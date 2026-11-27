Il dieci volte campione del mondo, Marc Marquez, ha deciso di appendere il casco al chiodo. Dopo il successo nel 2026 ha preferito non proseguire la sua avventura in pista

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Getty Images Marc Marquez, addio alla MotoGP

Marc Marquez pone fine alla sua carriera con 10 titoli mondiali, 8 dei quali in MotoGP. Dopo aver superato anni di infortuni, conditi da numerosi interventi chirurgici, il campione in carica ha deciso di mollare. L’annuncio è arrivato a sorpresa nel corso delle prove libere di Valencia, ultima tappa della stagione 2026. La decisione del pilota della Ducati è giunta dopo uno sforzo fisico impressionante, impreziosito dalla rimonta più epica della storia della classe regina.

Il numero 93, autore di un pessimo start stagionale, era piombato a oltre 100 punti dalla vetta, occupata da Marco Bezzecchi. Quest’ultimo, pur avendo meno esperienza ai massimi livelli, si è ritrovato tra le mani una Aprilia RS-GP da sogno e si è fatto rosicchiare tutto il vantaggio velocemente, complici errori e cadute. Marquez, una volta ripresosi dall’ennesimo intervento alla spalla destra, si è rimesso in carreggiata e ha ottenuto un filotto di risultati positivi che ha demolito i sogni della Casa di Noale.

Una scelta consapevole

La notizia è stata una sorpresa per i fan, ma non per coloro che hanno accompagnato la cavalcata del campione del mondo. In questi anni il pilota ha sofferto di visione doppia, la cosiddetta diplopia, e ha rialzato la china dopo il drammatico infortunio all’omero destro di Jerez de la Frontera 2019. Finalmente dopo una operazione alla spalla eseguita magistralmente negli Stati Uniti, il fuoriclasse di Cervera sembrava essere tornato al top della condizione nel 2025 in sella alla Rossa. Nella scorsa annata ha dominato in lungo e in largo, vincendo con largo anticipo, ma proprio dopo una settimana dalla conquista del titolo è di nuovo incappato in un crash spaventoso.

A causa di una entrata kamikaze di Marco Bezzecchi nel GP di Indonesia del 2025 Marc è stato costretto a saltare la parte finale della scorsa stagione, finendo nuovamente in ospedale nel 2025 per rimettere nella corretta posizione una delle viti inserite nella sua spalla infortunata. Ritrovata la giusta condizione fisica, il campione ha alternato vittorie straordinarie a qualche passaggio a vuoto, testimonianza di un’alternanza di risultati anomala. Dopo la vittoria del titolo in Portogallo si sarà confrontato con il suo entourage e avrà scelto di appendere il casco al chiodo prima che un nuovo infortunio potesse definitivamente rovinargli la vita.

Cosa farà Ducati?

La Casa di Borgo Panigale si è assicurata la futura stella della MotoGP, avendo messo sotto contratto Pedro Acosta. Quest’ultimo era atteso a un confronto acceso con il vecchio leone di Spagna, ma a questo punto diventerà il suo erede con l’obiettivo di tenere alta la bandiera tricolore. In KTM, Pedro Acosta ha mostrato dei lampi da assoluto fuoriclasse, ma avrà una responsabilità importante. Ducati dovrà provvedere a trovare una seconda guida di alto livello, dato il passaggio di Pecco Bagnaia all’Aprilia.

Intanto, Marc Marquez si è tolto la soddisfazione di superare il numero di titoli di Valentino Rossi e di aver pareggiato, in top class, quelli di Agostini. Il bresciano, dopo aver incoronato il collega in Portogallo, ha dichiarato: “Ora siamo pari, ma i miei 15 titoli non si cancellano”. A questo punto non sarà l’obiettivo di Marc che penserà più alla famiglia che al Motomondiale d’ora in avanti.