l’offerta adatta a soddisfare le esigenze dei giovani guidatori che si avvicinano per la prima volta al mondo delle quattro ruote.