Fonte: Ufficio Stampa NIO NIO lancia la sfida a Tesla con Onvo L60.

Dalla Cina arriva il SUV di Onvo, il nuovo marchio di NIO con il quale la Casa di Shanghai lancia il guanto di sfida a Tesla sul mercato delle automobili elettriche.

La nuova creatura prende il nome di L60 che nei piani dell’azienda servirà per fare concorrenza diretta alla Model Y di Tesla. Il SUV L60 è in assoluto il primo modello del neonato brand Onvo ideato da NIO per avvicinare una clientela più giovane.

Onvo L60: il nuovo SUV di NIO

Il SUV Onvo L60 concepito per andare all’assalto del mercato delle elettriche misura è leggermente più grande della Model Y: misura 4.828 millimetri di lunghezza, 1.930 di larghezza e 1.616 di altezza, con un passo di 2.950 millimetri.

Le forme sono quelle di un SUV Coupé per strizzare l’occhio a un pubblico giovane ma non solo: in fase di progettazione è stata prestata molto attenzione allo sviluppo dell’aerodinamica, al fine di ottimizzare il più possibile l’efficienza dell’auto.

Sul fronte degli interni non sono ancora state diffuse immagini ufficiali, ma nel corso della presentazione sono state fornite diverse informazioni: l’Onvo L60 è dotato di una plancia dominata da un display da 17,2 pollici, mentre non è previsto uno schermo per la strumentazione dietro al volante.

Disponibili, invece, un Head-Up Display e uno schermo da 8 pollici per chi siede nei sedili posteriori. Il SUV disporrà di numerosi sistemi di assistenza alla guida che possono contare sul chip Nvidia Orin X; non sarà presente il LiDAR ma solo telecamere e radar.

Per realizzare il SUV Onvo L60, arrivato dopo l’elettrica di nuova generazione ET9, NIO ha utilizzato una piattaforma che supporta un’architettura a 900 V: tale soluzioni rende possibili ricariche ad alta potenza, anche se mancano ancora i dettagli ufficiali al riguardo. Di sicuro c’è che il modello supporta la tecnologia battery swap, anche se potrà usare solamente le stazioni per lo scambio delle batterie di terza e quarta generazione di NIO.

Consumi, autonomia e prezzo

I consumi dichiarati dalla Casa automobilistica di Shanghai sono i seguenti: 2,1 kWh/100 km nel ciclo CLTC, mentre quelli della Tesla Model Y sono di 12,5 kWh/100 km. Il SUV Onvo sarà dotato di pacchi batteria da 60, 90 e 150 kWh.

Onvo L60 di NIO verrà proposto in tre versioni: Standard Range, Long Range ed Extra Long Range. Nella versione standard l’autonomia è di 55 km, nella Long di 730 km e nella Extra Long arriverà a superare addirittura i 1.000 km, grazie all’adozione dell’accumulatore allo stato semi-solido sviluppato da WeLion.

La grande autonomia del modello non è una novità visto che NIO, all’inizio del 2024, aveva lanciato le nuove batterie allo stato semi-solido in grado di assicurare un’autonomia superiore ai 1.000 km: una svolta per l’azienda che mira da tempo a ritagliarsi uno spazio sempre più grande nel mercato delle vetture a zero emissioni.

L’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo SUV di Nio, il primo del brand Onvo, è previsto per il mese di settembre in Cina: al momento è possibile ordinarlo al prezzo di partenza di 219.900 yuan, circa 28.550 euro. L’azienda cinese ha già annunciato che il modello verrà lanciato anche a livello globale alla fine dell’anno: l’esordio al di fuori dei confini nazionali dovrebbe avvenire proprio in Europa.