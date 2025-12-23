Natale è alle porte e ho scoperto che questa famiglia ogni anno addobba la sua casa in modo davvero stravagante, addirittura addobbando monoposto di F1 per l'occasione

iStock Addobbi di Natale 2025, questa famiglia fa decorazioni stravaganti, usando anche le monoposto di F1

Jingle Bell Jingle Bell… siamo in pieno clima natalizio, il periodo più magico dell’anno è ormai inoltrato e noi siamo pronti a prenderci qualche giorno di pausa per festeggiare con i nostri cari. E direte, ma che c’entra questo con il mondo automotive? Anche noi appassionati d’auto e motori abbiamo un cuore caldo e una gran voglia di cenone, regali da scartare sotto l’albero e lucine colorate.

Girovagando per il web, mi sono davvero divertita a scoprire la magia di questa festa così incantevole, delle luci e delle luminarie che rallegrano ogni via, ogni piazza e ogni casa. Lo ammetto, mi sono anche imbattuta in alcune decorazioni quasi esagerate e, vi assicuro, detto da me significa davvero molto, visto che metterei babbi, renne e lucine ovunque a dicembre.

Eppure quella che sto per mostrarvi è una chicchetta che mi ha parecchio stupito, ho scoperto che questa famiglia ha addobbato il giardino di casa con decorazioni natalizie a dir poco insolite. Una monoposto di Formula 1 completamente agghindata per le feste. Non ci credete? Guardate un po’!

La Formula 1 di Natale

Beccata su Instagram, eccola qua in tutto il suo splendore. Leggendo post e commenti pare che si tratti “semplicemente” di un cespuglio con le luci di Natale e che l’anno scorso invece i proprietari di questa casa abbiano preso una vera McLaren F1 e l’abbiano trasportata nel loro prato, decorandola come un albero di Natale.

Possiamo tutti quanti ammettere che – passeggiando nei pressi di quell’abitazione – ci fermeremmo a curiosare, fotografare e ammirare quella che possiamo definire quasi un’opera d’arte. E diciamolo: sicuramente non proprio alla portata di tutti, ma solo per chi ha un gran portafogli!

Le immagini diventano virali

Surfando Instagram, ho scoperto che si tratta di una famiglia di Balboa Island, ma pare anche che la zona di Newport Beach – Orange County (anche conosciuta per la celeberrima serie O.C.) tenga particolarmente alle decorazioni natalizie e che questo non sia l’unico caso “estremo” che si vede ogni anno in questo periodo. Che dire: buone feste!