Ufficio Stampa Nissan Nissan Ariya MY26: il design e i contenuti a bordo non sono più gli stessi

Nissan aggiorna la sua ammiraglia a batteria. Il percorso della Casa giapponese verso la mobilità a zero emissioni conduce a un ponte tra la tradizione artigianale del Sol Levante e le esigenze di un mondo connesso come non mai. Con la presentazione del Model Year 2026, il SUV completamente elettrico affina il design e porta a bordo tecnologie volte a trasformare il viaggio in un’esperienza di completo relax.

Come evolve il SUV

Nonostante rimanga fedele alla filosofia del “futurismo giapponese senza tempo”, la Nissan Ariya MY26 introduce aggiornamenti che ne esaltano l’eleganza minimalista. Davanti il pannello in tinta carrozzeria e la celebre calandra V-Motion rivisitata donano al veicolo maggiore aggressività su strada. A completamento dell’estetica, i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici in alluminio e resina creano un contrasto visivo capace di esprimere qualità premium. Il lavoro di upgrade non si esaurisce comunque qui, ma continua a bordo: la console centrale ottimizzata offre una capacità di carico di 3,2 litri, e un caricatore wireless da 15 W di ultima generazione permette di ricaricare lo smartphone senza l’ingombro dei cavi.

Se l’occhio vuole la sua parte, è alla guida che il MY26 promette i cambiamenti più significativi. I tecnici Nissan si sono rimboccati le maniche sulle sospensioni, al fine di ridurre le vibrazioni e migliorare la stabilità complessiva. Ne scaturisce una marcia ancora più fluida per affrontare lunghe percorrenze e isolarsi dall’ambiente circostante.

In termini di sicurezza attiva, l’ulteriore affinamento del controllo adattivo della distanza aiuta il conducente in modo quanto mai naturale nelle fasi accelerazioni e frenata, riducendo drasticamente lo stress nel traffico cittadino. Sul fronte digitale, l’integrazione della suite Google nel sistema NissanConnect aumenta l’interattività, paragonabile per fluidità e intuitività delle meccaniche a quella di uno smartphone.

La gamma e i prezzi in Italia

Nonostante il MY26 sia al momento un’esclusiva in edizione limitata non destinata alla nostra penisola, l’attuale gamma della Ariya nelle concessionarie italiane offre, a partire da 42.500 euro, già una risposta specifica a differenti esigenze di mobilità elettrica. Porta d’accesso al mondo Nissan a zero emissioni, la versione base Engage, dotata di una batteria da 63 kWh e in grado di sprigionare 217 CV di potenza, mette a disposizione tecnologie come l’e-Pedal Step e la frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Il volante e i sedili riscaldabili sono solo il biglietto da visita della versione intermedia Advance, un allestimento in cui la tecnologia predittiva cancella l’affaticamento tipico dei lunghi viaggi. Oltre a mantenere la corsia o la distanza di sicurezza, il sistema ProPILOT con Navi-link dialoga attivamente con la cartografia del navigatore e regola in automatico la velocità prima di affrontare curve o rampe autostradali.

Al vertice della famiglia, la Evolve vanta la trazione integrale e-4ORCE basata su due motori elettrici per affrontare in scioltezza qualsiasi fondo, mentre nel salotto di bordo i contenuti virano verso la fascia premium, tra il tetto panoramico, l’impianto audio Bose a 10 diffusori e l’Head-Up Display. Anche se non arriverà in Italia, il Model Year 2026 allunga la longevità di un ecosistema tecnologico in continua evoluzione, mettendo l’uomo e il suo comfort al centro di tutto.