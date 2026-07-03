Ufficio Stampa Volkswagen Mezzo milione di km: i diesel che resistono a tutto

Il capolinea per i diesel potrebbe non essere così scontato. Nel mercato dell’usato, le vetture a gasolio rappresentano ancora un affare data la loro resistenza e spesso sono in grado di superare i 200.000 km, soprattutto quando sottoposti a una manutenzione regolare. Dai dati raccolti da Subito Motori emergono diverse vetture diventate sinonimo di lunghe percorrenze. Le tabelle prendono in esame i modelli, ma osservando i nomi più ricorrenti e le loro motorizzazioni si possono ricavare indicazioni utili sui propulsori dalla lunga carriera.

Fiat 1.9 JTD e Multijet

Dalla Fiat Grande Punto all’Alfa Romeo 159, fino alla Lancia Delta: montato su mezzi decisamente diversi, il 1.9 JTD (poi evoluto nel Multijet) gode di un’ottima fama. Proprio le auto indicate compaiono spesso nelle fasce superiori ai 200.000 e 300.000 km. La costruzione robusta e la notevole diffusione hanno favorito anche la disponibilità di ricambi e officine capaci di intervenire senza trasformare ogni problema in un salasso.

Volkswagen 1.9 TDI

Volkswagen Golf, Audi A3 e Audi A4 sono nomi costanti tra le vetture più chilometrate. Dietro molti di questi esemplari si trova l’1.9 TDI, proposto negli anni in numerose varianti di potenza. Non sarà raffinato secondo gli standard attuali, ma si è costruito una reputazione grazie alla solidità e alla capacità di sostenere lunghe percorrenze. Prima dell’acquisto vanno comunque controllati turbina, iniettori, distribuzione e volano bimassa.

Mercedes 2.2 CDI

Le Mercedes Classe C ed E compaiono anche oltre i 400.000 km, una soglia che lascia poco spazio alle coincidenze. Nei primi anni Duemila il 2.2 CDI si è fatto conoscere anche sui mezzi da lavoro, compresi taxi e vetture abituate a macinare chilometri in autostrada. Il chilometraggio elevato non deve però far dimenticare il possibile costo di sospensioni, cambio automatico e componenti elettronici.

BMW 3.0

Se guardiamo alla fascia dei 300.000 km, svetta la BMW Serie 3, presente addirittura in fasce superiori, insieme alla X3. Il sei cilindri 3.0 diesel della famiglia M57 si è distinto per robustezza e capacità di reggere un uso intenso. Turbina e trasmissione sono tra gli elementi da esaminare meglio su un esemplare di seconda mano, insieme al collettore di aspirazione e al circuito di raffreddamento.

Audi 3.0 V6 TDI

Nella classifica dei modelli con più di 500.000 km troviamo in prima posizione l’Audi A6 grazie a motorizzazioni da grande viaggiatrice come il 3.0 V6 TDI. Iniettori, distribuzione, cambio e sistemi antinquinamento richiedono però controlli regolari, perché la trascuratezza può presentare conti pesanti.

Fiat 1.3 Multijet

Più piccolo, ma tutt’altro che fragile, il 1.3 Multijet ha trovato posto su Panda, 500, Grande Punto e Doblò. Il fatto che questi modelli compaiano tra i veicoli con chilometraggi elevati suggerisce una buona capacità del motore di durare, in particolare quando lavora fuori città. Sugli esemplari usati servono verifiche accurate alla catena di distribuzione, alla turbina, alla valvola EGR e al filtro antiparticolato.

A ogni modo, nessun diesel è davvero indistruttibile: in caso di incuria difficilmente arriva a chilometraggi tanto alti. In linea di massima, però, una vettura con 300.000 km e una manutenzione dimostrabile può quindi essere preferibile a un’altra con metà dei chilometri, ma una storia piena di buchi.