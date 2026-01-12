Ufficio Stampa Nissan Nissan usa l’Aura Nismo RS per testare fin dove può arrivare una sportiva elettrificata

Al grigiore automobilistico il Tokyo Salon risponde con soluzioni tecniche ed estetiche estreme. Non poteva esserci occasione migliore per esporre la Aura Nismo RS Concept: sotto i riflettori dello stand Nissan, il dipartimento della Casa nipponica ha lasciato libero sfogo alla fantasia. E la hot hatch ha tutta l’aria di un veicolo che non chiede il permesso, ma lo spazio se lo prende con l’arroganza positiva di chi sa di avere le credenziali dalla propria parte.

Un’estetica che sfida le proporzioni

Lasciamo stare per un attimo il colore: a colpire è soprattutto la presenza fisica nella sua globalità. Se la Aura standard è una cittadina elegante, la versione Nismo RS sembra essere passata attraverso un programma di addestramento militare: la carrozzeria è stata allargata di ben 145 millimetri, tantissimo per una vettura compatta e la postura inevitabilmente cambia in maniera drastica.

L’assetto, ribassato di 20 mm, appaga sia l’occhio sia le esigenze dinamiche incollando la vettura al suolo, sulle orme delle macchine da rally di ultima generazione. Dallo spoiler anteriore affilato al massiccio diffusore posteriore, ogni appendice aerodinamica sfoggia gli inconfondibili inserti rossi Nismo. La vernice Dark Matte Nismo Stealth Gray completa il look conferendo all’auto un aspetto quasi “minerale”, capace di assorbire la luce e restituire un’immagine di solidità assoluta.

In un modello-manifesto di una vasta competenza ingegneristica, il miracolo tecnico avviene sottopelle. All’interno del corpo compatto Nissan ha deciso di trapiantare il cuore del sistema e-POWER derivato dalla X-Trail Nismo, che combinato con la trazione integrale elettrica e-4ORCE garantisce una gestione della coppia ineguagliabile per qualsiasi sistema meccanico tradizionale.

Il risultato è un’auto che reagisce ai desideri del pilota in millisecondi. Nonostante un incremento di peso di circa 100 kg dovuto alla complessità tecnologica, gli ingegneri sono riusciti a preservare un’agilità fulminea, merito di una distribuzione dei pesi magistrale e di un impianto frenante a quattro pistoncini che assicura staccate al limite senza alcun cenno di affaticamento. Invece di andare al risparmio, la componente elettrica serve a moltiplicare l’emozione.

La promessa di un futuro emozionante

Dimenticate le elettriche tutte casa e ufficio. Con la Aura Nismo RS Concept, il costruttore nipponico applica la strategia “Re:Nissan”: un nome che suona come una promessa (o forse una sfida) lanciata dalla divisione Nissan Motorsports & Customizing (NMC). L’obiettivo? Semplice: smetterla di produrre modelli spenti, poco coraggiosi (da cui la beffarda definizione “elettrodomestici su ruote” data più scettici) e tornare a creare macchine coinvolgenti, rassicurando chiunque abbia temuto che l’era dei motori a batteria avrebbe compromesso il piacere di guida. L’eventuale versione di serie sarebbe meno estrema, non per questo però ci si dovrebbe annoiare a bordo.

A giudicare da questo biglietto da visita la transizione energetica potrebbe non essere la fine delle compatte sportive, ma l’inizio di una nuova, incredibile epoca d’oro. Forse è ora di smettere di avere paura del futuro e iniziare a desiderarlo. Se la Aura Nismo RS è l’antipasto di ciò che vedremo su strada nei prossimi anni, allora possiamo dirlo con certezza: il divertimento al volante è in ottime mani.