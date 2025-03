Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Morgan La nuova Morgan Supersport, classico contemporaneo

La Morgan Motor Company è una storica Casa automobilistica britannica nata dall’estro di Henry Frederick Stanley Morgan nel 1910. Il piccolo atelier cominciò a creare un ristrettissimo numero di veicoli replica per appassionati dal palato fine. Inizialmente vennero realizzati modelli a tre ruote, elaborando una vettura con telaio tubolare, con motori JAP di derivazione motociclistica. La Morgan cominciò a commercializzare, esclusivamente, auto dal 1935. In 90 anni di storia sono state lanciate auto leggendarie.

Nel 1950 venne calarono i veli sulla Plus Four, una cabriolet equipaggiata con motore Triumph che affiancò la 4/4. Nel 1959 le redini dell’azienda furono prese dal figlio di Henry Frederick Stanley Morgan a causa della sua prematura scomparsa. Dal 1968 sino al 2004 è stata commercializzata la Morgan Plus 8. All’inizio del nuovo millennio venne immessa sul mercato la sportivissima Aero 8, da cui è derivata anche la Aero GT. In una silhouette retrò batteva un cuore 4.4 di origine BMW. Nel 2005 venne lanciata in soli 100 esemplari la Aeromax, capace di sprigionare 367 CV e di superare i 270 km/h. Al salone di Ginevra del 2008 la Morgan Motor Company soprese tutti con un prototipo (LIFEcar) a idrogeno, mentre al Concorso d’eleganza Villa d’Este 2009 venne svelata la Aero SuperSports. Nel marzo del 2019 la maggioranza della società britannica è stata rilevata dal gruppo italiano Investindustrial.

Le caratteristiche della nuova Morgan Supersport

Ispirata allo stile storico, la vettura presenta un nuovo telaio in alluminio concepito per garantire il massimo piacere di guida. Si tratta di un’auto leggera, agile e molto veloce. Il linguaggio stilistico è rimasto minimalista con un sistema di fissaggio dei finestrini laterali che riduce la necessità di elementi esterni. I cerchi in lega da 18 pollici pesano appena 10,8 kg, e quelli da 19 pollici offerti in opzione, creati in alluminio forgiato, hanno una massa contenuta in 9,7 kg. Optional anche il tetto rigido dotato di un ampio lunotto posteriore, che ha un peso 19,7 kg.

Gli interni sono rifiniti in legno con il connectivity pack che permette di sfruttare la ricarica ad induzione per lo smartphone, e l’impianto audio Sennheiser garantisce un’esperienza acustica straordinaria. Sotto al cofano c’è un 6 cilindri in linea Twin Turbo di origine BMW, associato a un cambio automatico a 8 rapporti, che sprigiona 340 CV e 500 Nm di coppia massima, e con un peso di soli 1.170 kg. La Morgan Supersport è un’auto divertentissima, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi e raggiungendo una top speed di 267 km/h.

Fonte: Ufficio Stampa Morgan

La soddisfazione dell’a.d. di Morgan

“Più di una semplice auto sportiva, Supersport è una testimonianza della dedizione e della passione del nostro piccolo ma eccezionale team di ingegneri, designer e artigiani. La loro instancabile ricerca dell’eccellenza ha plasmato un’ammiraglia che evolve la nostra tradizione pur rimanendo profondamente radicata nella nostra tradizione. Ogni Morgan porta con sé un’onestà intrinseca e Supersport non fa eccezione: realizzata con cura, costruita su misura e progettata per offrire qualcosa di sempre più raro nel mondo di oggi: pura e incontaminata gioia di guida“, ha affermato Matthew Hole, amministratore delegato di Morgan Motor Company.

Tra gli accessori figura anche il nuovo scarico racing. Un altro elemento sportivo che non può mai mancare è il Dynamic Handling Pack, che include ammortizzatori anteriori e posteriori Nitron regolabili, e il differenziale autobloccante. Il prezzo dell’elegante Morgan Supersport, al cambio attuale, è di circa 124.000 euro.