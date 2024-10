La Nissan Ariya NISMO arriva in Italia: la Casa nipponica ha annunciato l'apertura dei preordini, i prezzi e una promo lancio per la sua sportiva elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Nissan ha annunciato l’apertura dei preordini per la Nuova Nissan Ariya NISMO. L’evoluzione sportiva dell’elettrica della Casa nipponica sarà una delle novità più interessanti del mercato delle quattro ruote ad inizio del prossimo anno. Nel frattempo, però, i clienti interessati al modello già recarsi in concessionaria per assicurarsi la possibilità di mettersi alla guida dell’elettrica al suo debutto sulle strade italiane.

Il modello raccoglie l’eredità della gamma NISMO, proponendo, rispetto alla versione standard del crossover, diversi elementi inediti, con l’obiettivo di poter garantire prestazioni sportive e un funzionamento completamente a zero emissioni. In occasione del lancio, Nissan prevede anche una promo esclusiva, riservata a chi sceglierà una specifica colorazione del modello, tipica dei prodotti NISMO. Vediamo i dettagli completi in merito.

Sportività a zero emissioni

La Nissan Ariya NISMO, prima elettrica sportiva della Casa, è l’evoluzione sportiva del crossover elettrico di Nissan. Il modello raccoglie l’eredità della gamma NISMO proponendo dinamicità, agilità e prestazioni elevate. Rispetto alla versione standard, questa nuova versione della Ariya, modello a cui NIssan ha recentemente tagliato i prezzi, si caratterizza per un maggior controllo e precisione durante la guida, anche in condizioni di alta velocità. Viene migliorato il sistema e-4FORCE 4WD che ora garantisce una migliore distribuzione di potenza e coppia alle quattro ruote con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni. Anche lo sterzo è stato rivisto, diventando più diretto e rendendo la vettura ancora più maneggevole e divertente da guidare.

All’interno, la Ariya NISMO propone un abitacolo completamente ridisegnato, con nuovi materiali e finiture di pregio. I sedili sono stati riprogettati, in modo da adattarsi al meglio alla guida sportiva. Non mancano le cuciture e gli accenti in rosso che rappresentano una caratteristica dei modelli NISMO. C’è poi l’illuminazione rossa ANDON. Il brand NISMO viene proposto su vari elementi della vettura. La carrozzeria esterna, invece, è disponibile in quattro diverse colorazioni. Tra le opzioni disponibili, naturalmente, c’è anche il NISMO Stealth Grey, tipico dei modelli sportivi della Casa, con tetto nero. Tutte le colorazioni sono impreziosite da dettagli in rosso alla base del veicolo.

Questa nuova versione di Ariya ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, catturando l’attenzione di chi cerca un’elettrica comoda e spaziosa ma che, nello stesso tempo, sia in grado di garantire una guida divertente e sportiva.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Nissan Ariya NISMO, come detto in apertura, è già preordinabile nelle concessionarie Nissan. I clienti interessati al nuovo modello della gamma del costruttore nipponico hanno la possibilità, quindi, di preordinarne uno, prima dell’arrivo effettivo sul mercato. Nissan ha confermato che le prime consegne della nuova versione della Ariya sono programmate per il mese di gennaio 2025, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. La nuova elettrica è disponibile con prezzi a partire da 65.850 euro. Nissan ha anche confermato che per i primi 250 clienti che ordineranno la versione con colorazione Stealth Grey, colorazione iconica per la gamma NISMO, ci sarà in omaggio un voucher per la ricarica pubblica valido per un anno con Nissan Charge. Ulteriori dettagli in merito all’arrivo sul mercato del modello dovrebbero essere diffusi nel corso delle prossime settimane.